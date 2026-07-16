Harry Kane összetört

„Összetörtem. Borzasztóan sajnálom a fiúkat, sajnálom a csapatot, a stábot, a szurkolóinkat” – mondta az atlantai találkozót követően a Bayern München támadója. „A meccs nagy részében jól játszottunk, de miután előnybe kerültünk, visszaálltunk, és megpróbáltuk kihúzni a meccset, ami ezen a szinten kevés. Egyértelműen csalódást keltő, hogy az utolsó húsz percben óriási területet adtunk az argentinoknak, akiknél így nem csupán Lionel Messi, hanem a többi játékos is feljavult, egyre magabiztosabbak lettek, veszélyes támadásokat vezettek, s végül nem is tudtuk megállítani őket.”

Kane utalt rá, hogy a szövetségi kapitány Thomas Tuchel az 55. percben megszerzett vezetés után is azt kérte, helyezzenek nyomást az ellenfélre, és támadjanak, ennek ellenére mégis visszahúzódtak és engedték, hogy Argentína egyre több helyzetet kialakítson.

A mostani vb-n hat gólnál tartó futballista később beszélt saját válogatottbeli jövőjéről is.

„Évről évre tekintek csak előre, de már sokszor mondtam, hogy nekem a válogatott büszkeséget és örömöt jelent. Itt szeretek a legjobban játszani. A következő világbajnokság még messze van, és ezen a nyáron már 33 éves leszek, de úgy tűnik, hogy Leo sem akarja abbahagyni, és még mindig a legmagasabb szinten teljesít” – utalt az argentinok 39 éves szupersztárjára, Lionel Messire.