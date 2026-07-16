Navracsics Tibor: a Fidesz újjászületése nem kizárólag a radikális jobboldali irányon múlik

Navracsics Tibornak kétségei vannak afelől, hogy a Fidesz mint brand menthető-e; az elkövetkezendő egy év eldönti majd, és az eredmény részben függ a párt politikusainak a hitelességétől – mondta.

„Én járom az országot, beszélgetek az emberekkel, próbálom megtudni, hogy ki mit akar, mert én úgy gondolom, hogy ők a Fidesz. Azok a közösségek, azok a választók, akik április 12-én a Fideszre szavaztak, akik nem biztos, hogy szervezetileg, de valamilyen formában ahhoz a gondolatkörhöz kötődnek, hogy ez a 16 év, ez az állításokkal ellentétben nem a tatárjárásnál egy lépéssel rosszabb időszak volt, hanem igenis nagyon sok minden történt” – fogalmazott.

Még akkor is, ha nagy hibákat is elkövettek – tette hozzá a korábbi területfejlesztési miniszter, aki kerülte a választ arra a kérdésre, hogy van-e szándék egy új, jobboldali párt létrehozására. Mint mondta, egy olyan szervezetben tudna, szeretne élni, amely egy polgári, kereszténydemokrata, konzervatív, liberális konzervatív vagy konzervatív liberális européer irányvonalat képvisel. Hogy ez egy egyesület, egy párt vagy egy pártnak a része, számára másodlagos.

Navracsics Tibor arra is kitért, hogy a Fidesz újjászületése nem kizárólag a radikális jobboldali irányon múlik. Szerinte a Fidesz erejét mindig is az adta, hogy többé-kevésbé a radikális és a mérsékelt jobboldaliságot tudta ötvözni, amiben óriási szerepe volt Orbán Viktornak. „Hogyha Orbán Viktor azt mondja, hogy ő most csak a radikális jobboldalra számít, akkor ez nyilván egy olyan vélemény, amivel mindaddig vitatkozom, amíg lehetőséget adnak arra, hogy egy szervezetben vitatkozzunk” – tette hozzá.

Mint az a beszélgetésből kiderült, a korábbi területfejlesztési miniszter közel állt ahhoz, hogy kilépjen a pártból, amikor a Fidesz elhagyta az Európai Néppártot. „Biztos, hogy kilépnék abból a pártból, amelyik ki akarná Magyarországot léptetni az Európai Unióból. Ebben biztos vagyok. Másban megengedőbb vagyok” – mondta.

Navracsics Tibor szerint egy arányosabb választási rendszer bevezetésekor érdemes lenne elgondolkodni egy új jobboldali párt létrehozásán, hogy a politikának a centrumtól jobbra elhelyezkedő része erősebb képviselettel rendelkezzen. Szeretné, hogyha markánsabban megjelenne ez a világ, mert azt látja, hogy Magyarországnak is hasznosabb lenne.

A korábbi miniszter arról is beszélt, hogy mit gondol ma a magyar közvélemény nagyobbik része a Fideszről. „Azt látom, hogy a magyar közvélemény nagyobbik része, talán túlnyomó többsége, de mindenképpen nagyobbik része a Fideszhez úgy közelít, mint bűnözők társaságához. Ha ez nem változik, akkor egy év múlva sem lesz előrébb a Fidesz” – tette hozzá Navracsics Tibor.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Kalapos Mihály készítette.