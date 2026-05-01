2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
Referee hands showing red card on football match
Nyitókép: leolintang/Getty Images

Újabb ok jön a piros lapra a foci-vb-n

Infostart / MTI

A nyári világtornán már végleg leküldheti a pályáról a játékosokat a bíró nem csak azért, ha sértődöttségükben az alapvonalon kívülre mennek, hanem azért is, ha a szájukat eltakarva magyaráznak.

A nyári labdarúgó-világbajnokságon már piros lap jár a vitatkozás közben a száját eltakaró játékosnak, vagy a játékvezető döntése ellen a pálya elhagyásával tiltakozó futballistának.

A sportág szabályalkotó testülete (IFAB) a vancouveri ülésén a módosításokkal két közelmúltbeli eseményre reagált.

A Bajnokok Ligájában a Benficát erősítő Gianluca Prestianni a gyanú szerint diszkriminatív, homofób megjegyzéseket tett a Real Madridban futballozó Vinicius Juniorra, miközben a mezével eltakarta a száját.

Prestiannit végül hat meccsre tiltották el. A másik változtatás az idei Afrika Nemzetek Kupája döntőjében történt incidensre reakció, ugyanis a házigazda Marokkónak megítélt büntetőre válaszul Szenegál játékosai levonultak a pályáról. Végül visszatértek, és a hosszabbításban szerzett góllal 1-0-ra megnyerték a mérkőzést, bár márciusban megfosztották őket a címtől, miután az Afrikai Labdarúgó Szövetség fellebbviteli bizottsága helyt adott Marokkó tiltakozásának.

Mindkét szabályváltoztatást a nemzetközi szövetség javasolta, az IFAB pedig egyhangúlag hagyta jóvá.

A világbajnokságot június 11. és július 19. között az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi. A vb mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti.

labdarúgás

változás

szabály

pálya

reklamáció

piros lap

világbajnokság

ifab

A Financial Times értesülései szerint Izrael fejlett fegyverrendszereket, köztük Iron Beam lézeres légvédelmi rendszert telepített az Egyesült Arab Emírségekbe az iráni háború során.

Honnan jött, hol tart most a kínai gazdaság?  A Pénzcentrum Szunomár Ágnest, a Corvinus Egyetem Globális Tanulmányok Intézetének vezetőjét kérdezte.

The 45-year-old is accused of attacking Shloime Rand, 34, and Moshe Shine, 76, in north London on Wednesday.

