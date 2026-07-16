Starmer ment, Burham jön, de hozza-e magával a „horror-pénzügyminisztert”?

Meghalt a király, éljen a király – vagy inkább: távozik a miniszterelnök, éljen az új miniszterelnök! Így lehetne a mostani helyzetre fazonírozni a közismert mondást Nagy-Britanniában.

A munkáspárti parlamenti képviselők elsöprő támogatása és kihívó híján a volt manchesteri polgármester, Andy Burnham már hétfőn beköltözik a Downing Street 10-be.

Sir Keir Starmer a parlamenti azonnali kérdések órájában búcsúzott. Felsorolta az eredményeit, majd közölte: ezzel politikai pályafutása végére ért.

Az eseménynél érdemes egy pillanatra elidőzni, mert ezúttal a szintén polarizálódó brit politika felvillantotta azt az eleganciát és méltóságot, amivel korábban más országoknak példát mutatott. Starmer méltató szavakkal emlékezett meg a múlt héten meggyilkolt egykori konzervatív képviselőről, későbbi radikális jobboldali szóvivőről, Ann Widdecombe-ról.

Az ellenzéki konzervatívok főnöke, Kemi Badenoch pedig vele szemben fogta vissza magát. Starmer köszönetet mondott neki a támogatásért, amit a háza elleni gyújtogatás után kapott tőle, a toryk főnöke pedig méltatta, hogy meghívta Zelenszkij ukrán elnököt azután, hogy összeveszett vele Donald Trump.

? WATCH: Kemi Badenoch and Keir Starmer exchange friendly remarks as he marks his final ever PMQs



"The PM showed leadership when inviting Zelenskyy to No 10 after his clash with Donald Trump" #PMQs pic.twitter.com/6Tf1zU1eA6 — Politics UK (@PolitlcsUK) July 15, 2026

Miközben Starmer ismét elcsukló hangon búcsúzott azzal, hogy „üzenem a feleségemnek és a gyerekeimnek: szeretem őket, viszlát!” második embere, Rachel Reeves pénzügyminiszter a könnyeket törölgette az arcán. Nem csak a meghatottság miatt tette: Burnham érkezésével ő is távozik. A héten a legizgalmasabb brit politikai kérdéssé már az vált: ki lesz a szomszéd, azaz a Downing Street 11 lakója, vagyis a pénzügyminiszter?

A pénzügyminiszter szermélye jelzi a miniszterelnök irányvonalát és egyben jelöli a kormány második legbefolyásosabb emberét, aki esetleg később a kihívója is lehet.

Andy Burnham to pick unexpected Chancellor ahead of grim economy warning as allies block Ed Milibandhttps://t.co/s1tZikkT54 — GB News (@GBNEWS) July 15, 2026

A befektetők ezért aggódva rágták a körmüket, hogy nehogy az energiapolitikában doktrínernek bizonyult és túl balosnak tartott Ed Milliband egykori pártvezető legyen a tárca új gazdája. Eddig ő volt a favorit, de londoni Cityben egyenesen „üzletellenesnek” tartják és az CNBC szerint a top-100 brit tőzsdei cég vezetőit „elborzasztja” a lehetőség.

Milliband nem szerzett jópontokat azzal, hogy a magas energiaárak ellenére blokkolta az északi-tengeri brit olajtartalékok további feltárását, és azzal sem, hogy forszírozta az elektromosautó-eladási kvóták betartását. Úgy érvelt, hogy a „nettó zéró” kibocsátási törekvések fontosabbak a részleges energetikai önállóságnál.

Bennfentesek szerint most hátrébb lépett a jelöltek listáján, és helyette hirtelen Shabana Mahmood jelenlegi belügyminiszter nevét kezdték el emlegetni.

A centrista pénzügyminiszterben reménykedő piacok ezt azzal „hálálták meg”, hogy gyorsan esett a 10 éves lejáratú állampapír hozama (azaz leegyszerűsítve államadósság THM-je), miközben az angol font erősödött a dollárhoz képest.

Mahmood front-runner to be next Chancellor! Home Secretary backed for role after concerns that picking Ed Miliband could dent market confidence! https://t.co/KcDrX9MdSM — Bob For A Full Brexit (@boblister_poole) July 15, 2026

Csütörtökön a Financial Times szerint még csak egy forrás mondta biztosra Mahmood kinevezését. A piacok azonban optimisták, annak ellenére, hogy nincs gazdasági háttere. Az ok: „fegyelmezett politikusnak” tartják, akiben van kitartás, hogy nehéz döntéseket léptessen életbe.