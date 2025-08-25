ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.15
usd:
340.68
bux:
104831.43
2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A győztes spanyol Marc Márquez, a Ducati Lenovo Team versenyzője (b) és a harmadik helyezett olasz Marco Bezzecchi, az Aprilia Racing versenyzője a MotoGP Magyar Nagydíj eredményhirdetésén a balatonfőkajári gyorsaságimotoros-világbajnokságon, a Balaton Park Circuit versenypályán 2025. augusztus 24-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Szakíró: sikert aratott a MotoGP a Balatonnál, mégis a Hungaroringre költözhet

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

Mindhárom kategóriában sok előzés volt, és a MotoGP hatszoros világbajnokának, Marc Márqueznek sem volt éppen ujjgyakorlat a győzelem Balatonfőkajáron – mondta az InfoRádióban a Motorsport Online főszerkesztője. Vámosi Péter arról is beszélt, hogy a balatoni versenyhelyszín vélhetően csak átmeneti megoldás, hosszabb távon a Hungaroring láthatja vendégül a világ legjobb motorversenyzőit.

A királykategóriában a hatszoros világbajnok Marc Márquez, a Ducati spanyol sztárja nyerte a gyorsaságimotoros-vb Magyar Nagydíját. A második helyen a spanyol Pedro Acosta (KTM) végzett, míg a harmadik az olasz Marco Bezzecchi (Aprilia) lett a balatonfőkajári versenyhétvégén. A Moto2-es kategóriában a kolumbiai David Alonso (Aspar), míg a Moto3-asoknál a spanyol Máximo Quiles (Aspar) zárt elsőként.

A Motorsport Online főszerkesztője az InfoRádióban úgy fogalmazott: az, hogy 33 év után „a kétkerekűek királykategóriája” visszatért Magyarországra, hasonló szintű siker, mint amikor a magyar labdarúgó-válogatott 44 év után újra kijutott az Európa-bajnokságra. Mint fogalmazott, az a bravúr egy egész generációnak okozott hatalmas örömöt, és azt gondolja, hasonlóképpen kell értékelni azt is, hogy a superbike után a gyorsaságimotoros-világbajnokság komplett mezőnye is ellátogatott Balatonfőkajárra.

Vámosi Péter szerint nem jelentett nagy meglepetést, hogy a MotoGP-ben Marc Márquez győzött az elmúlt versenyhétvégén. Úgy véli, hasonló gondolatok jártak a technikai sportok kedvelőinek a fejében, mint amikor 2023-ban a Forma–1-es versenyek győztesére lehetett fogadni, és szinte mindig előre lehetett borítékolni, hogy Max Verstappen nyer. A szelvények feladása után pedig minden fogadó „elegánsan hátradőlt”. Nos, Marc Márquez sorozatban a hetedik futamát nyerte meg idén, és összesen tíz győzelemnél tart 2025-ben.

A szakíró emlékeztetett, hogy a megkötött szerződés alapján elvileg a következő tíz évre biztosított a Magyar Nagydíj helye a gyorsaságimotoros-vb versenynaptárában. Ezt a megállapodást még a jelenlegi promóterrel, a Dornával kötötte meg a magyar fél, csakhogy ezt a céget a tervek szerint felvásárolja a Forma–1-es vb-sorozat jogtulajdonosa, a Liberty Media. Nagy kérdés, hogy hosszabb távon hol rendezik majd a magyarországi MotoGP-futamokat, ugyanis meg nem erősített hírek szerint a Hungaroring is lehet versenyhelyszín.

Vámosi Péter megjegyezte: a balatonfőkajári pálya „nagyon friss, és kár lenne tagadni, hogy voltak bizonyos gyerekbetegségei, hiszen sok éven át épült”. Ugyanakkor nem ért egyet azokkal a kritikákkal, hogy unalmasak lettek volna a mostani futamok. Kiemelte, hogy

a Moto2-ben és a Moto3-ban is bőven láthatott előzéseket a közönség, mint ahogy a királykategória versenye „sem volt lefutott meccs”,

miután Marc Márquez hibázott a rajtnál. A futam elején történt kisebb ütközés azonban belefért a hatszoros világbajnoknak, aki a harmadik helyről végül feljött, és elsőként ért célba. A Motorsport Online főszerkesztője megjegyezte: a Ducati sztárja „alatt jó technika van”, de „nem volt neki sem ujjgyakorlat” ez a verseny, oda kellett tenni magát, hiszen több előzés is történt.

