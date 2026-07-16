ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.91
usd:
314.68
bux:
142022.83
2026. július 16. csütörtök Valter
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Argentin játékosok a Falkland-szigetek argentinok jelentésû felirattal ellátott transzparenst mutatnak, miután 2-1-re gyõztek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elõdöntõjének Anglia-Argentína mérkõzésén az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. július 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Messi is lőtt egyet a Falkland-szigetek irányába

Infostart / MTI

Az Anglia és Argentína közötti futballrivalizáláshoz tartozik Diego Maradonának az 1986-os világbajnokság negyeddöntőjében kézzel szerzett gólja, illetve David Beckham piros lapja az 1998-as világbajnokság nyolcaddöntőjében, a mélyebb konfliktust azonban a britek felügyelete alá eső, de 1982-ben az argentinok által megszállt Falkland-szigetek ellenőrzéséért kirobbant kéthónapos háború jelenti.

Anglia és Argentína mérkőzése mindig igazi csemegének számít a két ország terhelt politikai múltja és korábbi legendássá vált világbajnoki párharcai miatt, s különösen igaz volt ez most, amikor a fináléba kerülés a tét a labdarúgó-világbajnokságon.

A közös történelem meghatározó elem, mert mindkét félnek van elszámolnivalója a másikkal. Kezdve az 1966-os világbajnoksággal, amikor az európai gárdának egyetlen végső diadalakor a negyeddöntőben Argentínán át vezetett az útja, majd az 1982-es, falklandi háború árnyékán át egészen Diego Maradona 1986-os „Isten keze” góljáig, amellyel Argentína a negyeddöntőben kiejtette a szigetországiakat, majd egészen az aranyéremig menetelt.

Az újkori futballtörténelem sem nélkülözi a legendás csatákat: az 1998-as, 2–2-es döntetlennel végződött nyolcaddöntő David Beckham kiállításáról és az argentinok által megnyert tizenegyespárbajról maradt emlékezetes, majd négy évvel később Anglia a csoportkörben legyőzte riválisát, amelyet ezzel el is búcsúztatott.

A dél-amerikai csapat részéről Lionel Scaloni szövetségi kapitány és a játékosok igyekeztek tompítani a rivalizálás élét adó érzelmeket, s az elődöntőt kizárólag a sportág legnagyobb díja felé vezető út újabb állomásaként kezelték.

Az argentin szövetségi kapitány ugyan tett egy utalást arra, hogy nem szabad összemosni a sportot a politikával. Egy lepedő aztán a meccs végén mégis „bekerült a mosásba”: egy szurkoló a nézőtérről beadta a molinót az ünneplő argentin játékosoknak. A nyitóképen lévő felirat jelentése: „A Falkland-szigetek Argentínához tartoznak”.

A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi a labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében az angolok elleni siker után utalt a Falkland-szigetek miatti feszültségre is.

A két nemzet közötti futballrivalizálásban a mélyebb konfliktust a britek felügyelete alá eső, de 1982-ben az argentinok által megszállt Falkland-szigetek ellenőrzéséért kirobbant háború okozza.

„A szurkolók jobban akarták ezt a győzelmet, mint bármelyik másikat, mert tudjuk, mit jelent éppen Angliával szembenézni az elődöntőben, és a világbajnoki döntőbe jutni” – mondta a szerdai összecsapást követően Messi, aki immár 33 találkozóval vezeti a vb-n pályára lépő labdarúgók örökrangsorát.

Brit kormány: a Falkland-szigetek feletti brit fennhatóságról csak London dönthet

A brit kormány ezév áprilisi állásfoglalása szerint a Falkland-szigetek feletti brit fennhatóságról csak London dönthet.

A Downing Street nyilatkozatának előzményeként az amerikai védelmi minisztérium egy kiszivárgott – hivatalosan nem cáfolt – e-mail-üzenete szerint Washington különböző büntetési módozatokat fontolgat azokkal a NATO-tagállamokkal szemben, amelyek elutasították a részvételt az Irán ellen indított amerikai-izraeli hadműveletekben.

A Pentagon belső körlevele által vázolt lehetőségek között szerepel például Spanyolország NATO-tagságának felfüggesztése, és az is, hogy

az Egyesült Államok felülvizsgálná a Falkland-szigetek feletti brit fennhatósággal kapcsolatos jelenlegi támogató álláspontját.

