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Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

Csalt Donald Trump beszédeivel a súgógépének kezelője

Infostart / MTI

Felfüggesztették állásából és vizsgálat indult Donald Trump amerikai elnök súgógépének kezelője ellen a bennfentes kereskedelem egy sajátos fajtájának gyanúja miatt – erősítette meg a Fehér Ház szóvivője.

Karoline Leavitt az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Gabriel Perezt felfüggesztették a munkavégzés alól.

A gyanú szerint a férfi, aki 2016 óta kezeli a Donald Trump beszédei során használt súgógépet,

rendszeresen tett meg téteket a Kalshi nevű internetes fogadóoldalon az elnök beszédei során felmerülő kulcsszavakra, amivel csaknem 100 ezer dollárt (31 millió forint) nyereményhez jutott.

Az úgynevezett előrejelzés-piacon működő platform lehetővé teszi a fogadást nem csak egy-egy személyiség által elmondott beszéd tartalmára, de akár arra is, hogy a beszélő, milyen öltözéket visel.

A Gabriel Perez által elkövetett cselekményt a szövetségi Határidős Árutőzsde Felügyelet (Commodity Futures Trading Commission) vizsgálja.

A férfi által megtett fogadások a Kalshi nyomozórészlegének tűnt fel a szokásostól eltérő fogadási magatartás miatt, ami Donald Trump elnök beszédeire vonatkozott.

Robert DeNault a szerencsejáték-cég nyomozati osztályának vezetője közölte, hogy felügyeleti csoportjuk jelentette a szövetségi hatóságoknál a gyanút, majd befagyasztotta a Gabriel Perez nyereményszámláján lévő mintegy 90 ezer dollárt, és kizárta a fogadásból.

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