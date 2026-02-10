A nagy favorit balesetet szenvedett, beperelték a Cadillacet – még el sem kezdődött a szezon, máris botrányok törtek ki az F1-ben

Hétfőn az utolsó három Forma–1-es csapat is leleplezte 2026-os autóit, így már az összes istálló bemutatta versenygépeit a március 6-8-ai, melbourne-i idénynyitó előtt. A mezőnyhöz idén csatlakozó Cadillac a 60. Super Bowl utolsó negyedében sugárzott reklámban mutatta meg, milyen fényezést kap az első autója.

A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban felidézte, hogy az amerikai csapat felvételéről régóta folytak a tárgyalások, és 2024 elején még a Michael Andretti nevével fémjelzett új istálló csatlakozási szándékát utasították el. A korábbi amerikai F1-es versenyző aztán néhány hónappal később kiszállt a projektből, és már csak nagykövetként maradt a csapat mellett. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a Forma–1 vezetősége végül Cadillac néven adott nekik rajtengedélyt, Sergio Pérezzel és Valtteri Bottasszal a volán mögött.

Vámosi Péter hozzátette: a nemzetközi szövetség is nagyon szerette volna, hogy egy olyan amerikai istállóval bővüljön a mezőny, ami „igazi nagy márkának számít”, és beáll mögé egy nagy gyártó.

A Cadillac Ferrari-motorral debütál a Forma–1-ben, de a tervek szerint 2028-tól már saját erőforrásra vált át,

hasonlóan az Audihoz, amely a Stake/Sauber utódjaként versenyez a 2026-os szezontól a felvásárlást követően.

A szakíró a Cadillac-projekttel kapcsolatban megjegyezte: „teljesen a nulláról, az alapoktól indulnak”, bár a hajtásláncot ügyfélként megveszik a Ferraritól. Az amerikai istálló megadta a módját a bemutatónak, ugyanis már napokkal a hivatalos leleplezés előtt kihelyeztek egy visszaszámlálót a New York-i Times Square-en, ahol egy dobozba replika F1-es autót tettek.

A Santa Clara-i Super Bowlon pedig egy egyperces filmben mutatták be a Cadillac autóit. Vámosi Péter elmondta: Michael Bay, az Armageddon, a Pearl Harbor és a Transformes-filmek rendezője másfél millió dolláros kártérítést követel a Cadillactől a reklámmal kapcsolatban, mert szerinte a Cadillac filmjének egyes részletei az ő szellemi termékei, és a rendező indoklása szerint jó néhány ötletet tőle vettek át. Eredetileg ugyanis Michael Bay-t bízták meg a Cadillac bemutató kisfilmjének az elkészítésével, de később elállt a közös munkától az amerikai istálló, amely nem is fizetett járandóságot a rendezőnek.

A Cadillac azzal érvel, hogy a koncepciót és a kreatív rész már kidolgozták korábban, és csak rendezőként számítottak volna Michael Bay munkájára, de közleményük szerint nem tudta volna betartani a határidőket, és végül nem volt további lehetőség az együttműködésre. Az amerikai csapat visszautasította a vádakat, de jelezte, hogy elismeri Michael Bay kreativitását, és örömmel venné, ha a jövőben együtt dolgozhatnának.

Titkolózik a címvédő is

A McLaren tavaly 1998 után először szerezte meg az egyéni és a konstruktőri világbajnoki címet ugyanabban az évben a Forma–1-ben, így természetesen nagy érdeklődés övezte a hétfői autóbemutatót. A McLaren a januári, barcelonai teszten még egy teljesen fekete festéssel vett részt, a most leleplezett MCL40-es dizájnja viszont visszahozza a klasszikus papaya színt, illetve króm helyett fekete színű kiegészítést kapott. Vámosi Péter úgy fogalmazott, színekben nincs olyan óriási eltérés a tavalyi arculathoz képest, csak az árnyalat változott némileg.

A motorsportol.hu főszerkesztője megjegyezte: „nagyon csalókák” a közzétett fotók és videók, élőben teljesen más hatást ér el a dizájn. Mint mondta, nincs olyan technika, amely a képernyőn keresztül teljes mértékben, valósághűen átadná azokat a színeket, amikben pompáznak a Forma–1-es autók. Emlékeztetett, hogy a korábbi bejáratáson, Barcelonában már lehetett látni – igaz akkor még feketében – a McLaren-autókat. Úgy véli, a wokingiak a szezonkezdetig, az első éles versenyig titkolni fogják a különlegesebb megoldásokat.

Az Aston Martin szintén hétfőn, Szaúd-Arábiában leplezte le az Adrian Newey által tervezett első autójának, az AMR26-osnak a festését. A tervezőzseni pedig ugyancsak arra utalt, hogy a szerdán kezdődő bahreini teszten és a későbbi gyakorlásokon még korántsem állnak elő minden beállítással, mert ezeket az Ausztrál Nagydíjra időzítik. Vámosi Péter hozzátette:

valójában mindenki egészen a versenyszezon kezdetéig jegeli azokat a megoldásokat, amelyektől azt várják, hogy gyorsabbak lesznek,

illetve ennek hátterében az áll, hogy a konkurencia lehetőleg ne vagy csak nehezen tudja lemásolni az egyes beállításokat.

A Mercedest tartják az új szezon nagy favoritjának, olasz versenyzőjük, Andrea Kimi Antonelli azonban néhány nappal ezelőtt közúti balesetet szenvedett San Marinóban, otthona közelében. A 19 éves pilóta autója a szalagkorlátnak ütközött, más gépjármű nem volt érintett. Andrea Kimi Antonelli sértetlenül szállt ki a kocsijából, és csapata tájékoztatása szerint ő is részt vesz a szerdán kezdődő bahreini teszten.

Vámosi Péter az esettel kapcsolatban azt emelte ki, hogy Olaszországban már viszonylag fiatalon meg lehet szerezni a jogosítványt, de van egy bizonyos lóerőhatár, amit nem szabad túllépni, csakhogy Andrea Kimi Antonelli balesetben érintett autója felette volt ennek az értéknek. Mint fogalmazott, éppen az a célja ennek a szabályozásnak, hogy „ne száguldozhasson bárki őrült módjára”. Az még nem tisztázott, hogy Andrea Kimi Antonelli vezette-e az autót, csak annyit tudni, hogy a Mercedestől kapta használatra ezt a járművet.

A San Marinóban történt baleset nem befolyásolja az olasz versenyző felkészülését, aki az egyik nagy nyertese és egyben esélyese lehet az előttünk álló F1-es szezonnak.

A szakíró Juan Pablo Montoyát, a Williams és a McLaren korábbi F1-es pilótáját idézte, aki nemrég azt nyilatkozta, hogy körönként még körülbelül 4 másodpercnyi tartalékot titkol is a Mercedes azért, hogy „ne mutassa ki a foga fehérjét” a versenyszezon előtti teszteken.

A Forma–1-es csapatok bahreini tesztje szerdán keződik és péntekig tart. A barcelonai bejáratással ellentétben ezúttal már nem lesz teljes hírzárlat, ami azt jelenti, hogy sokkal több információt megtudhatunk a helyszínről. A 24 versenyhétvégéből álló 2026-os F1-es szezon március 6-8-án Melbourne-ben kezdődik.