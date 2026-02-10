ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 10. kedd
Egy Forma-1-es versenyautó körvonalai félhomályban, sötét háttér előtt.
Nyitókép: Unsplash

Egy nap alatt három újabb F1-es autót is bemutattak a 2026-os szezonra

Infostart

Az új járművet bemutató csapatok sorához most csatlakozott az Aston Martin, a Cadillac és a McLaren is.

A Ferrari, a Mercedes és a Haas után három csapat is bemutatta a 2026-os idényre szánt versenygépét az elmúlt 24 órában – írja a Telex.

A 2026-ban debütáló Cadillac a Super Bowl szünetében rántotta le a leplet Forma-1-es autójának festéséről.

Az amerikai csapat fekete–fehér színvilágot választott szürkés-ezüstös átmenetekkel, a jármű pedig azért is különleges, mert a két oldala eltérő színű, ami ritkaság az F1-ben.

A csapat szerint a dizájn egyszerre modern, merész és egyértelműen amerikai, miközben tiszteletben tartja a sport hagyományait.

A McLaren zsinórban másodszor kezdi címvédőként a szezont, Lando Norris pedig először készül világbajnokként. A csapatnak most azt kell bizonyítania, hogy nemcsak egy adott korszak nyertese, hanem tartósan a legjobbak közé tartozik. Az MCL40 fejlesztése tudatosan elhúzódott, emiatt az autó késve állt készen, és megbízhatósági gondok miatt kilométerhátrányba is került a teszteken.

A McLaren Bahreinben, filmes nap keretében leplezte le az idei festést, amely maradt a jól ismert papaja–fekete színkombináció, Zak Brown szerint ez egyértelműen „a papajakorszak” folytatása.

Lando Norris, bajnokként, magabiztosan néz az új idény elébe, Oscar Piastri pedig a negyedik F1-es szezonjára készül, abban bízva, hogy idén végig egyenrangú ellenfele lehet csapattársának.

Az Aston Martin Szaúd-Arábiában mutatta be az AMR26 festését és koncepcióját. A közleményük szerint az új autó mérföldkő a csapat történetében: ez az első konstrukció, amely Adrian Newey tervezési filozófiája alapján készült, és az első, amely az F1 radikálisan megváltozó, 2026-os szabályrendszerére épül.

A csapat egyértelmű célként jelölte meg, hogy hosszú távon a győzelemre esélyessé váljon.

A 2026-os szezon az Aston Martin számára abból a szempontból is különleges, hogy a csapat teljes jogú gyári alakulattá lépett elő, Honda-motorokkal és új partnerekkel. A pilótafelállás változatlan: Fernando Alonso és Lance Stroll negyedik közös idényükre készülnek, miközben a háttérben az új AMR Technology Campus, a szélcsatorna és a szimulátor biztosítja a fejlesztések alapját. Az AMR26 már pályára gurult Barcelonában, a fő felkészülés pedig a bahreini teszteken zajlik.

A Forma-1 2026-os szezonja március 6-8. között veszi kezdetét Melbourne-ben, az Ausztrál Nagydíjjal.

Kezdőlap    Sport    Egy nap alatt három újabb F1-es autót is bemutattak a 2026-os szezonra

