Starmer ment, Burham jön, de hozza-e magával a „horror-pénzügyminisztert”?

Meghalt a király, éljen a király – vagy inkább: távozik a miniszterelnök, éljen az új miniszterelnök! Így lehetne a mostani helyzetre fazonírozni a közismert mondást Nagy-Britanniában.
A munkáspárti parlamenti képviselők elsöprő támogatása és kihívó híján a volt manchesteri polgármester, Andy Burnham már hétfőn beköltözik a Downing Street 10-be.
Sir Keir Starmer a parlamenti azonnali kérdések órájában búcsúzott. Felsorolta az eredményeit, majd közölte: ezzel politikai pályafutása végére ért.
Az eseménynél érdemes egy pillanatra elidőzni, mert ezúttal a szintén polarizálódó brit politika felvillantotta azt az eleganciát és méltóságot, amivel korábban más országoknak példát mutatott. Starmer méltató szavakkal emlékezett meg a múlt héten meggyilkolt egykori konzervatív képviselőről, későbbi radikális jobboldali szóvivőről, Ann Widdecombe-ról.
Az ellenzéki konzervatívok főnöke, Kemi Badenoch pedig vele szemben fogta vissza magát. Starmer köszönetet mondott neki a támogatásért, amit a háza elleni gyújtogatás után kapott tőle, a toryk főnöke pedig méltatta, hogy meghívta Zelenszkij ukrán elnököt azután, hogy összeveszett vele Donald Trump.
? WATCH: Kemi Badenoch and Keir Starmer exchange friendly remarks as he marks his final ever PMQs— Politics UK (@PolitlcsUK) July 15, 2026
"The PM showed leadership when inviting Zelenskyy to No 10 after his clash with Donald Trump" #PMQs pic.twitter.com/6Tf1zU1eA6
Miközben Starmer ismét elcsukló hangon búcsúzott azzal, hogy „üzenem a feleségemnek és a gyerekeimnek: szeretem őket, viszlát!” második embere, Rachel Reeves pénzügyminiszter a könnyeket törölgette az arcán. Nem csak a meghatottság miatt tette: Burnham érkezésével ő is távozik. A héten a legizgalmasabb brit politikai kérdéssé már az vált: ki lesz a szomszéd, azaz a Downing Street 11 lakója, vagyis a pénzügyminiszter?
A pénzügyminiszter szermélye jelzi a miniszterelnök irányvonalát és egyben jelöli a kormány második legbefolyásosabb emberét, aki esetleg később a kihívója is lehet.
Andy Burnham to pick unexpected Chancellor ahead of grim economy warning as allies block Ed Milibandhttps://t.co/s1tZikkT54— GB News (@GBNEWS) July 15, 2026
A befektetők ezért aggódva rágták a körmüket, hogy nehogy az energiapolitikában doktrínernek bizonyult és túl balosnak tartott Ed Milliband egykori pártvezető legyen a tárca új gazdája. Eddig ő volt a favorit, de londoni Cityben egyenesen „üzletellenesnek” tartják és az CNBC szerint a top-100 brit tőzsdei cég vezetőit „elborzasztja” a lehetőség.
Milliband nem szerzett jópontokat azzal, hogy a magas energiaárak ellenére blokkolta az északi-tengeri brit olajtartalékok további feltárását, és azzal sem, hogy forszírozta az elektromosautó-eladási kvóták betartását. Úgy érvelt, hogy a „nettó zéró” kibocsátási törekvések fontosabbak a részleges energetikai önállóságnál.
Bennfentesek szerint most hátrébb lépett a jelöltek listáján, és helyette hirtelen Shabana Mahmood jelenlegi belügyminiszter nevét kezdték el emlegetni.
A centrista pénzügyminiszterben reménykedő piacok ezt azzal „hálálták meg”, hogy gyorsan esett a 10 éves lejáratú állampapír hozama (azaz leegyszerűsítve államadósság THM-je), miközben az angol font erősödött a dollárhoz képest.
Mahmood front-runner to be next Chancellor! Home Secretary backed for role after concerns that picking Ed Miliband could dent market confidence! https://t.co/KcDrX9MdSM— Bob For A Full Brexit (@boblister_poole) July 15, 2026
Csütörtökön a Financial Times szerint még csak egy forrás mondta biztosra Mahmood kinevezését. A piacok azonban optimisták, annak ellenére, hogy nincs gazdasági háttere. Az ok: „fegyelmezett politikusnak” tartják, akiben van kitartás, hogy nehéz döntéseket léptessen életbe.