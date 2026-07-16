ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.61
usd:
317
bux:
142055.46
2026. július 16. csütörtök Valter
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Báró nevű fehér gólya (Ciconia ciconia) a Nógrád megyei Csitár határában 2017. március 4-én. A madár a legkorábban hazaérkezett jeladós fehér gólya.
Nyitókép: A Báró nevű fehér gólya (Ciconia ciconia) a Nógrád megyei Csitár határában 2017. március 4-én. A madár a legkorábban hazaérkezett jeladós fehér gólya. MTI Fotó: Komka Péter

Aggodalomra semmi ok, természetes jelenség – figyelmeztetést adott ki a tárca

Infostart / MTI

Gyülekező fehérgólya-csapatokkal találkozhat országszerte a lakosság júliusban és augusztusban, a jelenség a költési időszak természetes velejárója, ezért a madarak nem szorulnak segítségre: etetésüktől, itatásuktól és mentésüktől is tartózkodni kell – hívja fel a figyelmet az Élő Környezetért Felelős Minisztérium (ÉKFM).

A közlemény szerint július második felére a hazai fehérgólya-állomány idei fiókáinak többsége elhagyja a fészket. A fiatal és kifejlett madarak ilyenkor csapatokba rendeződve táplálkoznak és pihennek, gyakran olyan száraz, kopár területeken, amelyek első pillantásra nem tűnnek alkalmas élőhelynek. E

z sokakban aggodalmat kelthet, ugyanakkor a madaraknál ez természetes és nem szorulnak segítségre

– hangsúlyozták.

Az ÉKFM arra is felhívta a figyelmet, hogy nem szabad etetni vagy itatni a röpképes gólyákat sem. A mesterséges táplálás miatt a madarak ellustulhatnak, valamint hozzászoktathatja őket az ember közelségéhez, ami természetes viselkedésük megváltozásához vezethet. Ez különösen veszélyes lehet a hosszú távú vonulás során, mert a Közel-Kelet és Afrika egyes térségeiben az ember közelségének keresése növelheti a madarak elejtésének kockázatát.

A fehér gólya elsősorban gyepeken vadászik, fő táplálékát rovarok és kisebb gerinces állatok alkotják. A közvélekedéssel ellentétben a békák és a halak csak kevés részét képezik az étrendjének.

Kopár területeket több okból is választanak a madarak. Az ilyen helyeken könnyebben észreveszik a ragadozókat, míg a gyorsan felmelegedő talaj fölött kialakuló termikek (felszálló meleg légáramlatok) lehetővé teszik, hogy a nagytestű madarak kevés energia felhasználásával emelkedjenek a magasba.

Emellett a talajról visszaverődő napsugárzás elősegíti a napfürdőzést, amely hozzájárul a tollazatban elszaporodó külső élősködők, például a tolltetvek számának csökkentéséhez - áll a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Aggodalomra semmi ok, természetes jelenség – figyelmeztetést adott ki a tárca

madár

fehér gólya

költési időszak

élő környezetért felelős miniszter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: 10 településenként plusz 1 milliárd forint jut a falvaknak

Magyar Péter: 10 településenként plusz 1 milliárd forint jut a falvaknak
Tájékoztatót tartott a kormány a szerdai egész napos ülésezés után. 500 millió euró jut magyarországi mesterséges intelligencia-fejlesztésre – jelentette be Tanács Zoltán. Közölte azt is, hogy feljelentést tettek a Kréta és a Neptun ügyében. Magyar Péter a Szent István Vidékfejlesztési Programról beszélt és azt is közölte, hogy közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszédet indítottak.
 

Alkotmányjogász: az államfőnek lényegében nincs mozgástere

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.16. csütörtök, 18:00
Bóna Szabolcs
agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság

Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság

Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása, amelynek első részében arról beszélgetünk, mit jelent, hogy Európa népessége elérte a csúcspontját: egyre tovább élünk, az évszázad végére azonban több mint 50 millió emberrel lehetünk kevesebben. Miközben fogy a munkaerő, egyre kevesebb adófizetőnek kell majd finanszíroznia egyre több idős ember nyugdíját, egészségügyi ellátását és gondozását. Beke Károllyal, a Portfolio elemzőjével azt járjuk körül, mit jelent mindez a társadalom, a gazdaság és Magyarország jövője szempontjából. Műsorunk második felében azt vizsgáljuk meg, hogyan és miből nyaralnak idén a magyarok - és mennyire figyelnek tudatosan az esetleges kockázatokra. A Groupama és az OTP Bank friss kutatásából nem csak az derül ki, hogyan befolyásolhatja az aktuális gazdasági helyzet, például az árfolyamváltozás, az emberek utazási döntéseit, hanem az is, hogy bár a fiatalabb korosztály többet utazik, mégis kevésbé tudatos a biztosításkötésben. Ennek okairól is kérdezzük a Groupama szakértőit, Gönczi Erikát és Szobonya Lászlót.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly sérüléseket okoz a Zara slágerterméke: többen már csak halálnadrágként emlegetik

Komoly sérüléseket okoz a Zara slágerterméke: többen már csak halálnadrágként emlegetik

Valóságos vihart kavartak a közösségi médiában a Zara bő szárú, lenge nadrágjai, amelyeket a felhasználók már csak &quot;halálnadrágként&quot; emlegetnek.

BBC
Business Sport Travel Science
Italian officials handed jail terms for Genoa bridge disaster that killed 43

Italian officials handed jail terms for Genoa bridge disaster that killed 43

The ex-head of Italy's motorway operator Giovanni Castellucci was handed a 12-year term over the 2018 bridge collapse.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 16. 16:44
Orbán János Dénes nyílt levélben válaszolt Tarr Zoltánnak a vitatott pénz miatt
2026. július 16. 16:32
Erzsébet kilátó – drámai a helyzet, bontást javasolnak a szakemberek
×
×