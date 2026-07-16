Támadás alatt áll a vasút, drónokat is bevet a MÁV

Hegyi Zsolt azt írta, az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az illetéktelen belépések az elzárt vasúti üzemi területekre, és több olyan eset is történt, amikor a vasúti járművekre – különösen a vonatok tetejére – másztak fel emberek. A vezérigazgató hangsúlyozta, a vasúti üzemi területeken folyamatos a vonatmozgás, a felsővezeték-rendszerben pedig 25 kilovoltos feszültség van.

Ezek olyan veszélyforrások, amelyekkel szemben egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes következményekkel járhat – emelte ki Hegyi Zsolt.

Közölte: a vasúttársaságnál előkészítés alatt van az üzemi területek védelmének megerősítése. Pilotprogramot indítanak, amelynek részeként drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket. A drónok segítségével minden illetéktelen behatolót és rongálót azonnal észlelhetnek, még mielőtt kárt tenne a vasúti vagyonban vagy saját magában – ismertette a vezérigazgató.

Hegyi Zsolt bejegyzésében arra kért mindenkit – különösen a fiatalokat –, hogy ne lépjenek be a lezárt vasúti üzemi területekre. „Egy tiltott bejutás nem kaland, hanem életveszély. Egyetlen fénykép, videó vagy rövidebb út sem érhet annyit, hogy emberéletek kerüljenek veszélybe” – hangsúlyozta a vezérigazgató.