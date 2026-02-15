Fontos dologra jöttek rá a Covid egyik aljasságával kapcsolatban – a nap hírei

Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében az Adria-kőolajvezetéken keresztül – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Ukrajna ugyanis továbbra sem indította újra a tranzitot a Barátság kőolajvezetéken. Szijjártó Péter kiemelte, az ukránok politikai okból nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket.

Megérkezett Budapestre pozsonyi tárgyalásai után az amerikai külügyminiszter – közölte az Index. Marco Rubio holnap Orbán Viktor kormányfővel tárgyal, energetikai együttműködésről és kétoldalú kérdésekről, így a NATO-kötelezettségvállalásokról.

A Tisza készen áll a kormányzásra – jelentette ki évértékelő beszédében a párt elnöke. Magyar Péter nyilvános vitát szorgalmazott Orbán Viktorral. Azt ígérte, amint megvan a miniszterelnöki vita helyszíne és időpontja, az egyéni jelöltek is örömmel ütköztetik majd álláspontjaikat a fideszes jelöltekkel. Beszélt arról is, hogy a Tisza elutasítja a háborút és az erőszak minden formáját és Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, továbbá alaptörvénybe foglalná, hogy nem kívánja visszavezetni a sorkötelezettséget. A Tisza Párt elnöke felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelemben, és 500 milliárd pluszforrást az egészségügy számára.

Eltörölné az úgynevezett rabszolgatörvényt a Demokratikus Koalíció – hangoztatta a kampánynyitó rendezvényen a párt elnöke. Dobrev Klára a szakszervezetek megerősítését és a minimálbér adómentességét ígérte és sürgette a nyugdíjak svájci indexálásának visszaállítását.

Környezetvédő szervezetek tüntettek a Külgazdasági és Külügyminisztérium előtt a gödi akkumulátorgyár ellen. Arra figyelmeztettek, hogy a szennyezés mértéke a korábban feltételezettnél is súlyosabb. Kiemelték, hogy az ügy túlmutat Gödön, hiszen országszerte 39 településen 51 akkugyártási beruházás zajlik.

Minden budapesti járaton legyen bankkártyás fizetési lehetőség. Ezt kezdeményezi a fővárosi önkormányzatban a főpolgármesterrel közösen a Podmaniczky Mozgalom vezetője. Első lépésként már idén áprilisban kiterjesztenék az összes metróállomásra és az M2, M3 és M4 vonalakra a rendszert, majd reális ütemezés szerint következnének a buszok, villamosok és a HÉV-ek.

Az unió stratégiai cselekvőképességének visszaszerzését sürgette a Müncheni Biztonsági Konferencia zárónapján az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas szerint Európának egységesen kell fellépnie az orosz fenyegetéssel szemben, miközben a tartós béke feltétele, hogy Moszkva érdemi engedményeket tegyen.

Az ukrán elnök szerint komoly hiba, hogy Európa nincs jelen az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon, miközben az amerikaiak sokszor ukrán engedményeket firtatnak. Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta: ha Európa is ott ülne az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna mellett, nagyobb esély lenne egy valós megállapodásra.

Őrizetbe vették a korrupcióval vádolt Herman Haluscsenko volt ukrán energetikai, illetve igazságügyi minisztert, miközben el akarta hagyni az országot – közölték az ukrán hatóságok. Médiaértesülés szerint egy Varsóba tartó vonatról szállították le.

Elsősorban energetikai kérdésekről, köztük egy új, amerikai segítséggel létesítendő atomerőmű építéséről is tárgyalt Pozsonyban az amerikai külügyminiszter. Robert Fico elmondta, szó esett a Szlovákiába importált kőolajról és gázról, a lehetséges alternatívákkal összefüggésben.

Románia megfigyelőként csatlakozik az amerikai elnök által létrehívott Béketanácshoz. Ezt Facebook-bejegyzésben jelentette be a román elnök. A téma kapcsán a román miniszterelnök korábban cáfolta, hogy az országnak ne lenne egymilliárd dollárja a tagdíj kifizetésére.

Izrael engedélyezte több száz teherautónyi édesség és energiaital Gázai övezetbe szállítását a kedd este kezdődő, és március 19-én véget érő ramadán előtt - jelentette a Walla hírportál. A portál közölte azt is, hogy 4 hónappal a gázai tűzszünet életbe lépése után Izrael naponta 700, humanitárius segélyt szállító teherautó bejutását is biztosítja az övezetbe.

Azonosította az adenovírus-alapú Covid-vakcinák ritka, de súlyos vérrögképződésének pontos molekuláris okát egy nemzetközi kutatócsoport. A kutatók szerint a jelenséget az okozta, hogy a vakcinában használt adenovírus egyik fehérjeszakasza megtévesztően hasonlított az egyik emberi fehérjére, ami téves immunreakciót és öngerjesztő trombózist indított el a genetikai hajlammal rendelkező embereknél.