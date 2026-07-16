Szoboszlai Dominik közel az áttöréshez

A magyar játékos, aki kulcsfigurája a Liverpoolnak, továbbra is központi szerepet játszhat a csapatban az érkező Andoni Iraola új edzőnél – írja a goal.com.

A szakportál szerint Szoboszlai közel áll ahhoz, hogy biztosítsa a jövőjét egy hosszú távú szerződéssel, több hónapos tárgyalás után Richard Hughes sportigazgatóval és képviselőivel.

A magyar szupersztár jelenlegi szerződése még két évig tart, de a meghosszabbítása fontos a csapat számára, hiszen Szoboszlai az a játékos, aki folyamatosan a legmagasabb szinten teljesít – és az aláírás egyrészt véget vetne a találgatásoknak, másrészt jó kezdet lenne az új edző számára is.

Szoboszlai 2023-ban 60 millió fontért érkezett az RB Leipzigből, és a csapat kulcsjátékosává nőtte ki magát, fontos szerepe volt a Vörösök 2024-25-ös bajnoki címében.