Keir Starmer brit kormányfő londoni hivatalának szóvivője pénteki sajtótájékoztatóján ugyanakkor közölte: a brit kormány „nem is tudná az eddigieknél világosabban leszögezni”, hogy a Falkland-szigetek felett gyakorolt brit szuverenitás ügye egyedül Nagy-Britannia hatáskörébe tartozik.

Hozzátette:

a Falkland-szigetek lakossága elsöprő többséggel szavazott arra, hogy a terület brit fennhatóság alatt maradjon, és London mindig is kiállt a szigetlakók önrendelkezési joga mellett.

Ezt korábban is egyértelműen az amerikai kormányzatok tudomására hoztuk, és ezt az álláspontot a továbbiakban sem módosíthatja semmi – fogalmazott pénteki nyilatkozatában a Downing Street szóvivője.

Az illetékes megismételte a brit miniszterelnök által többször is hangoztatott hivatalos állásfoglalást, amely szerint Nagy-Britanniát „semmiféle nyomásgyakorlással nem lehet belerángatni” az iráni háborúba.

Nagy-Britannia és az Egyesült Államok viszonya az iráni konfliktus miatt szinte példátlan mértékben elmérgesedett, miután Starmer kizárta Nagy-Britannia részvételét az iráni háborúban, és a hadműveletek első időszakában a brit támaszpontok használatát sem engedélyezte az amerikai fegyveres erőknek.

Trump emiatt többször is személyre szóló, éles hangú, nem egyszer maró gúnnyal áthatott bírálatokat fogalmazott meg Starmerrel szemben.

Az Argentínában Malvinas-szigeteknek hívott, a brit partoktól 13 ezer, Argentínától 480 kilométerre fekvő, háromezer lakosú dél-atlanti Falkland-szigeteket az argentin hadsereg 1982 áprilisában megszállta.

Margaret Thatcher akkori konzervatív párti brit miniszterelnök néhány nappal később száz hajóból, köztük két repülőgép-hordozóból álló 29 ezer tagú haditengerészeti expedíciós haderőt indított útnak a szigetek visszafoglalására. A brit győzelemmel végződött 74 napos háborúban 255 brit és 649 argentin katona esett el.

A szigetek hovatartozásáról 2013-ban rendezett helyi népszavazáson a lakosság 99,8 százaléka a további brit fennhatóságra voksolt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Messi is lőtt egyet a Falkland-szigetek irányába

anglia

argentína

lionel messi

falkland-szigetek

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.16. csütörtök, 18:00
Bóna Szabolcs
agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nincs megállás: komoly lejtőn a hazai irodapiac

Nincs megállás: komoly lejtőn a hazai irodapiac

Jelentősen visszaesett a bérlői kereslet az előző év azonos időszakához képest Budapest irodapiacán a második negyedévben, a szereplők pedig alkalmazkodnak: nem is adtak át új irodaházat a fővárosban ebben az időszakban. A bérirodai üresedési ráta enyhén, 15,7 százalékra emelkedett, Dél-Buda vitte az aktivitási prímet és a piacot pedig továbbra is a meglévő bérleti szerződések meghosszabbítása uralta - olvasható a Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fórumának friss összegzésében. Az irodapiac több szereplője is előadónk lesz a Property Investment Forum konferenciánkon, érdemes regisztrálni!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elszálltak az üzemanyagárak, meginogtak a légitársaságok: komoly átrendeződés jöhet Európában

Elszálltak az üzemanyagárak, meginogtak a légitársaságok: komoly átrendeződés jöhet Európában

A Perzsa-öbölben kiújult konfliktus miatt megugró olajárak több, pénzügyileg gyengébb európai légitársaságot is nehéz helyzetbe hoztak.

BBC
Business Sport Travel Science
Protests in Ukraine's cities against Zelensky's removal of defence minister

Protests in Ukraine's cities against Zelensky's removal of defence minister

Ukraine's president has not explained Mykhailo Fedorov's dismissal, which is causing great upset among civil society and the military.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 16. 13:54
Már narancsszínű figyelmeztetéseket is kiadtak, hőség és zivatarok jönnek – térkép
2026. július 16. 13:44
Schobert Norbert reagált az országos tiszti főorvos közleményére
×
×