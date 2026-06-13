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George Russell, a Mercedes brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Bahreini Nagydíjának harmadik szabadedzésén a szahíri pályán 2025. április 12-én. A futamot április 13-án rendezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider

Russell volt a leggyorsabb a harmadik szabadedzésen

Infostart

A 28 éves pilóta mögött az ausztrál Oscar Piastri végzett a McLarennel, míg a harmadik legjobb időt a monacói Charles Leclerc autózta a Ferrarival. Mögötte - mindössze három ezredmásodperccel lemaradva - a címvédő brit Lando Norris zárt a másik McLarennel.

A Forma-1-es Katalán Nagydíj szombati, harmadik szabadedzésén a hétszeres világbajnok, ugyancsak brit Lewis Hamilton ötödik lett a Ferrarival, míg a négyszeres vb-első holland Max Verstappen hatodikként végzett a Red Bullal.

Russell csapattársa, a világbajnoki pontversenyt vezető olasz Kimi Antonelli ezúttal hetedik lett.

A program 16 órától az időmérő edzéssel folytatódik a Barcelona melletti versenypályán.

szombaton rendezték:

2. szabadedzés:

1. Norris 1:15.426 perc

2. Russell 1:15.435

3. Piastri 1:15.483

4. Leclerc 1:15.799

5. Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:16.015

6. Verstappen 1:16.321

1. szabadedzés:

1. Russell 1:16:363 perc

2. Piastri 1:16.566

3. Leclerc 1:16.883

4. Verstappen (holland, Red Bull) 1:17.047

5. Leonardo Fornaroli (olasz, McLaren) 1:17.216

6. Paul Aron (észt, Audi) 1:17.321

A további program:

időmérő edzés 16.00

vasárnap:

futam 15.00

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