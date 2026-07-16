Nagy jelentőségű program indítását jelentette be Magyar Péter

„A Tisza-kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött. A Baross Gábor Program részleteit jövő héten ismertetjük Vitézy Dáviddal” – írta a Facebookon Magyar Péter.

Július 7-én Vitézy Dávid a közösségi közlekedés fejlesztésével összefüggő törvényjavaslatot ismertetve a parlamentben elmondta: a javaslat szorosan összefügg az európai uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasút fejlesztésére fordítani, ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv elkészítésén is, amely tíz évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Bár az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok, ez a törvény inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál – húzta alá, hozzátéve:

vadonatúj InterCity-flottát kívánnak forgalomba állítani több vonalon.

Azoknak a járműveknek a csereértéke, amelyek elavultnak számítanak, csaknem 3000 milliárd forint, a most megnyíló uniós forrás 700 milliárd forint - emelte ki.

Vitézy Dávid elmondta, a törvényjavaslat rögzíti az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő létrehozását. Előbbi kialakítja a hálózatot, a menetrendet, a tarifarendszert, összehangolja a szolgáltatásokat, és az állam nevében megköti a szerződéseket a szolgáltatókkal. Utóbbi beszerzi a járműveket a most megnyíló, illetve a későbbiekben rendelkezésre álló uniós forrásokból.

Nem privatizáció és nem piacliberalizáció történik - emelte ki, megjegyezve: arról van szó, hogy miként szervezi meg az állam a közszolgáltatásokat, amelyek mindenki számára elérhetők.