Már korábban biztossá vált, hogy jövőre június 5. és 7. között rendezik a Magyar Nagydíjat, de a gyorsaságimotoros-vb-sorozat kereskedelmi jogainak jelenlegi tulajdonosa körül nagyon sok a kérdőjel. Jelen állás szerint 2026-ban is Balatonfőkajár lesz a magyarországi versenyhelyszín, de ahogy Vámosi Péter fogalmazott,

a szervezők „nyílt titokként kezelik”, hogy hosszabb távon az F1-es versenyekhez hasonlóan a MotoGP-futamokat is a Hungaroringen rendeznék.

Ennek érdekében akár a 13-as és a 14-es kanyar környékét is módosíthatják a mogyoródi pályán, illetve a megfelelő bukótereket is kialakíthatják.

„Vélhetően csak ideiglenes megoldás, hogy Balatonfőkajár rendezi a MotoGP-futamokat. Néhány éven belül valószínűleg már Mogyoródra kell menniük a két keréken száguldozók magyar rajongóinak” – tette hozzá a szakíró.

(A nyitóképen: a győztes Marc Márquez, a Ducati spanyol versenyzője (balra) és a harmadik helyezett Marco Bezzecchi, az Aprilia Racing olasz versenyzője a MotoGP Magyar Nagydíj eredményhirdetésén a balatonfőkajári vb-futamon, a Balaton Park Circuit versenypályán 2025. augusztus 24-én.)

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Szakíró: sikert aratott a MotoGP a Balatonnál, mégis a Hungaroringre költözhet

hungaroring

magyar nagydíj

balatonfőkajár

motogp

ducati

marc marquez

vámosi péter

balaton park circuit

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Árrésstop: kiderült, milyen áremelkedés lenne nélküle, és meddig hosszabbítják meg

Árrésstop: kiderült, milyen áremelkedés lenne nélküle, és meddig hosszabbítják meg
Orbán Viktor már egy posztban jelezte, hogy augusztus vége után is marad a kiskereskedelemben az árrésstop, a hétfői Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a részleteket is nyilvánosságra hozta.
 

Újabb részletek az Otthon Start Programról: 10 milliónként 30 ezer forinttal lesz kevesebb a törlesztőrészlet

Átjárható lesz a csok, a falusi csok és az Otthon Start - Kormányinfó

Bendarzsevszkij Anton: Lukasenka feszegeti a határokat

Bendarzsevszkij Anton: Lukasenka feszegeti a határokat

Aggasztó hírek érkeznek Fehéroroszországból. Aljakszandr Lukasenka elnök nyíltan figyelmeztette a lakosságot, hogy készüljenek fel a háborúra, és mozgósítási tervet dolgoznak ki. Erről beszélt Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
 

Menczer Tamás: az ukránok bele akarnak provokálni minket a háborúba

Washingtoni borúlátás: kiderült, mikorra várják most az ukrajnai háború végét

Moszkva: Ukrajna felpörgette a háborút az alaszkai csúcsot követően

Orbán Viktor: sikeres tárgyalás az oroszokkal

Oroszország kész tárgyalni Ukrajnával, de ott a "de"

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.26. kedd, 18:00
Hábermann Jenő
Balázs Béla díjas filmproducer
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az ukrán haderő három falvat is visszafoglalt Donyeck megyében, az oroszokat teljesen kitolták a településekről - közölte az Ukrainszka Pravda az ukrán főparancsnok jelentését. Remélhetőleg hat hónapon belül sikerül lezárni a háborút, Donald Trump elnök „energetikus diplomáciájának” köszönhetően talán nem fog ennél tovább húzódni – jelentette ki JD Vance alelnök egy NBC-nek adott interjúban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Három napos káosz jön: leáll a net, a tv és a telefon több magyar városban

Három napos káosz jön: leáll a net, a tv és a telefon több magyar városban

Három napon át több településen szünetel a Telekom tv-, internet- és telefon-szolgáltatása karbantartási munkák miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five journalists among 20 killed in Israeli strike on hospital, Gaza officials say

Five journalists among 20 killed in Israeli strike on hospital, Gaza officials say

The Israeli military says it carried out a strike in the area of Nasser Hospital and it "regrets any harm to uninvolved individuals and does not target journalists".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 25. 14:48
Sporttörténelem: magyar játékos az amerikai baseballban!
2025. augusztus 25. 08:35
Jön Szoboszlai, a jobbhátvéd! - Sport a tévében
×
×
×
×