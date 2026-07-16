Az Apple háborúba megy egykori legendás formatervezőjével

Aki elég öreg, azt talán emlékszik az Apple iMac G3-as asztali számítógép 1998-as debütjére. A PC akkor még egy hatalmas, áttetsző dobozba zárt képernyő volt, de finom vonalvezetése és az, hogy többféle, harsány színben is elérhető volt, egy csapásra dizájn-ikonná tette.

A világ akkor még idegenkedett az Apple termékektől, amelyek jobbára az angloszférában és a hollywoodi filmekben hódítottak. Viszont a PC és egyéb gyártók gyorsan elkezdték másolni a dizájnt – amelynek megálmodója, a később lovaggá ütött brit, Sir Jony Ive volt.

Most, az Apple történetének egyik legkínosabb szakítása bontakozhat ki a bíróságon. A cég ugyanis beperelte az OpenAI mesterséges intelligencia céget és több korábbi Apple-mérnököt, azt állítva, hogy üzleti titkokat próbáltak megszerezni egy új AI-eszköz fejlesztéséhez.

Bár kínosan kerülte, hogy megnevezze, de Jony Ive, a Steve Jobs-szal együtt az iMac után az iPod-lejátszót és az iPhone-t megálmodó tervező is az alperesek között van. Azaz egyike azoknak, akik segítettek a világ egyik legsikeresebb technológiai cégévé tenni a vállalatot.

Az Apple szerint az OpenAI tudatosan csábított át Apple-alkalmazottakat, akik közül néhányan „bizalmas információkat kértek volt kollégáiktól”. A vállalat azt is állítja, hogy az OpenAI arra biztatta az állásinterjúkra érkező jelentkezőket, hogy Apple-prototípusokat is hozzanak magukkal. Az Apple szerint mindez egy „üzleti titkok eltulajdonítására épülő mintázat”, amelynek célja az volt, hogy lerövidítsék a saját fejlesztési folyamatukat.

A ChatGPT fejlesztője azonban határozottan visszautasítja a vádakat. Az OpenAI közleménye szerint „nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy a kereset megalapozott lenne.”

A vita különösen látványos annak fényében, hogy a két vállalat néhány éve még együttműködött: az Apple a ChatGPT technológiáját használta a Siri nevű digitális asszisztens egyes válaszaihoz. Ma viszont már közvetlen riválisok.

Az OpenAI ugyanis Jony Ive io Products nevű cége közreműködésével egy teljesen új mesterséges intelligenciás eszközön dolgozik.

A brit formatervező sem titkolja, hogy megromlott a kapcsolata egykori munkaadójával. Egy idei rendezvényen „Elegem lett abból, hogy s*ggfejekkel dolgozzak.” Hozzátette: az OpenAI projektje azért fontos számára, mert úgy érzi, „az emberiség jobbat érdemel”, és szerinte a technológiai iparnak felelőssége van például az okostelefon-függőség kialakulásában.

Ive egyébként továbbra is bátran felvállalja a hagyományos, de a formabontó formatervezési ötleteket is: III. Károly király koronázási jelvénye mellett az ő irodája tervezte a Ferrari első elektromos kocsiját, a Luce-t. A kocsi a szakírók szerint mérnöki csoda, a publikum egy részét viszont mélységesen megosztotta a dizájn.

Az Apple számára azonban nemcsak a jogvita a tét. Ha Jony Ive új mesterséges intelligenciás készüléke valóban sikeres lesz, éppen az az ember segíthet megrengetni az iPhone jövőjét, aki három évtizeddel ezelőtt megteremtette azt.