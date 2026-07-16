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Az Erzsébet-kilátó neoromán stílusú, 23,5 méter magas épülete az 527 méter magas János-hegyen. A helyen korábban egy alacsony fatorony állt és 1885-ben fogalmazódott meg meg a szándék egy kilátó építésére, amely 1908 és 1910. között valósult meg. A tervek elkészítésére Klunzinger Pál mérnököt, az elbírálásra pedig Schulek Frigyest, a Mûegyetem tanszék vezetõjét, neves építészt kérték fel. Az Erzsébet-kilátó nagyrészt édesvízi mészkõbõl készült, anyagát a mai Libegõ felsõ végállomásáig közúton, onnan egy ideiglenes vágányon juttatták fel a hegytetõre. MTVA/Bizományosi: Faludi Imre *************************** Kedves Felhasználó!
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre

Erzsébet kilátó – drámai a helyzet, bontást javasolnak a szakemberek

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Jelenleg az épület éltveszélyes és azonnali felújítást igényel.

Az Erzsébet kilátó szerkezetén egy már száz éve fennálló statikai hibát találtak azonosítottak be a szakértők, melyet az 50'-es években ráhelyezett, majd leszerelt vörös csillag csak súlyosbított. Jelenleg az épület éltveszélyes és azonnali felújítást igényel. A felújítás milliárdos becsült költségét a Hegyvidéki Önkormányzat nem tudja kigazdálkodni, ezért tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztert, valamint az érintett országgyűlési képviselőt, és állami segítséget kért – közölte a XII. kerület önkormányzata.

Az Erzsébet kilátót 1910-ben adták át. Az eredeti terveken még szerepelt tető, de végül ez nem valósult meg, ami az összefoglaló szerint jelentősen hozzájárult a későbbi vizesedési problémákhoz.

  • Már 1923-ban észlelték, hogy beázások vannak, melyek a szerkezet károsodását okozzák.
  • Az 1950-es években egy vas vörös csillag került az épület tetejére, amely statikailag tovább rontotta az épület állapotát.
  • Az 1970-es évekre már dokumentált volt a statikai probléma hosszú távú hatása, valamint a beázások. Emiatt 1981 és 1992 között a kilátó nem volt látogatható.
  • 2005-ben megvalósult egy rekonstrukció, ám a már korábban megállapított probléma, ami főként a felső két szintet érinti, nem került kijavításra, főleg esztétikai és a díszkivilágítást érintő munkák lettek elvégezve.
  • A kilátó épületét az Önkormányzat 2026 februárjában lezárta vakolatomlás miatt. Az ekkor elindult vizsgálatok mélyebb hibára utaltak.

Ezután drónos, emelődarus, roncsolásos és egyéb statikai vizsgálatokat végeztek a szakemberek. A mostanra elkészült szakvélemény a felső két szint elbontását, majd szakszerű vízzár visszaépítését javasolja.

Forrás: XII. kerületi önkormányzat
Forrás: XII. kerületi önkormányzat

Mint a XII. kerület írta, ez a folyamat (beleértve a hosszú tervezői munkát) több évet venne igénybe, - műemléki szakemberek és restaurátorok bevonásával- és becslések szerint több milliárd forint forrást igényel, ám erre a kerületnek nincs anyagi kerete.

Kovács Gergely polgármester levélben tájékoztatta Vitézy Dávid Építési és Közlekedési Minisztert, valamint Magyar Pétert, a kerület országgyűlési képviselőjét a kialakult helyzetről, és segítséget kért a védettség alatt álló országos jelentőségű épület felújításához.

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