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Nagy Ervin színmûvész, a Tisza Párt kulturális megbízottja beszédet mond az Eurocine Budapest 2026 nemzetközi filmipari szakkiállítás megnyitóján a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 2026. május 8-án.
Nyitókép: Lakatos Péter

Nagy Ervin feljelentést tesz

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Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt tesz feljelentést Nagy Ervin, a kulturális ügyekért felelős államtitkár a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) által kifizetett jogdíjak ügyében – közölte közösségi oldalán Nagy Ervin.

„A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) a 2026-os választások előtti egy évben több száz millió forintnyi jogdíjat fizetett ki Orbán János Dénesnek. A tranzakciókkal öt évre előre megvették OJD művei után járó jogokat” – írta Nagy Ervin csütörtökön.

Az államtitkár megjegyezte: szakmai vélemények szerint, ha a Budapesti Operettszínház a következő öt évben éjjel-nappal, kizárólag az Orbán János Dénes műveit játszaná, még akkor sem tudna ennyi jogdíjat kitermelni a KMTG-nek.

Az államtitkár kitért arra, hogy a szerző két műve – Az Orfeum mágusa és a Hamupipőke – esetében azok kizárólagos felhasználási joga az Operettszínháznál volt, így azokat az alkotó közvetlenül nem tudta eladni a KMTG-nek, csak az Operettszínház közreműködésével. Orbán János Dénes ezután eladta a jogokat a KMTG-nek, ahol egyébként mint szakmai vezető dolgozik, művenként bruttó 50-50 millió forintért – közölte.

Nagy Ervin azt írta, több mű kapcsán az is felmerült, hogy különböző állami forrásokból hasonló céllal igényeltek és kaptak támogatást.

Nagy Ervin közlése szerint a jogdíjvásárlásról szóló szerződést a KMTG részéről Rózsás Péter ügyvezető írta alá. Ugyanaz a Rózsás Péter, aki vélhetően az Operettszínház esetében is aláírta a vállalkozói szerződés módosítását. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy a KMTG korábbi ügyvezetője Orbán János Dénes felesége volt, akit, mint írta, a gyanú szerint azért válthattak le a tisztségéről, hogy „ne lógjon ki a lóláb, hogy saját férjét fizeti ki a KMTG-n keresztül”.

A Színházi Kritikusok Céhe szerdán levelet juttatott el Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek, valamint Nagy Ervin kulturális ügyekért felelős államtitkárnak, amelyben az Orbán János Dénesnek kifizetett összegek kivizsgálását kérik. Megdöbbenéssel és felháborodással értesültek ugyanis arról, hogy az Orbán János Dénes által alapított és vezetett Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) több mint 412 millió forint közpénzből vásárolta meg Orbán János Dénes kilenc drámájának felhasználási jogait. Emlékeztettek, hogy részben ugyanezekért a szövegekért Orbán János Dénes további 129 millió forint közpénzt is felvett a Budapesti Operettszínháztól munka- és jogdíjként.

Mint íruk, Tarr Zoltán később azt közölte közösségi oldalán, hogy a minisztériumban egy másik, ugyanehhez a szervezethez köthető, már megítélt 1,3 milliárd forintnyi támogatásra bukkantak. Ennyit fizetett volna a KMTG új operettek megírására, fordítására és külföldi bemutatására. A támogatást Hankó Balázs minisztériuma ítélte meg a KMTG-nek. Miután ez tudomásukra jutott, felvették a kapcsolatot az érintett állami céggel, és annak közreműködésével a teljes támogatást visszaszerezték.

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