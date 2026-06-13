Russell volt a leggyorsabb a harmadik szabadedzésen

A Forma-1-es Katalán Nagydíj szombati, harmadik szabadedzésén a hétszeres világbajnok, ugyancsak brit Lewis Hamilton ötödik lett a Ferrarival, míg a négyszeres vb-első holland Max Verstappen hatodikként végzett a Red Bullal.
Russell csapattársa, a világbajnoki pontversenyt vezető olasz Kimi Antonelli ezúttal hetedik lett.
A program 16 órától az időmérő edzéssel folytatódik a Barcelona melletti versenypályán.
szombaton rendezték:
2. szabadedzés:
1. Norris 1:15.426 perc
2. Russell 1:15.435
3. Piastri 1:15.483
4. Leclerc 1:15.799
5. Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:16.015
6. Verstappen 1:16.321
1. szabadedzés:
1. Russell 1:16:363 perc
2. Piastri 1:16.566
3. Leclerc 1:16.883
4. Verstappen (holland, Red Bull) 1:17.047
5. Leonardo Fornaroli (olasz, McLaren) 1:17.216
6. Paul Aron (észt, Audi) 1:17.321
A további program:
időmérő edzés 16.00
vasárnap:
futam 15.00