Hőség: most jön a neheze, aztán pedig a sarkvidéki levegő – itt vannak a figyelmeztetések

Pénteken a fátyol- és képződő gomolyfelhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az Északi-középhegység területén, illetve nyugat felől előbb a Dunántúlon, majd estétől már akár a középső országrészben is elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős, viharos széllökések kísérhetik. Zivataroktól függetlenül a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Figyelmeztető előrejelzés

Szombaton a frontális felhő- és csapadéksáv szétforgácsolódva kelet felé elhagyja az országot, mögötte sokat süt a nap. Erőteljesebb gomolyfelhő-képződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken lehet. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.

Vasárnap a gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés valószínű. Napközben is kialakulhatnak záporok, zivatarok, majd késő délután, estefelé északnyugatról megérkezhet az újabb frontális felhő- és csapadéksáv. A nyugatias szelet napközben kevés helyen kísérik élénk lökések, majd a front érkezésével feltámad az északnyugati szél. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 27 és 34 fok között valószínű.