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Close-up of a Ukrainian pixelated camouflage uniform featuring the Ukrainian flag and coat of arms patch, symbolizing national identity and military service
Nyitókép: Artem Hvozdkov/Getty Images

Az ukrajnai menekülteknek járó védelmet az EU meghosszabbítja

Infostart / MTI

Az Európai Unió Tanácsa írásbeli eljárás útján megállapodott az ukrajnai háborús menekülteknek biztosított ideiglenes védelem további egyéves meghosszabbításáról 2028. március 4-ig – tájékoztatott az uniós tanács.

Az uniós tanács közleményében kiemelte: az Ukrajnából menekülőknek biztosított ideiglenes védelmi jogállás biztosításával az Európai Unió azon kötelezettségvállalását teljesíti, amely szerint ameddig csak szükséges, támogatja Ukrajnát és népét.

Az ideiglenes védelem egyéves meghosszabbítása egyértelműséget és kiszámíthatóságot biztosít mindazok számára, akik a háború elől menekülnek – írták.

Az uniós tanács közölte: elismerve mind a lakóhelyüket elhagyni kényszerülők védelmének szükségességét, mind pedig Ukrajna azon jogát, hogy megvédje magát Oroszország illegális agressziós háborújától, az EU-tagországok megállapodtak abban, hogy ideiglenes védelmet csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. Ez a korlátozás csak az ideiglenes védelem iránti új kérelmezőkre vonatkozik. Nem vonatkozik azokra, akik már ideiglenes védelmet élveznek az EU-ban – magyarázták.

Kifejtették továbbá: az Ukrajnából lakóhelyüket elhagyni kényszerült férfiaknak igazolniuk kell katonai kötelezettségeik teljesítését. Ez megtehető egy, az ukrán hatóságok által kiállított kilépési bélyegzővel ellátott útlevél bemutatásával, amely igazolja, hogy legálisan hagyták el Ukrajnát, eleget tettek katonai kötelezettségeiknek, vagy az alól mentességet élveznek. Az igazolás papíralapú vagy elektronikus dokumentum formájában is bemutatható – írták.

Az ideiglenes védelemben részesülők az EU egész területén ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek.

A jogállás hosszabbítása nem változtatja meg a 2022 márciusában hozott határozat feltételeit az ideiglenes védelem hatálya alá tartozók kategóriái, illetve az általuk élvezett jogok tekintetében.

A 2022. február 24-én kezdődött háború miatt Ukrajnából elmenekültek számra biztosított ideiglenes védelemi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak.

Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat legfrissebb adatai szerint 4,38 millió volt azon ukrajnaiak száma, akik ideiglenes védelmet biztosító menedékes státusszal rendelkeztek az Európai Unió valamely tagországában.

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Kezdőlap    Külföld    Az ukrajnai menekülteknek járó védelmet az EU meghosszabbítja

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