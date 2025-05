Százharminchárom év után elbúcsúzott stadionjától az Everton

Érzelmes és sikeres búcsút vett 133 éves otthonától az Everton, amely Iliman Ndiaye duplájával 2-0-ra verte a Southamptont. A liverpooli labdarúgócsapatnak ez volt az utolsó mérkőzése a Goodison Parkban, amely a jövőben a helyi női együttes otthona lesz - írja a rangado.24.hu.

A klub a búcsúztatásra közel 80 korábbi játékosát, köztük Wayne Rooney-t és Tim Cahillt is meghívta, sok szurkoló pedig a könnyeivel küszködött, amikor felcsendült a választott himnusz.

There will be a special #EndOfAnEra ceremony shortly as we celebrate Goodison Park's 133 years of history.



We'll bring you coverage across our channels, while fans can also watch the ceremony in full live on @tntsports 1 as well as TNT’s official YouTube channel. ? pic.twitter.com/62U7clmdYX