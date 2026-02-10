ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.12
usd:
317.84
bux:
130328.22
2026. február 10. kedd Elvira
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Cadillac Forma-1-es csapatának 2026-os autói.
Nyitókép: Cadillac F1 Team

A nagy favorit balesetet szenvedett, beperelték a Cadillacet – még el sem kezdődött a szezon, máris botrányok törtek ki az F1-ben

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Egy napon belül a Cadillac, a McLaren és az Aston Martin is bemutatta új versenyautóját, miközben Andrea Kimi Antonellinek közúti balesete volt San Marinóban. A januári, barcelonai bejáratás után szerdától már Bahreinben tesztelnek a csapatok. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban elemezte az elmúlt időszak legfontosabb történéseit.

Hétfőn az utolsó három Forma–1-es csapat is leleplezte 2026-os autóit, így már az összes istálló bemutatta versenygépeit a március 6-8-ai, melbourne-i idénynyitó előtt. A mezőnyhöz idén csatlakozó Cadillac a 60. Super Bowl utolsó negyedében sugárzott reklámban mutatta meg, milyen fényezést kap az első autója.

A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban felidézte, hogy az amerikai csapat felvételéről régóta folytak a tárgyalások, és 2024 elején még a Michael Andretti nevével fémjelzett új istálló csatlakozási szándékát utasították el. A korábbi amerikai F1-es versenyző aztán néhány hónappal később kiszállt a projektből, és már csak nagykövetként maradt a csapat mellett. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a Forma–1 vezetősége végül Cadillac néven adott nekik rajtengedélyt, Sergio Pérezzel és Valtteri Bottasszal a volán mögött.

Vámosi Péter hozzátette: a nemzetközi szövetség is nagyon szerette volna, hogy egy olyan amerikai istállóval bővüljön a mezőny, ami „igazi nagy márkának számít”, és beáll mögé egy nagy gyártó.

A Cadillac Ferrari-motorral debütál a Forma–1-ben, de a tervek szerint 2028-tól már saját erőforrásra vált át,

hasonlóan az Audihoz, amely a Stake/Sauber utódjaként versenyez a 2026-os szezontól a felvásárlást követően.

A szakíró a Cadillac-projekttel kapcsolatban megjegyezte: „teljesen a nulláról, az alapoktól indulnak”, bár a hajtásláncot ügyfélként megveszik a Ferraritól. Az amerikai istálló megadta a módját a bemutatónak, ugyanis már napokkal a hivatalos leleplezés előtt kihelyeztek egy visszaszámlálót a New York-i Times Square-en, ahol egy dobozba replika F1-es autót tettek.

A Santa Clara-i Super Bowlon pedig egy egyperces filmben mutatták be a Cadillac autóit. Vámosi Péter elmondta: Michael Bay, az Armageddon, a Pearl Harbor és a Transformes-filmek rendezője másfél millió dolláros kártérítést követel a Cadillactől a reklámmal kapcsolatban, mert szerinte a Cadillac filmjének egyes részletei az ő szellemi termékei, és a rendező indoklása szerint jó néhány ötletet tőle vettek át. Eredetileg ugyanis Michael Bay-t bízták meg a Cadillac bemutató kisfilmjének az elkészítésével, de később elállt a közös munkától az amerikai istálló, amely nem is fizetett járandóságot a rendezőnek.

A Cadillac azzal érvel, hogy a koncepciót és a kreatív rész már kidolgozták korábban, és csak rendezőként számítottak volna Michael Bay munkájára, de közleményük szerint nem tudta volna betartani a határidőket, és végül nem volt további lehetőség az együttműködésre. Az amerikai csapat visszautasította a vádakat, de jelezte, hogy elismeri Michael Bay kreativitását, és örömmel venné, ha a jövőben együtt dolgozhatnának.

Titkolózik a címvédő is

A McLaren tavaly 1998 után először szerezte meg az egyéni és a konstruktőri világbajnoki címet ugyanabban az évben a Forma–1-ben, így természetesen nagy érdeklődés övezte a hétfői autóbemutatót. A McLaren a januári, barcelonai teszten még egy teljesen fekete festéssel vett részt, a most leleplezett MCL40-es dizájnja viszont visszahozza a klasszikus papaya színt, illetve króm helyett fekete színű kiegészítést kapott. Vámosi Péter úgy fogalmazott, színekben nincs olyan óriási eltérés a tavalyi arculathoz képest, csak az árnyalat változott némileg.

A motorsportol.hu főszerkesztője megjegyezte: „nagyon csalókák” a közzétett fotók és videók, élőben teljesen más hatást ér el a dizájn. Mint mondta, nincs olyan technika, amely a képernyőn keresztül teljes mértékben, valósághűen átadná azokat a színeket, amikben pompáznak a Forma–1-es autók. Emlékeztetett, hogy a korábbi bejáratáson, Barcelonában már lehetett látni – igaz akkor még feketében – a McLaren-autókat. Úgy véli, a wokingiak a szezonkezdetig, az első éles versenyig titkolni fogják a különlegesebb megoldásokat.

Az Aston Martin szintén hétfőn, Szaúd-Arábiában leplezte le az Adrian Newey által tervezett első autójának, az AMR26-osnak a festését. A tervezőzseni pedig ugyancsak arra utalt, hogy a szerdán kezdődő bahreini teszten és a későbbi gyakorlásokon még korántsem állnak elő minden beállítással, mert ezeket az Ausztrál Nagydíjra időzítik. Vámosi Péter hozzátette:

valójában mindenki egészen a versenyszezon kezdetéig jegeli azokat a megoldásokat, amelyektől azt várják, hogy gyorsabbak lesznek,

illetve ennek hátterében az áll, hogy a konkurencia lehetőleg ne vagy csak nehezen tudja lemásolni az egyes beállításokat.

