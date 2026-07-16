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Karácsony Gergely főpolgármester Baricska Norberttel, Budapest új rendőrfőkapitányával egyeztetett
Nyitókép: Facebook/Karácsony Gergely

Karácsony Gergely is üzent a belvárosi közbiztonsági segélykiáltás után

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Ha javítani akarunk a budapesti közbiztonságon, akkor először meg kell értenünk, hogy a lakosságot joggal zavaró jelenségek egy jelentős része valójában nem rendészeti, hanem szociális kérdés, és elsősorban nem is budapesti, hanem országos – közölte Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán.

Budapest belső kerületeinek polgármesterei azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. A kerületvezetők szerdán tartott megbeszélésükről a Facebook-oldalukon közös közleményben számoltak be, a kért intézkedésekről itt írtunk.

Karácsony Gergely főpolgármester, aki szerdán egyeztetett Baricska Norberttel, a főváros új rendőrfőkapitányával a közbiztonsági problémák megoldásáról, úgy fogalmazott: Budapest jelenlegi közbiztonságában ott van az elmúlt 16 év „antiszociális kormányzásának” összes tragikus következménye, a mélyszegénység, az állami gondozott fiatalokat a hajléktalanságba taszító „gyermekvédelem”, a végtelen ostoba és kudarcos drogpolitika, az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása.

„A nyári hónapokban ezeknek a hatásai különösen szembetűnőek Budapesten,

mert ilyenkor sok vidéki honfitársunk a fővárosban próbál valahogy túlélni. Az előző kormány hibáit most nekünk kell közösen orvosolni” – olvasható a bejegyzésben.

Karácsony Gergely szerint Budapest-pótlékra és több rendőrre van szükség. Kiemelte: bármennyire is összetettek az okok, a helyzet nagyobb közterületi rendőri jelenlét nélkül nem orvosolható.

A főváros által működtetett sebességmérő kamerák sokmilliárdos bevételt hoznak az államnak, jogos elvárásunk, hogy ezt a pénzt kapja meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság, és legyen több rendőr a városban! – írta a főpolgármester. Tájékoztatása szerint

a főváros létrehoz egy Közterületi Koordinációs Munkacsoportot,

amelyben az érintett kerületek, állami szervek, a rendőrség, a közterületi, a szociális és az egészségügyi szakmai szervezetek rendszeresen egyeztetnek a problémák kezeléséről. Továbbá a főváros vállalja egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését. Ennek felállításáról azonnali egyeztetést kezd az egészségügyi és a szociális kormányzattal.

„A drog áldozatainak valódi segítségre van szükségük” – áll Karácsony Gergely Facebook-bejegyzésében.

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Kezdőlap    Belföld    Karácsony Gergely is üzent a belvárosi közbiztonsági segélykiáltás után

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