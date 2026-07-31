„Lehet, ha nincs Ronaldo, nincs olimpiai bajnoki címem” – mondja a magyar úszófenomén

„Ott vannak melletted a csapattársaid, akik meg akarnak csinálni érted mindent, ugyanúgy ahogy te is értük, hogy legyen egy szép eredménye Magyarországnak. Ezt próbálom elmondani sok embernek, hogy nagyon fontos a váltó és nagyon fontos ebben gondolkodni. Én ott voltam 2017-ben a budapesti vb-n, ahol szerintem az egyik legjobb pillanat, ha nem a legjobb pillanat, az volt, amikor a 4×100-as gyorsváltó bronzérmes lett” – idézte fel a Kozma Dominik, Németh Nándor, Holoda Péter, Bohus Richárd négyes bravúrját.

Kós Hubert a nemrég befejeződött labdarúgó-világbajnokság kapcsán elmondta, nagy rajongója a portugálok ötszörös aranylabdás támadójának, Cristiano Ronaldónak.

„Lehet, ha nincs Ronaldo, nincs olimpiai bajnoki címem, mert egyszerűen annyit jelentett nekem, hogy láttam, kemény munka nélkül nincs eredmény” – fogalmazott példaképéről.

Kós úgy véli, Texasban „a valaha volt legjobb úszócsapat” állt össze Bob Bowman irányításával: „ha felállítanánk egy tízpályás döntőt, akkor mind a tíz pályán lenne egy olimpiai érem vagy egy világbajnoki cím. Szerintem ilyen nem létezik sehol máshol a világon, semmilyen sportágban. Talán egy Real Madridhoz vagy egy Barcelonához lehet hasonlítani”.

Kós Hubert a párizsi Eb-n – ahol augusztus 10-én kezdődnek a medencés versenyek - várhatóan öt egyéni számban és váltóban áll rajthoz.