A Mercedest tartják az új szezon nagy favoritjának, olasz versenyzőjük, Andrea Kimi Antonelli azonban néhány nappal ezelőtt közúti balesetet szenvedett San Marinóban, otthona közelében. A 19 éves pilóta autója a szalagkorlátnak ütközött, más gépjármű nem volt érintett. Andrea Kimi Antonelli sértetlenül szállt ki a kocsijából, és csapata tájékoztatása szerint ő is részt vesz a szerdán kezdődő bahreini teszten.

Vámosi Péter az esettel kapcsolatban azt emelte ki, hogy Olaszországban már viszonylag fiatalon meg lehet szerezni a jogosítványt, de van egy bizonyos lóerőhatár, amit nem szabad túllépni, csakhogy Andrea Kimi Antonelli balesetben érintett autója felette volt ennek az értéknek. Mint fogalmazott, éppen az a célja ennek a szabályozásnak, hogy „ne száguldozhasson bárki őrült módjára”. Az még nem tisztázott, hogy Andrea Kimi Antonelli vezette-e az autót, csak annyit tudni, hogy a Mercedestől kapta használatra ezt a járművet.

A San Marinóban történt baleset nem befolyásolja az olasz versenyző felkészülését, aki az egyik nagy nyertese és egyben esélyese lehet az előttünk álló F1-es szezonnak.

A szakíró Juan Pablo Montoyát, a Williams és a McLaren korábbi F1-es pilótáját idézte, aki nemrég azt nyilatkozta, hogy körönként még körülbelül 4 másodpercnyi tartalékot titkol is a Mercedes azért, hogy „ne mutassa ki a foga fehérjét” a versenyszezon előtti teszteken.

A Forma–1-es csapatok bahreini tesztje szerdán keződik és péntekig tart. A barcelonai bejáratással ellentétben ezúttal már nem lesz teljes hírzárlat, ami azt jelenti, hogy sokkal több információt megtudhatunk a helyszínről. A 24 versenyhétvégéből álló 2026-os F1-es szezon március 6-8-án Melbourne-ben kezdődik.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    A nagy favorit balesetet szenvedett, beperelték a Cadillacet – még el sem kezdődött a szezon, máris botrányok törtek ki az F1-ben

forma-1

teszt

bahrein

bemutató

mercedes

mclaren

aston martin

vámosi péter

cadillac

kimi antonelli

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A nagy favorit balesetet szenvedett, beperelték a Cadillacet – még el sem kezdődött a szezon, máris botrányok az F1-ben

A nagy favorit balesetet szenvedett, beperelték a Cadillacet – még el sem kezdődött a szezon, máris botrányok az F1-ben
Egy napon belül a Cadillac, a McLaren és az Aston Martin is bemutatta új versenyautóját, miközben Andrea Kimi Antonellinek közúti balesete volt San Marinóban. A januári, barcelonai bejáratás után szerdától már Bahreinben tesztelnek a csapatok. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban elemezte az elmúlt időszak legfontosabb történéseit.
Rubio érkezik, Vance vagy Trump jöhet – Magyarics Tamás: nem véletlen az időzítés

Rubio érkezik, Vance vagy Trump jöhet – Magyarics Tamás: nem véletlen az időzítés

Marco Rubio amerikai külügyminiszter – miután részt vesz a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián – február 15-én és 16-án Szlovákiába és Magyarországra látogat. Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető Budapesten magyar kormányzati vezetőkkel egyeztet a kétoldalú és regionális érdekek megerősítéséről, egyebek mellett a globális konfliktusok rendezését célzó békefolyamatok iránti elkötelezettségről, valamint az amerikai–magyar energetikai partnerség elmélyítéséről. Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint nem véletlen, hogy Rubio éppen Magyarországra és Szlovákiába látogat.
VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ételrendelés: komoly szigorítást nyomott át a kormány

Ételrendelés: komoly szigorítást nyomott át a kormány

Közös nevezőre jutottak az állam és a legnagyobb kiszállítók annak érdekében, hogy a házhozszállítás szabályozottabbá, átláthatóbbá és a fogyasztók számára biztonságosabbá váljon. Az egyeztetések nyomán több területen is konkrét vállalások születtek, a kiskorúak védelmétől kezdve, a visszatérítéseken keresztül a vidéki kiszállítás feltételeinek javításáig.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő sorsolást hirdetett a Tesco: indul a hajsza az aranyzsetonért, óriási a tét

Elképesztő sorsolást hirdetett a Tesco: indul a hajsza az aranyzsetonért, óriási a tét

A  TescoGlobal Zrt. Start a jövőért programjának részeként rendezett aranyzseton-húzás különleges nyereményjátékot kínál a vásárlóknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
FBI releases images of masked person in hunt for Savannah Guthrie's mother

FBI releases images of masked person in hunt for Savannah Guthrie's mother

The mother of the news anchor Savannah disappeared in the middle of night from her Tucson, Arizona, home and was last seen on 31 January.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 10. 20:42
Autentikus helyzetjelentés Milák Kristófról
2026. február 10. 19:58
Érembotrány a téli olimpián – Azonnali hatállyal kijavítják mindet
×
×
×
×