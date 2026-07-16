Feljelentést tett a Gondosóra program beszerzései miatt az Integritás Hatóság

A közlemény szerint a feljelentés mellett szabálytalansági eljárást kezdeményeznek az irányító hatóságnál, és további, hatáskörrel rendelkező szervek eljárását is kezdeményezik.

Az Integritás Hatóság hozzátette, hogy a köztes jelentés lezárása mellett folytatják tényfeltáró munkájukat, a még folyamatban lévő vizsgálatok eredményéről a vizsgálatot záró jelentésben számolnak majd be.

A 2022-ben kezdődött Gondosóra projektet 2025 óta vizsgálja az Integritás Hatóság, miután Hadházy Ákos volt parlamenti képviselő túlárazásra hivatkozva feljelentést tett az ügy kapcsán.