2025. szeptember 17. szerda
José Mourinho, a Tottenham Hotspur vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért az osztrák Wolfsberger AC ellen játszott mérkőzés előtt a Puskás Arénában 2021. február 18-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Váratlan és nagy visszatérés előtt José Mourinho

Infostart

Hamarosan véglegessé válhat: az augusztus végén török klubjától kényszerűen távozó José Mourinho újra vezetőedzői munkát kap. Mégpedig BL-szereplő csapatnál, amely játszik ősszel még a Chelsea és a Real Madrid ellen is.

Majdnem napra pontosan negyedszázaddal ezelőtti történet íródhat újra: 2000. szeptember 20-án mutatták be José Mourinhót a Benfica vezetőedzőjeként. Ez volt az első megbízatása egy nagy klub első csapatának élén.

1963. január 26-án született Setúbalban. Szerény játékos-pályafutását a Rio Ave (1980–1982), a Belenenses (1982–1983), a Sesimbra (1983–1985) és a Comércio e Indústria (1985–1987) középpályásaként töltötte. Középosztálybeli családból származik, édesanyja tanárnő volt, édesapja hivatásos labdarúgó, majd edző, egyszer védett a portugál válogatottban is.

José Mourinho húszas éveiben elvégezte a lisszaboni testnevelési egyetemet, majd a kilencvenes évek elejétől a Vitória Setúbal ifjúsági csapatánál dolgozott, az Estrela Amadora pályaedzője volt, scoutként segítette az Ovarensét. 1992 fordulópont lett az életében: Bobby Robson tolmácsa és segítője lett a Sportingnál. Követte az angol edzőt a Portóhoz is (Lipcsei Péter is a játékosa volt!), sőt 1996-ban a Barcelonához is. Robson menesztése után Louis van Gaal stábjában is dolgozott, egészen 2000-ig.

A lisszaboni Sasoknál a szurkolók kétségekkel fogadták. Bizonytalan időszak volt. A következő két és fél hónap sok bizonytalanságot hozott, a Benficánál aztán választásokat tartottak, új elnököt választottak. Emiatt José Mourinho, a későbbi Különleges benficás korszaka mindössze három hónapon keresztül tartott.

Alkalmasint akkor senki sem gondolta, hogy a menesztett 37 éves edző negyedszázaddal később visszatér, mégpedig ilyen sikerlistával a háta mögött. A Benficától távozása után az União Leiria (2001–2002), az FC Porto (2002–2004), a Chelsea (2004–2007), az Internazionale (2008–2010), a Real Madrid (2010–2013), újra a Chelsea (2013–2015), a Manchester United (2016–2018), a Tottenham Hotspur (2019–2021), az AS Roma (2021–2024) és a Fenerbahçe (2024–2025) vezetőedzője, menedzsere volt.

Kétszeres portugál bajnok (2002–2003, 2003–2004), Portugál Kupa-győztes (2002–2003), háromszoros angol bajnok (2004–2005, 2005–2006, 2014–2015), angol FA-kupa-győztes (2006–2007), négyszeres angol Ligakupa-győztes (2004–2005, 2006–2007, 2014–2015, 2016–2017), kétszeres olasz bajnok (2008–2009, 2009–2010), Olasz Kupa-győztes (2009–2010), spanyol bajnok (2011–2012), spanyol Király-kupa-győztes (2010–2011), a Bajnokok Ligája kétszeres győztese (2004, 2010), UEFA-kupa-győztes (2003), Európa-liga-győztes (2017), a Konferencia-liga győztese (2022) volt.

Négy országban nyert bajnokságot (hazájában, valamint az angol, a spanyol és az olasz ligában), egyike annak a hat menedzsernek/vezetőedzőnek, aki két klubbal is megnyerte a BEK-et, illetve a Bajnokok Ligáját és ő az egyetlen, aki mindhárom jelenlegi teljes idényes UEFA-klubsorozatot megnyerte.

Legutóbbi külföldi állomáshelyén, Isztambulban, augusztus 29-én vált szabaddá, akkor menesztette a Fenerbahce, két nappal azután, hogy a török klub kiesett éppen a Benfica elleni Bajnokok Ligája-rájátszásból. Akkor még Mourinho sem gondolta, hogy a párharc kimenetelétől függetlenül ott lehet az idei BL-sorozatban.

A Benfica kedden még nem vele játszotta az első meccsét, Bruno Lagé ült a kispadon. Ám őt a vezérkar menesztette a Qarabağ elleni, kétgólos előnyból elszenvedett, sokkoló hazai vereség után.

Az egykori világklasszis középpályás, Rui Costa, a Benfica elnöke nagyon gyorsan felkérte a Különlegest vagyis Mourinhót, hogy vegye át a csapatot. Az A Bola nevű lisszaboni sportnapilap szerint minden a legjobb ütemben halad, a bejelentés hamarosan megszülethet, szombaton már minden bizonnyal José Mourinho irányítja majd a Benficát a soros bajnoki mérkőzésen.

A tervek szerint a 2026–2027-es szezon végéig kötnek szerződést, egyelőre a pénzügyi vonatkozások még véglegesítésre várnak, különösen mivel José Mourinho és edzői stábjának még a Fenerbahçénél le kell zárni bizonyos „papírmunkát”.

„Egy Benfica-edzőnek győztesnek kell lennie. Egy ekkora klubot képviselő edzőnek képesnek kell lennie arra, hogy a csapatot olyan szintre emelje, amilyenre vágyunk” – mondta Rui Costa, amikor bejelentette az eddigi edző menesztését. Nem mondta ki José Mourinho nevét, de hát a portugál futballsajtóban sem marad semmi sem titokban…

Nemrégiben José Mourinho összeállított egy álomcsapatot azokból, akik valaha a játékosai voltak, akikkel sikereket ért el. Így fest: Čech – Zanetti, Terry, Ricardo Carvalho, Gallas – Makélélé – Lampard, Özil – Hazard – Drogba, Ronaldo. Vajon változik-e még valaha a tizenegy?

Hamarosan véglegesség válhat: az augusztus végén török klubjától kényszerűen távozó José Mourinho újra vezetőedzői munkát kap. Mégpedig BL-szereplő csapatnál, amely játszik ősszel még a Chelsea és a Real Madrid ellen is.
