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Az elzárt területek veszélyeire figyelmeztet a vasúttársaság.
Nyitókép: MÁV

Támadás alatt áll a vasút, drónokat is bevet a MÁV

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Megerősítik a vasúti infrastruktúra és vagyon védelmét: drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket annak érdekében, hogy az illetéktelen behatolásokat minél hamarabb észleljék – jelentette be a MÁV-csoport vezérigazgatója csütörtökön a Facebook-oldalán, hangsúlyozva: a vonat tetejére mászni életveszélyes.

Hegyi Zsolt azt írta, az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az illetéktelen belépések az elzárt vasúti üzemi területekre, és több olyan eset is történt, amikor a vasúti járművekre – különösen a vonatok tetejére – másztak fel emberek. A vezérigazgató hangsúlyozta, a vasúti üzemi területeken folyamatos a vonatmozgás, a felsővezeték-rendszerben pedig 25 kilovoltos feszültség van.

Ezek olyan veszélyforrások, amelyekkel szemben egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes következményekkel járhat – emelte ki Hegyi Zsolt.

Közölte: a vasúttársaságnál előkészítés alatt van az üzemi területek védelmének megerősítése. Pilotprogramot indítanak, amelynek részeként drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket. A drónok segítségével minden illetéktelen behatolót és rongálót azonnal észlelhetnek, még mielőtt kárt tenne a vasúti vagyonban vagy saját magában – ismertette a vezérigazgató.

Hegyi Zsolt bejegyzésében arra kért mindenkit – különösen a fiatalokat –, hogy ne lépjenek be a lezárt vasúti üzemi területekre. „Egy tiltott bejutás nem kaland, hanem életveszély. Egyetlen fénykép, videó vagy rövidebb út sem érhet annyit, hogy emberéletek kerüljenek veszélybe” – hangsúlyozta a vezérigazgató.

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