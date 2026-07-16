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female lab technician doing research with a microscope in the lab. coronavirus
Nyitókép: appledesign/Getty Images

Most kezd ismét terjedni a koronavírus – adatok

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A nyári időszakban az utazások, repülések számának megemelkedésével a koronavírus-fertőzések száma is emelkedni szokott.

Harmadik hete enyhén emelkedik a SARS-CoV-2 koncentrációja a szennyvízmintákban. Mint most a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közölte, az elmúlt héten – az előző hetekhez képest – országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben.

Az adataik szerint az év 28. hetében az örökítőanyag

  • Budapest Észak- és Dél-Pesti,
  • Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, valamint
  • Debrecenben volt kimutatási határ felett.

Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 28. naptári héten.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának lokális emelkedése nem zárható ki.

SARS-CoV-2 víruskoncentráció országos alakulása a szennyvízben – 2026. 28. heti adatok (forrás: NNGYK)
SARS-CoV-2 víruskoncentráció országos alakulása a szennyvízben – 2026. 28. heti adatok (forrás: NNGYK)
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