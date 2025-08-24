ARÉNA
A győztes spanyol Marc Márquez, a Ducati Lenovo Team versenyzője a MotoGP Magyar Nagydíj sprintfutama után a balatonfőkajári gyorsaságimotoros-világbajnokságon, a Balaton Park Circuit versenypályán 2025. augusztus 23-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Balatonfőkajáron egy spanyol száguldott a leggyorsabban

Infostart / MTI

A hatszoros világbajnok Marc Márquez, a Ducati spanyol versenyzője nyerte a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoGP Magyar Nagydíját a balatonfőkajári Balaton Park versenypályán.

Az összetettben is az élen álló 32 éves kiválóság így sorozatban hetedik futamgyőzelmét aratta a MotoGP-ben, sőt, egymás után hetedik alkalommal duplázott egy hétvégén, mivel szombaton a sprintversenyt is megnyerte Balatonfőkajáron.

Márquez mögött honfitársa, a KTM-mel versenyző Pedro Acosta lett a második, míg az olasz Marco Bezzecchi (Aprilia) a harmadik.

A vb-sorozat hivatalos adatai szerint a háromnapos hétvége során összesen 80 105 néző látogatott ki a Balaton Park versenypályára.

A világbajnoki idény két hét múlva, a Katalán Nagydíjjal folytatódik Barcelonában.

Balatonfőkajáron egy spanyol száguldott a leggyorsabban

24 ÓRA
