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Lionel Messi argentin csapatkapitány, miután a csapata 2-1-re gyõzött a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elõdöntõjének Anglia-Argentína mérkõzésén az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. július 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Messi szerint több volt ez egy egyszerű elődöntőnél

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi a labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében az angolok elleni siker után elmondta, az argentin szurkolók ezt a győzelmet jobban akarták, mint bármelyik másikat a tornán.

A két nemzet közötti futballrivalizáláshoz tartozik Diego Maradonának az 1986-os világbajnokság negyeddöntőjében kézzel szerzett gólja, illetve David Beckham piros lapja az 1998-as világbajnokság nyolcaddöntőjében, a mélyebb konfliktust azonban a britek felügyelete alá eső, de 1982-ben az argentinok által megszállt Falkland-szigetek ellenőrzéséért kirobbant kéthónapos háború jelenti.

„A szurkolók jobban akarták ezt a győzelmet, mint bármelyik másikat, mert tudjuk, mit jelent éppen Angliával szembenézni az elődöntőben, és a világbajnoki döntőbe jutni” – mondta a szerdai összecsapást követően Messi, aki immár 33 találkozóval vezeti a vb-n pályára lépő labdarúgók örökrangsorát.

Az atlantai elődöntőben a címvédő argentinok Anthony Gordon találatának következtében tíz perccel a második félidő kezdete után hátrányba kerültek, de előbb Enzo Fernández távoli lövéssel egyenlítettek a 85. percben, majd Lautaro Martínez hét perccel később közelről fejelt a kapu bal oldalába. Mindkét találatot Messi beadása előzte meg, így összességében már 12 gólpassznál tart a vb-k történetében, amellyel szintén a legjobb a világon.

„Ez a csapat sosem adja fel, óriási elszántsággal mentünk előre, a vezetésük után visszaszorítottuk az angolokat saját térfelükre, és megmutattuk, hogy hosszabbítás nélkül is képesek vagyunk megnyerni a meccset” – tette hozzá.

Az argentin válogatottnak korábban hosszabbításra volt szüksége, hogy a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésen legyőzze a Zöld-foki Köztársaságot, illetve a svájciak elleni negyeddöntőben sem jutott dűlőre a rendes játékidő végéig, korántsem mellékesen pedig a nyolcaddöntő 79. percében kétgólos hátrányban volt Egyiptommal szemben, de a hajrában 13 perc alatt sikerült fordítania.

„Hihetetlen, ahogyan ez a világbajnokság alakul számunkra, s már csak ezért sem akarta egyetlen argentin sem, hogy veszítsünk az elődöntőben” – összegzett a 39 éves támadó, aki csapatával vasárnap 21 órától New Yorkban az Európa-bajnok spanyolokkal játszik a vb-döntőben.

Messi egyébként nemcsak a pályára lépéseinek számával és gólpasszaival a legjobb a tornák történetében, hanem 21 találatával vezeti az örökrangsort a góllövőlistán is. A négy évvel ezelőtti, katari tornával együtt 14 mérkőzésen 15-ször vette be az ellenfelek kapuját.

Az argentín válogatott az 1962-es brazil csapat után az első lehet, amely címet véd.

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