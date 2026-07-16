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Az angol Harry Kane a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elõdöntõjében játszott Anglia-Argentína mérkõzés végén az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. július 15-én. Az argentin válogatott 2-1-re gyõzött.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Harry Kane összetört

Infostart / MTI

Harry Kane, az angol labdarúgó-válogatott csatára megtörten nyilatkozott az argentinoktól a világbajnoki elődöntőben elszenvedett 2-1-es vereség után, ugyanakkor nem zárta ki a lehetőséget, hogy a 2030-as tornán is pályára lépjen.

„Összetörtem. Borzasztóan sajnálom a fiúkat, sajnálom a csapatot, a stábot, a szurkolóinkat” – mondta az atlantai találkozót követően a Bayern München támadója. „A meccs nagy részében jól játszottunk, de miután előnybe kerültünk, visszaálltunk, és megpróbáltuk kihúzni a meccset, ami ezen a szinten kevés. Egyértelműen csalódást keltő, hogy az utolsó húsz percben óriási területet adtunk az argentinoknak, akiknél így nem csupán Lionel Messi, hanem a többi játékos is feljavult, egyre magabiztosabbak lettek, veszélyes támadásokat vezettek, s végül nem is tudtuk megállítani őket.”

Kane utalt rá, hogy a szövetségi kapitány Thomas Tuchel az 55. percben megszerzett vezetés után is azt kérte, helyezzenek nyomást az ellenfélre, és támadjanak, ennek ellenére mégis visszahúzódtak és engedték, hogy Argentína egyre több helyzetet kialakítson.

A mostani vb-n hat gólnál tartó futballista később beszélt saját válogatottbeli jövőjéről is.

„Évről évre tekintek csak előre, de már sokszor mondtam, hogy nekem a válogatott büszkeséget és örömöt jelent. Itt szeretek a legjobban játszani. A következő világbajnokság még messze van, és ezen a nyáron már 33 éves leszek, de úgy tűnik, hogy Leo sem akarja abbahagyni, és még mindig a legmagasabb szinten teljesít” – utalt az argentinok 39 éves szupersztárjára, Lionel Messire.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Harry Kane összetört

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