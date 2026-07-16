Most kezd ismét terjedni a koronavírus – adatok

Harmadik hete enyhén emelkedik a SARS-CoV-2 koncentrációja a szennyvízmintákban. Mint most a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közölte, az elmúlt héten – az előző hetekhez képest – országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben.

Az adataik szerint az év 28. hetében az örökítőanyag

Budapest Észak- és Dél-Pesti,

Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, valamint

Debrecenben volt kimutatási határ felett.

Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 28. naptári héten.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának lokális emelkedése nem zárható ki.