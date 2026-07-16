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A Térey-ösztöndíjjal 2020-ban elismert Orbán János Dénes József Attila-díjas költõ, prózaíró Budapesten 2021. június 24-én.
Nyitókép: MTI/Czimbal Gyula

Orbán János Dénes nyílt levélben válaszolt Tarr Zoltánnak a vitatott pénz miatt

Infostart

Azt írta, tisztázná az ügyet és a becsületét.

Mint arról az Infostart is beszámolt, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt tesz feljelentést Nagy Ervin, a kulturális ügyekért felelős államtitkár a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) által kifizetett jogdíjak ügyében. „A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) a 2026-os választások előtti egy évben több száz millió forintnyi jogdíjat fizetett ki Orbán János Dénesnek. A tranzakciókkal öt évre előre megvették OJD művei után járó jogokat” – írta a közösségi oldalán.

Orbán János Dénes nyílt levélben válaszolt, ezt változtatás nélkül közöljük.

„Tisztelt Tarr Zoltán miniszter úr!

Bejelentem műveim visszavásárlási szándékát a KMTG-től, és kezdeményezni fogom az eredeti állapotok helyreállítását.

A közérdek mellett nekem a legnagyobb érdekem, hogy tisztázzam ezt az ügyet és a becsületemet.

Minden iratot a Minisztérium rendelkezésére bocsátottunk, de a fentiek érdekében személyesen is állok rendelkezésre.

Remélem, a visszavásárlás kezdeményezését jószándékom jeléül veszi, és sikerül az ügyet a lincshangulatból egy higgadt kivizsgálás regiszterébe emelni.

Orbán János Dénes”

Nemcsak a KMTG, hanem a Budapesti Operettszínház is fizetett Orbán János Dénesnek, részben olyan művekhez kapcsolódóan, amelyek jogait a KMTG is megvásárolta. A fenti levelet is közlő 24.hu számára a KMTG és az Operettszínház is mondott összegeket: előbbi azt írta, a pontos összeg 422,9 millió forint volt, utóbbi kimutatása szerint 2023 óta összesen valamivel több mint 90,3 millió forintot fizettek ki Orbán János Dénesnek.

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Kezdőlap    Belföld    Orbán János Dénes nyílt levélben válaszolt Tarr Zoltánnak a vitatott pénz miatt

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