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Nyitókép: Máthé Zoltán

Feljelentést tett a Gondosóra program beszerzései miatt az Integritás Hatóság

Infostart / MTI

Több bűncselekmény gyanúja miatt is feljelentést tett a Gondosóra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról készült köztes jelentés alapján az Integritás Hatóság – közölte a szervezet.

A közlemény szerint a feljelentés mellett szabálytalansági eljárást kezdeményeznek az irányító hatóságnál, és további, hatáskörrel rendelkező szervek eljárását is kezdeményezik.

Az Integritás Hatóság hozzátette, hogy a köztes jelentés lezárása mellett folytatják tényfeltáró munkájukat, a még folyamatban lévő vizsgálatok eredményéről a vizsgálatot záró jelentésben számolnak majd be.

A 2022-ben kezdődött Gondosóra projektet 2025 óta vizsgálja az Integritás Hatóság, miután Hadházy Ákos volt parlamenti képviselő túlárazásra hivatkozva feljelentést tett az ügy kapcsán.

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Kezdőlap    Belföld    Feljelentést tett a Gondosóra program beszerzései miatt az Integritás Hatóság

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