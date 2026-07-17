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Scientist in research laboratory organizing centrifuge test tubes in rack
Nyitókép: Thomas Barwick/Getty Images

Debrecenből jöhet a következő nagy vírusellenes áttörés

Infostart / MTI

Terápiás áttörést hozhat a Covid-19 és az influenza kezelésében a Debreceni Egyetem (DE) szakembereinek kutatása: az MTA Lendület Program támogatásával induló kutatócsoport olyan célzott membránlipid-terápiát fejleszt, amely gátolhatja a vírusok bejutását, és a jövőben a jelenlegi kezelések hatékonyabb, kevesebb mellékhatással járó kiegészítője lehet.

A DE tájékoztatása szerint Zákány Florina, a biofizikai és sejtbiológiai intézet adjunktusa sikeresen pályázott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) idei Lendület Programjára: az Új, koleszterinszint-csökkentésen alapuló membránlipid-terápia SARS-CoV-2- és influenza-A-vírus-fertőzés ellen című kutatási tervével nyerte el az ötéves, 282 millió forintos támogatást.

Ennek köszönhetően az adjunktus önálló kutatócsoportot alapíthat, amely a SARS-CoV-2 koronavírus okozta CoviD-19 és az influenza A vírus által okozott szezonális influenza megelőzésének és kezelésének új, hatékonyabb lehetőségeit vizsgálja - jelezték.

„A Covid-19 és az influenza a mai napig jelentős egészségügyi fenyegetést jelent. Célunk, hogy elsőként bemutassuk, hogy a koleszterinszint-csökkentésen alapuló új membránlipid-terápia rendkívül ígéretes a SARS-CoV-2 koronavírus és az influenza A vírus elleni küzdelemben” – idézte a közlemény a kutatócsoport vezetőjét, aki elmondta, hogy a projekt során egy új típusú koleszterinszint-csökkentő vegyületcsoport, a DHCR24 enzim szelektív gátlószereinek potenciális klinikai alkalmazhatóságát vizsgálják.

A kutató szerint ezen vegyületek vírusvariánstól függetlenül képesek lehetnek a fertőzés korai, membránhoz kapcsolt lépéseit, tehát a vírus sejtekbe történő bejutását gátolni, ezáltal hatékonyan alkalmazhatóak mind megelőzésre, mind kiegészítő terápiára.

A kutatási program a sejtmembrán koleszterinben gazdag, úgynevezett lipidtutajainak szerepét vizsgálja a vírusfertőzések folyamatában. A kutatás arra épül, hogy a SARS-CoV-2 és az influenza A vírus is ezeket a membránszerkezeteket használja a gazdasejtekbe történő bejutáshoz. A kutatók célja csökkenteni a koleszterint a célsejtekben, jelen esetben a tüdő hámszöveti (epitél) sejtekben, ezáltal megnehezítve a vírusok bejutását, fertőzését – ismertették.

Az ötéves projekt során a DHCR24-et gátló vegyületcsoport hatásmechanizmusának feltárása, továbbfejlesztése és klinikai alkalmazhatóságának megalapozása valósul meg. A kutatás nemcsak a hatásmechanizmus részletes feltárására, hanem új, célzott gyógyszerformulák kialakítására is kiterjed - írták a közleményben.

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Kezdőlap    Tudomány    Debrecenből jöhet a következő nagy vírusellenes áttörés

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