ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
337.56
bux:
105146.55
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A negyedik helyezett Vas Blanka a célban 2024-es párizsi nyári olimpia női országúti kerékpárosok mezőnyversenyében a Trocadero téren 2024. augusztus 4-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Vas Blanka csodálatos

Infostart / MTI

Vas Blanka nyerte a romandiai országúti kerékpáros körverseny vasárnapi zárószakaszát.

Az Aigle körüli, 122,1 kilométeres, öt kategorizált emelkedővel nehezített etapon az olimpiai negyedik magyar versenyző sokáig a mezőnyben haladt, majd bő négy kilométerrel a cél előtt egy nagyszerű lejtmenettel utolérte az addigi, kétfős szökevénybolyt.

Vas a végén a spanyol Paula Blasival és az összetettet megnyerő svájci Elise Chabbey-val hajrázott a sikerért, de a sprintjének tempójával egyikük sem tudta tartani a lépést, így a végén a Team SD Worx bringása ért célba az első helyen.

A 23 éves Vas győztes ideje 3:11:35 óra volt, összetettben 22:43 perces hátránnyal 42. lett a háromnapos svájci viadalon, és szinte napra pontosan egy év után nyert újra a World Touron: a magyar bajnok tavaly augusztus 15-én a Tour de France 5. szakaszán győzött.

Kezdőlap    Sport    Vas Blanka csodálatos

kerékpár

svájc

vas blanka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nemes Jeles László: a filmkészítőnek nagy morális terhe van – Jön a Saul-trilógia harmadik filmje

Nemes Jeles László: a filmkészítőnek nagy morális terhe van – Jön a "Saul-trilógia" harmadik filmje
Az "Árva" című film egy személyes forradalom története, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után kezdődik. Ez a két esemény egymásra rezonál – mondta az InfoRádióban az október 23-án mozikba kerülő új, magyar-francia-német-brit koprodukcióban készült alkotásáról az Oscar- és Kossuth-díjas Nemes Jeles László. Az "Árva" – Enyedi Ildikó új nagyjátékfilmje mellett – bekerült a 82. Velencei Filmfesztivál versenyprogramjába.
Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Brüsszelben kijelentette, hogy országa hajlandó tárgyalni a területi változásokról egy leendő békeszerződés részeként, de egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem fogja feladni azokat a területeket, amelyeket az orosz erőknek nem sikerült elfoglalniuk.
 

Európai politikusok hada kíséri az ukrán elnököt Donald Trumphoz

Honfoglalás és az oroszlán bajsza - Orbán Viktor keményen nekiment Ukrajnának

Szijjártó Péter máris telefonált Szergej Lavrovval

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Országszerte tüntetnek Izraelben a háború lezárásáért

Országszerte tüntetnek Izraelben a háború lezárásáért

Izraelben országos tüntetést tartottak a Gázában fogva tartott túszok családjainak támogatására, követelve, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök kössön megállapodást a Hamásszal a háború befejezéséről és a foglyok szabadon bocsátásáról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennél szebbet ma nem látsz: fémkék kisasszony-szitakötők tánca az Őrség titkos patakján

Ennél szebbet ma nem látsz: fémkék kisasszony-szitakötők tánca az Őrség titkos patakján

Az Őrség titkos patakjain táncolnak a fémkék Kisasszony-szitakötők - ebben a Facebook-videóban lélegzetelállító pillanatok bontakoznak ki a gyorsan áramló víz felett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin agreed to security guarantees for Ukraine being part of potential peace deal, US envoy says

Putin agreed to security guarantees for Ukraine being part of potential peace deal, US envoy says

Steve Witkoff describes the proposal as "game-changing" as Zelensky joins a call with European leaders ahead of his White House visit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 17. 19:52
Dzsudzsák Balázs szomorú, történelmi sikert ért el a Nyíregyháza
2025. augusztus 17. 16:20
Holtan találták meg a futóversenyről eltűnt férfit
×
×
×
×