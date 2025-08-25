Szakíró: sikert aratott a MotoGP a Balatonnál, mégis a Hungaroringre költözhet

A királykategóriában a hatszoros világbajnok Marc Márquez, a Ducati spanyol sztárja nyerte a gyorsaságimotoros-vb Magyar Nagydíját. A második helyen a spanyol Pedro Acosta (KTM) végzett, míg a harmadik az olasz Marco Bezzecchi (Aprilia) lett a balatonfőkajári versenyhétvégén. A Moto2-es kategóriában a kolumbiai David Alonso (Aspar), míg a Moto3-asoknál a spanyol Máximo Quiles (Aspar) zárt elsőként.

A Motorsport Online főszerkesztője az InfoRádióban úgy fogalmazott: az, hogy 33 év után „a kétkerekűek királykategóriája” visszatért Magyarországra, hasonló szintű siker, mint amikor a magyar labdarúgó-válogatott 44 év után újra kijutott az Európa-bajnokságra. Mint fogalmazott, az a bravúr egy egész generációnak okozott hatalmas örömöt, és azt gondolja, hasonlóképpen kell értékelni azt is, hogy a superbike után a gyorsaságimotoros-világbajnokság komplett mezőnye is ellátogatott Balatonfőkajárra.

Vámosi Péter szerint nem jelentett nagy meglepetést, hogy a MotoGP-ben Marc Márquez győzött az elmúlt versenyhétvégén. Úgy véli, hasonló gondolatok jártak a technikai sportok kedvelőinek a fejében, mint amikor 2023-ban a Forma–1-es versenyek győztesére lehetett fogadni, és szinte mindig előre lehetett borítékolni, hogy Max Verstappen nyer. A szelvények feladása után pedig minden fogadó „elegánsan hátradőlt”. Nos, Marc Márquez sorozatban a hetedik futamát nyerte meg idén, és összesen tíz győzelemnél tart 2025-ben.

A szakíró emlékeztetett, hogy a megkötött szerződés alapján elvileg a következő tíz évre biztosított a Magyar Nagydíj helye a gyorsaságimotoros-vb versenynaptárában. Ezt a megállapodást még a jelenlegi promóterrel, a Dornával kötötte meg a magyar fél, csakhogy ezt a céget a tervek szerint felvásárolja a Forma–1-es vb-sorozat jogtulajdonosa, a Liberty Media. Nagy kérdés, hogy hosszabb távon hol rendezik majd a magyarországi MotoGP-futamokat, ugyanis meg nem erősített hírek szerint a Hungaroring is lehet versenyhelyszín.

Vámosi Péter megjegyezte: a balatonfőkajári pálya „nagyon friss, és kár lenne tagadni, hogy voltak bizonyos gyerekbetegségei, hiszen sok éven át épült”. Ugyanakkor nem ért egyet azokkal a kritikákkal, hogy unalmasak lettek volna a mostani futamok. Kiemelte, hogy

a Moto2-ben és a Moto3-ban is bőven láthatott előzéseket a közönség, mint ahogy a királykategória versenye „sem volt lefutott meccs”,

miután Marc Márquez hibázott a rajtnál. A futam elején történt kisebb ütközés azonban belefért a hatszoros világbajnoknak, aki a harmadik helyről végül feljött, és elsőként ért célba. A Motorsport Online főszerkesztője megjegyezte: a Ducati sztárja „alatt jó technika van”, de „nem volt neki sem ujjgyakorlat” ez a verseny, oda kellett tenni magát, hiszen több előzés is történt.

Már korábban biztossá vált, hogy jövőre június 5. és 7. között rendezik a Magyar Nagydíjat, de a gyorsaságimotoros-vb-sorozat kereskedelmi jogainak jelenlegi tulajdonosa körül nagyon sok a kérdőjel. Jelen állás szerint 2026-ban is Balatonfőkajár lesz a magyarországi versenyhelyszín, de ahogy Vámosi Péter fogalmazott,

a szervezők „nyílt titokként kezelik”, hogy hosszabb távon az F1-es versenyekhez hasonlóan a MotoGP-futamokat is a Hungaroringen rendeznék.

Ennek érdekében akár a 13-as és a 14-es kanyar környékét is módosíthatják a mogyoródi pályán, illetve a megfelelő bukótereket is kialakíthatják.

„Vélhetően csak ideiglenes megoldás, hogy Balatonfőkajár rendezi a MotoGP-futamokat. Néhány éven belül valószínűleg már Mogyoródra kell menniük a két keréken száguldozók magyar rajongóinak” – tette hozzá a szakíró.

(A nyitóképen: a győztes Marc Márquez, a Ducati spanyol versenyzője (balra) és a harmadik helyezett Marco Bezzecchi, az Aprilia Racing olasz versenyzője a MotoGP Magyar Nagydíj eredményhirdetésén a balatonfőkajári vb-futamon, a Balaton Park Circuit versenypályán 2025. augusztus 24-én.)