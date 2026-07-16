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A parlamenti képviselõvé választott Andy Burnham eddigi manchesteri polgármester a beiktatására érkezik a londoni parlamentbe 2026. június 22-én, Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnök lemondásának napján. Burnham a június 18-én tartott idõközi választáson jutott be az alsóházba. A kormányfõi posztra esélyesnek tartott 56 éves munkáspárti politikus korábban már volt alsóházi képviselõ, mandátumáról a polgármesterré választása mitt mondott le. A brit kormányban miniszteri tisztséget csak parlamenti képviselõk tölthetnek be.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Starmer ment, Burham jön, de hozza-e magával a „horror-pénzügyminisztert”?

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Nagy-Britanniában lezárult a csata a miniszterelnöki posztért – de most egy további folyik a roppant befolyásos pénzügyiminisztériumi pozícióért. Ez az, amire a piacok és így a jelzáloghitelesek is figyelnek. A konkrét személy ugyanis meghatározhatja, mekkora lesz a brit állampapírok hozama.

Meghalt a király, éljen a király – vagy inkább: távozik a miniszterelnök, éljen az új miniszterelnök! Így lehetne a mostani helyzetre fazonírozni a közismert mondást Nagy-Britanniában.

A munkáspárti parlamenti képviselők elsöprő támogatása és kihívó híján a volt manchesteri polgármester, Andy Burnham már hétfőn beköltözik a Downing Street 10-be.

Sir Keir Starmer a parlamenti azonnali kérdések órájában búcsúzott. Felsorolta az eredményeit, majd közölte: ezzel politikai pályafutása végére ért.

Az eseménynél érdemes egy pillanatra elidőzni, mert ezúttal a szintén polarizálódó brit politika felvillantotta azt az eleganciát és méltóságot, amivel korábban más országoknak példát mutatott. Starmer méltató szavakkal emlékezett meg a múlt héten meggyilkolt egykori konzervatív képviselőről, későbbi radikális jobboldali szóvivőről, Ann Widdecombe-ról.

Az ellenzéki konzervatívok főnöke, Kemi Badenoch pedig vele szemben fogta vissza magát. Starmer köszönetet mondott neki a támogatásért, amit a háza elleni gyújtogatás után kapott tőle, a toryk főnöke pedig méltatta, hogy meghívta Zelenszkij ukrán elnököt azután, hogy összeveszett vele Donald Trump.

Miközben Starmer ismét elcsukló hangon búcsúzott azzal, hogy „üzenem a feleségemnek és a gyerekeimnek: szeretem őket, viszlát!” második embere, Rachel Reeves pénzügyminiszter a könnyeket törölgette az arcán. Nem csak a meghatottság miatt tette: Burnham érkezésével ő is távozik. A héten a legizgalmasabb brit politikai kérdéssé már az vált: ki lesz a szomszéd, azaz a Downing Street 11 lakója, vagyis a pénzügyminiszter?

A pénzügyminiszter szermélye jelzi a miniszterelnök irányvonalát és egyben jelöli a kormány második legbefolyásosabb emberét, aki esetleg később a kihívója is lehet.

A befektetők ezért aggódva rágták a körmüket, hogy nehogy az energiapolitikában doktrínernek bizonyult és túl balosnak tartott Ed Milliband egykori pártvezető legyen a tárca új gazdája. Eddig ő volt a favorit, de londoni Cityben egyenesen „üzletellenesnek” tartják és az CNBC szerint a top-100 brit tőzsdei cég vezetőit „elborzasztja” a lehetőség.

Milliband nem szerzett jópontokat azzal, hogy a magas energiaárak ellenére blokkolta az északi-tengeri brit olajtartalékok további feltárását, és azzal sem, hogy forszírozta az elektromosautó-eladási kvóták betartását. Úgy érvelt, hogy a „nettó zéró” kibocsátási törekvések fontosabbak a részleges energetikai önállóságnál.

Bennfentesek szerint most hátrébb lépett a jelöltek listáján, és helyette hirtelen Shabana Mahmood jelenlegi belügyminiszter nevét kezdték el emlegetni.

A centrista pénzügyminiszterben reménykedő piacok ezt azzal „hálálták meg”, hogy gyorsan esett a 10 éves lejáratú állampapír hozama (azaz leegyszerűsítve államadósság THM-je), miközben az angol font erősödött a dollárhoz képest.

Csütörtökön a Financial Times szerint még csak egy forrás mondta biztosra Mahmood kinevezését. A piacok azonban optimisták, annak ellenére, hogy nincs gazdasági háttere. Az ok: „fegyelmezett politikusnak” tartják, akiben van kitartás, hogy nehéz döntéseket léptessen életbe.

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Kezdőlap    Tudósítóink    Starmer ment, Burham jön, de hozza-e magával a „horror-pénzügyminisztert”?

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