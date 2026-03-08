ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának csongrádi állomásán 2026. február 26-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

A gázellátásban nem, de az árak emelkedésében lát veszélyt a miniszterelnök – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Kisorsolta a Nemzeti Választási Bizottság az országos pártlisták szavazólapi sorrendjét. Donald Trump megadást vár Teherántól, ellenkező esetben teljes összeomlással fenyegette meg Iránt

A gázellátásnál nem számít fennakadásra a kormányfő, de szerinte az árakban lehetnek problémák. Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök debreceni állomásán az ukrán olajblokádra utalva úgy fogalmazott: nem vár bocsánatkérést Volodimir Zelenszkijtől a fenyegető üzenet miatt, csak azt, hogy nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket. Hozzátette: a kormány továbbra sem enged az ukrán zsarolásnak. Úgy fogalmazott: van terve arra, hogyan védje ki a kijevi követeléseket, szerinte az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint Magyarország az olajból.

Budakeszin, Pilisvörösváron és Érden folytatódott Magyar Péter országjárása, amit szombat este Pécsen zár. A Tisza miniszterelnök-jelötje hangsúlyozta, hogy pártja elutasít minden gyűlölködést, zsarolást, jöjjön az Vlagyimir Putyintól vagy Volodimir Zelenszkijtől. Magyar Péter beszédében megdöbbentőnek nevezte, hogy az orosz katonai titkosszolgálat tagjai Magyarországra érkeztek, hogy befolyásolják a választást. Magyar Péter hozzátette: a Fidesz a háborúellenes gyűlésein mindenről beszél, csak Magyarországról felejtkezik el.

Szentendrén gázriasztó pisztollyal lőtték meg a Fidesz egyik aláírásokat gyűjtő önkéntesét, állítja egy aktivista, aki nem sérült meg az incidensben. Vitályos Eszter, a térség országgyűlési képviselője felháborítónak nevezte az esetet és azt javasolta az önkéntesnek, hogy mindenképpen tegyen rendőrségi feljelentést.

A Nemzeti Választási Bizottság kisorsolta azt is, hogy az országos pártlisták milyen sorrendben szerepeljenek a szavazólapon az országgyűlési választáson. Az első helyre a Kétfarkú Kutya Párt került a szavazólapon, a 2. a Tisza, majd a Mi Hazánk, a Demokratikus Koalíció, A Szolidaritás Pártja – Munkáspárt következik, míg a 6., utolsó helyre a Fidesz-KDNP listája került a sorsoláson.

A Tisza Párt a Kétfarkú Kutya Párt és a Szolidaritás Pártja - Munkáspárt pártlistáját vette nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság a kérelmek sorrendjében mai ülésén. Az országos lista bejelentésének határideje szombat 16 óra volt. A határidőig hét pártlistát jelentettek be. A Tea Párt Közösség országos listájának nyilvántartásba vételét - mivel a párt nem felelt meg az országoslista-állítás feltételeinek - az NVB visszautasította. Korábban már nyilvántartásba vették a Mi Hazánk önálló listáját, a Fidesz-KDNP közös listáját, valamint a Demokratikus Koalíció önálló listáját.

A légterek csak részlegesen vannak nyitva a Közel-Keleten, ezért további mentesítő járatok érkeznek a térségbe - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismertetése szerint 171 utassal tér vissza szombaton két gép Szaúd-Arábia fővárosából, Rijádból, Katarban rekedt magyarokat hoznak haza, akiket a nagykövetség szervezésében autóbuszokkal szállítottak át Szaúd-Arábiába. Hozzátette: vasárnap is megy egy mentesítő járat Rijádba, akkor a Bahreinben, Kuvaitban és Szaúd-Arábiában rekedt magyarokat hozzák haza.

Korábban nem támadott iráni célpontok elleni csapásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi-oldalán azt írta, hogy kormánya megadást vár Teherántól, ellenkező esetben teljes összeomlással számol. Szerinte Irán a folyamatos amerikai–izraeli katonai nyomás hatására visszafogja a szomszédos országok elleni támadásokat. Előzőleg Maszúd Peszeskján iráni államfő bocsánatot kért és azt ígérte, hogy leállítják a környező államok elleni támadásaikat.

Az Egyesült Arab Emírségeket szombaton is érték újabb iráni drón- és rakétatámadások, ami miatt rövid időre leállították a forgalmat a dubaji repülőtéren. Az emírségek légvédelme 15 ballisztikus rakétát és 119 drónt elfogott. Katarban szintén rakétákat fogtak el, Szaúd-Arábiában pedig három olyan ballisztikus rakéta becsapódását akadályozták meg, amelyetet egy légibázis irányába indítottak el Iránból. Tizenhét elfogott drón célpontja pedig a Sajba olajmező volt az ország délkeleti részén.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet szerint mintegy 20 ezer hajós rekedt a Perzsa-öbölben az Irán elleni izraeli–amerikai offenzíva következményeként. A szervezet főtitkára elfogadhatatlannak nevezte a helyzetet, és sürgette a hajósok biztonságának, jogainak és mentális egészségének védelmét.

Az amerikai elnök szerint Kuba készen állna megállapodni Washingtonnal, ezért a kubai ügyek kezelésével Marco Rubio külügyminisztert bízta meg. Donald Trump úgy fogalmazott: Kuba 5 évtized után most először mutat hajlandóságot az egyezségre, miközben Washington jelenleg elsősorban az Iránnal zajló konfliktusra összpontosít.

Egy fokozattal rontotta Budapest hitelbesorolását a Moody’s a főváros és a kormány közötti viszony romlására és az ebből eredő likviditási stresszre hivatkozva. A hitelminősítő az alapszintű adósminősítést is csökkentette, és negatív kilátást fűzött az új osztályzatokhoz. A döntést súlyosbította a szolidaritási hozzájárulás körüli vita, a januári forráselvonás és a szigorodó folyószámlahitel-feltételek. A Moody’s ugyanakkor kiemelte, hogy Budapest adósságrátája csökkenő pályán van, és 2027-re várhatóan 30 százalékra mérséklődik.

Ismét megjelent a madárinfluenza a Kiskunságban. A fertőzést Kiskunfélegyházán, egy 5 ezres mulard kacsa állományban mutatták ki; a szárnyasokat leölik. A betegség az év elején először két szentesi gazdaságban jelent meg; majd az Alföld más részein;

Mérgező füst gomolyogott Teherán felett

Mérgező füst gomolyogott Teherán felett

Az iráni külügyi szóvivő szerint emberek tömegeinek élete került veszélybe azt követően, hogy az amerikai és az izraeli légierő pusztító csapásokat mért több olajraktárra.
 

Öböl-háború: Irán gazdasága az új célpont – videó

Újabb iráni katonai vezetőkkel végeztek az izraeliek – videó

Egyszerre támadja Izrael Iránt és a libanoni terroristákat

Öböl-háború: olasz hadihajót vezényeltek Ciprus közelébe

A Szent Atya a bombázások leállítását és fegyverszünetet sürgetett

