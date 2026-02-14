ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 14. szombat
Nyitókép: Unsplash

Megfejtették a Covid-járvány egyik legnagyobb orvosi rejtélyét

Infostart

Nemzetközi kutatócsoportnak sikerült azonosítania azt a molekuláris folyamatot, amely a vakcinaindukált immun trombocitopéniás trombózis (VITT) kialakulásáért felelős. A Science és a New England Journal of Medicine folyóiratokban publikált eredmények szerint egy ritka genetikai mutáció és a „molekuláris utánzás” jelensége áll a súlyos vérrögképződési zavar hátterében.

A kutatók – köztük ausztrál, kanadai és német szakemberek – több éves vizsgálat után feltárták, hogy az adenovírus-alapú vakcinák (mint az AstraZeneca vagy a Janssen) egy specifikus fehérjéje, a protein VII szerkezete rendkívüli módon hasonlít az emberi szervezetben található 4-es vérlemezke-faktorhoz – olvasható az economx.hu-n a külföldi lapok alapján.

A vizsgálat rávilágított, hogy a VITT nem egy általános reakció, hanem több tényező szerencsétlen egybeesése. Az érintett emberek rendelkeznek egy speciális, öröklött antitest-génváltozattal.

A felfedezés jelentőségét az adja, hogy a szakemberek számára mostantól rendelkezésre áll egy „tervrajz” a biztonságosabb készítményekhez. A kutatók szerint az adenovírusos technológia továbbra is kulcsfontosságú – különösen az olyan betegségek elleni harcban, mint az Ebola –, de a jövőben a pVII fehérje módosításával vagy eltávolításával ez a minimális kockázat is teljesen kiküszöbölhető lesz.

A tudományos közösség „briliáns molekuláris nyomozásként” értékelte a munkát, amely végre lezárja a világjárvány egyik legnagyobb orvosi rejtélyét.

Az erdők nemcsak faanyagot adnak, hanem szerepet játszanak a klíma szabályozásában, a vízmegtartásban és a biodiverzitás megőrzésében is. Eközben Magyarországon még az idős, védett erdők ökológiai értékei is gyakran háttérbe szorulnak a fakitermelés szempontjaival szemben – erről beszélt az InfoRádióban Aszalós Réka erdőökológus, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont munkatársa.
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan
 
