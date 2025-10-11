Ezek a megoldások Marco Rossi csatárproblémáira

A legkézenfekvőbb opció Tóth Barna középcsatárjátéka. A paksi csatár az egyetlen igazi középcsatár a keretben, a fejjáték az erőssége, még hogyha ezt, sajnos, Dublinban nem is igazolta. Ellene szól a nemzetközi porondon való rutintalansága, noha már elmúlt 30 éves, valamint az, hogy nem szállt be jól a játékba az írek ellen, a hajrában.

Elképzelhető változat, hogy úgynevezett hamis kilencessel játszik a csapat, erre a szerepkörre (is) Szoboszlai Dominik lenne a legalkalmasabb, de a héten a kapitány arra utalt megszólalásaiban, hogy luxusnak tartaná a csapatkapitányt nem a középpályán játszatni, ahol nagyobb a hatása a többiek játékára is.

2023 őszén, amikor a magyar válogatott csoportelsőként kiharcolta az Európa-bajnoki részvételt, hasonló problémával kellett szembenézni. Sallai Roland és Varga Barnabás akkor sem játszott a bolgárok, majd a montenegróiak ellen. A magyar csapat négy gólt szerzett a két találkozón (meg jött a 96. percben a bolgár védő Eb-kijutást jelentő öngólja), azokból három Szoboszlai Dominik, egy pedig a most nem kerettag Nagy Ádám nevéhez fűződött.

Szófiában Ádám Martin játszott csúcséket, Szoboszlai Dominik mellett pedig Csoboth Kevin csatárt, beállt Horváth Krisztofer és Németh András – most Szoboszlai kivételével egyikük sem kerettag. A montenegróiak ellen Gazdag Dániel is játszott, most ő sem bevethető.

Bevetésre kész ellenben két fiatal csatár, mindketten gólerősen játszanak az őszi idényben. Gruber Zsombor a Ferencváros legjobb gólszerzője Varga Barnabás mellett (vagy, ha a nemzetközi kupasorozatokat is nézzük, inkább mögött), ő nem befejező csatár, játéka inkább akkor kerül előtérbe, ha a kapitány a hamis kilences játszatása mellett dönt.

Molnár Rajmund az MTK-ban kezdte a bajnoki idényt, majd éppen a szeptemberi válogatott mérkőzések előtt Lengyelországba igazolt. Ott is szerzett már gólt, 266 percet játszott négy mérkőzésen a Pogoń Szczecinben.

Nyilvánvalóan fontos szerep jut majd a csúcséket támogató támadó középpályásoknak. A bal oldalon Nagy Zsolt a rutinosabb, Tóth Alex a jobb formában lévő jelölt. A jobb oldalra kerülhet Szoboszlai Dominik, aki mögül Bolla Bendegúz is beindulhat a szabad területre. A bécsi Rapid játékosával nagyon jól megértik egymást, lassan tizenöt éve együtt futballoznak. Bolla a legutóbbi válogatott mérkőzéseken is helyzetbe tudott kerülni, sajnos, mindegyiket elrontotta – valószínűleg, ha egyszer a kapuba találna, lelki gátakat szakítana át benne.