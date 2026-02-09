ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 9. hétfő
Mike MacDonald, a Seattle Seahawks vezetõedzõje (j) és játékosa, Sam Darnold ünnepel a bajnoki trófeával a profi amerikaifutball-liga, az NFL 60. alkalommal rendezett nagydöntõje, az úgynevezett Super Bowl eredményhirdetésén a kaliforniai Santa Clara Levis Stadionjában 2026. február 8-án. A 2025-ös szezont lezáró nagydöntõben a Seattle Seahawks a New England Patriots együttesével csapott össze. A Seahawks 29-13-ra nyert, és 2015 után, története során másodszor hódította el a Vince Lombardi-trófeát.
Nyitókép: John G. Mabanglo, MTI/MTVA

Sportközgazdász: évről évre csak nőnek a számok, a Super Bowl még mindig a világ legnézettebb sporteseménye

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

A Seattle nyerte a profi amerikaifutball-liga nagydöntőjét, a 60. Super Bowlt, mivel Santa Clarában 29–13-re felülmúlta a New England együttesét. Az esemény és a félidei szünetben rendezett show-műsor 100 milliós nézettsége és eladhatósága változatlanul kiemelkedő – mondta Szabados Gábor sportközgadász az InfoRádióban.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a Super Bowl az a legnagyobb televíziós és úgy általában mindenféle nézettséget hozó egyedi sportesemény – fogalmazott Szabados Gábor sportközgadász az InfoRádióban, hozzátéve: nyilván nem azzal hasonlíthatjuk össze, hogy mondjuk egy olimpia teljes időszaka alatt hányan nézik az egész versenyt. De ha mint egyedi sporteseményt nézzük, akkor a Super Bowl a világ legnézettebb sporteseménye. Gyakorlatilag csak az európai labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő tud vele versenyezni. „Előfordult már olyan év, amikor a BL-döntő megverte a Super Bowlt, de nagyjából hasonló a nézettségük, és bőven 100 millió néző fölött.

A Super Bowl nézettsége nagyjából 110-120 millió néző körül van az Egyesült Államokban, és ehhez jön a további globális nézettség, ami persze arányaiban jóval kisebb.

De az esemény népszerűsége nem csak a sportban, hanem úgy általában is az élen jár. Tehát ha azt nézzük, hogy az Egyesült Államokban melyik volt minden idők legnagyobb nézettségű televíziós műsora, nemcsak a sportban, hanem minden területen, akkor több mint 10 Super Bowl-adást találunk az első helyeken. Ez ott egy olyan társadalmi esemény, amit a sport iránti érdeklődéstől függetlenül is szinte mindenki néz” – tette hozzá.

Az online közvetítési platformok megjelenésével tovább tudott bővülni a nézőközönség. Amerikában egyébként nagyon erősek a tradíciók, ezért olyan sok változás az egész rendszert illetően nincsen, csak annyi, hogy

folyamatosan nőnek az árak, és nő a nézettség, ahogy az Egyesült Államok lakossága is nő.

Ráadásul globálisan is egyre több nézőt ér el az Egyesült Államokon kívül is. A Super Bowl-közvetítés félperces reklám ideje több millió dollár, és minden évben nő egy kicsit, minden évben egy kicsit többe kerül ott hirdetni, tehát a bevételek és a számok folyamatosan nőnek – mondta a szakember.

„Ami változás, hogy a Half Time Show, tehát az a félidei showműsor, ahol híres zenészek lépnek fel, az utóbbi időben egyre többször kap politikai és egyéb felhangokat.

Ez egy komoly változás a korábbi évekhez képest, de egyébként a Super Bowl egy olyan esemény, ami évek, évtizedek óta ugyanúgy, ugyanabban a struktúrában zajlik, ahogy mindig is zajlott. Nyilván a világ változásaira azért kicsit reflektál, de ahogy mondtam, a számok közben folyamatosan nőnek” – tette hozzá Szabados Gábor.

Emlékeztetett: általában minden olimpiának, a télinek és a nyárinak is a legnézettebb eseménye a megnyitóünnepség. „Azt nézik mindig a legtöbben, de ez azért globálisan is kisebb, mint a Super Bowl nézettsége. Márpedig aki a Super Bowlt nézi, az a Half Time Show-t is nézi. Ez nem egy olyan félidei program, amikor kimegyek vécére, vagy akkor intézek el valamit a lakásban, épp ellenkezőleg:

sokan kifejezetten azért nézik a Super Bowl-t, hogy lássák a Half Time Show-t”

– hagsúlyozta. Előre bejelentik, hogy kik lesznek a fellépők. Idén a Puerto Ricó-i Bud Bunny volt a félidei show fő sztárja. Az egésznek pont az a lényege, hogy sporttól függetlenül is nézik, ugyanúgy, ahogy mondjuk az olimpián a megnyitóünnepséget nagyon sokan olyanok is megnézik, akik egyébként utána a sporteseményeket nem. Itt is ez egy külön, a sporthoz kapcsolódó kulturális esemény és rendezvény – mondta Szabados Gábor sportközgadász az InfoRádióban.

(A nyitóképen Mike MacDonald, a Seattle Seahawks vezetõedzője (jobbra) és a csapat irányítója, Sam Darnold ünnepel a bajnoki trófeával a Super Bowl eredményhirdetésén a kaliforniai Santa Clara Levi's Stadionjában 2026. február 8-án. A Seahawks 29-13-ra nyert, és 2015 után, története során másodszor hódította el a Vince Lombardi-trófeát.)

