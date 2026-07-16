Kettős győzelemmel jutott tovább a Fradi az El-selejtezőben

A tavasszal nyolcaddöntős Ferencváros egy héttel az idegenbeli sikere után csütörtökön a Groupama Arénában 3-0-ra nyert a szerb Vojvodina ellen a labdarúgó Európa-liga-selejtező első fordulójának visszavágóján, és kettős győzelemmel továbbjutott.

Az újvidéki csapatnál a négyszeres magyar válogatott Szűcs Kornél ezúttal is a kezdőcsapat tagja volt, de a kilencedik percben piros lapot kapott, mert gólhelyzetben buktatta Lenny Josephet. A visszavágót 2-1-es előnnyel váró magyar kupagyőztes már az első félidőben kihasználta a lehetőséget, Joseph ugyanis a 27. percben megszerezte a vezetést, hét perccel később pedig Kristoffer Zachariassen is betalált. A második félidőben a szerbek ugyan alakítottak ki helyzeteket, a 71. percben Gruber Zsombor góljával lezárta a párharcot az FTC.

A Ferencváros a holland Twentével találkozik a második körben, az első mérkőzést jövő csütörtökön idegenben játssza Borbély Balázs vezetőedző együttese.

Ferencvárosi TC–Vojvodina (szerb) 3-0 (2-0) Groupama Aréna, 13 901 néző, v.: Spasjonnikovs (lett)

gólszerzők: Joseph (27.), Zachariassen (34.), Gruber (71.)

sárga lap: Cadu (68.), Keita (88.), illetve Djakovac (81.)

piros lap: Szűcs K. (9.)

Továbbjutott: a Ferencváros, kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel

Ferencvárosi TC:

Dibusz - Osváth (Nagy O., 82.), Gómez, Raemaekers, Cadu - Kanichowsky (Gruber, 61.), Keita, Corbu - Zachariassen (Lisztes, 74.), Joseph (Szevikjan, 74.), Yusuf (Acolatse, 61.)

Vojvodina:

Rosic – L. Nikolic, Szűcs K., Crnomarkovic, Barros – Randjelovic (S. Mitrovic, 76.), Djakovac (Peranovic, 84.), Petrovic – Sukacev (Kolarevic, 76.), Vukanovic (Kokanovic, 61.), Zukic (Vidosavljevic, 61.)

A világbajnokságon mindhárom csoportmérkőzésen pályára lépő Lenny Joseph sokat nem pihenhetett a nyáron, mert a haiti válogatott kiesése után néhány nappal visszatért a Ferencvároshoz, s bár a Vojvodina elleni első mérkőzésen még csak a második félidőben kapott játéklehetőséget, a visszavágón már a kezdőcsapatban szerepelt.

Sőt, a kilencedik percben az ellene elkövetett szabálytalanság után emberelőnybe került Borbély Balázs vezetőedző együttese. A négyszeres magyar válogatott Szűcs Kornél buktatta a csatárt, aki a 27. percben a vezetést is megszerezte. Osváth a jobb oldalvonal mellől passzolt Zachariassenhez, a norvég támadó egyből laposan a kapu elé rúgta a labdát, amit Joseph négy méterről ballal a bal alsó sarokba gurított.

Támadásban maradtak a hazaiak, és hét perccel később a bal oldali védő, Cadu is előre tört, két csel után az alapvonal közeléből középre rúgta a labdát, Zachariassen pedig két lépésről a hálóba passzolt. Bár a továbbjutás vélhetően bő fél óra alatt eldőlt, Joseph láthatóan élvezte a játékot, és a 38. percben 15 méteres lövése után a lécet találta telibe.

Fordulás után meglepetésre a szerbek kezdtek jobban, Lazar Randjelovic kétszer is helyzetbe került, de előbb közelről a kapu mellé lőtt, majd Dibusz Dénes mentett bravúrral. Borbély Balázs kettős cseréjével sem változott a játék képe, a Ferencváros az első félidőben mutatott meggyőző teljesítménye után érezhetően visszavett a lendületből, és hagyta, hogy az ellenfél egyre több támadást vezessen. A zöld-fehérek szerencséjére a szerb védelem a 71. percben eladta a labdát, Cadu még az ellenfél tizenhatosának előterében lecsapott rá, a csereként beállt Gruber Zsomborhoz passzolt középre, aki egy csel után 11 méterről a jobb alsó sarokba lőtt.

A harmadik találattal a szerbek lendülete végleg megtört, így a hátralévő bő húsz perc csendesen lepergett, a Ferencváros pedig jövő héten utazhat Hollandiába, a Twente elleni második fordulós párharc első mérkőzésére.