A gázellátásban nem, de az árak emelkedésében lát veszélyt a miniszterelnök – a nap hírei

A gázellátásnál nem számít fennakadásra a kormányfő, de szerinte az árakban lehetnek problémák. Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök debreceni állomásán az ukrán olajblokádra utalva úgy fogalmazott: nem vár bocsánatkérést Volodimir Zelenszkijtől a fenyegető üzenet miatt, csak azt, hogy nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket. Hozzátette: a kormány továbbra sem enged az ukrán zsarolásnak. Úgy fogalmazott: van terve arra, hogyan védje ki a kijevi követeléseket, szerinte az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint Magyarország az olajból.

Budakeszin, Pilisvörösváron és Érden folytatódott Magyar Péter országjárása, amit szombat este Pécsen zár. A Tisza miniszterelnök-jelötje hangsúlyozta, hogy pártja elutasít minden gyűlölködést, zsarolást, jöjjön az Vlagyimir Putyintól vagy Volodimir Zelenszkijtől. Magyar Péter beszédében megdöbbentőnek nevezte, hogy az orosz katonai titkosszolgálat tagjai Magyarországra érkeztek, hogy befolyásolják a választást. Magyar Péter hozzátette: a Fidesz a háborúellenes gyűlésein mindenről beszél, csak Magyarországról felejtkezik el.

Szentendrén gázriasztó pisztollyal lőtték meg a Fidesz egyik aláírásokat gyűjtő önkéntesét, állítja egy aktivista, aki nem sérült meg az incidensben. Vitályos Eszter, a térség országgyűlési képviselője felháborítónak nevezte az esetet és azt javasolta az önkéntesnek, hogy mindenképpen tegyen rendőrségi feljelentést.

A Nemzeti Választási Bizottság kisorsolta azt is, hogy az országos pártlisták milyen sorrendben szerepeljenek a szavazólapon az országgyűlési választáson. Az első helyre a Kétfarkú Kutya Párt került a szavazólapon, a 2. a Tisza, majd a Mi Hazánk, a Demokratikus Koalíció, A Szolidaritás Pártja – Munkáspárt következik, míg a 6., utolsó helyre a Fidesz-KDNP listája került a sorsoláson.

A Tisza Párt a Kétfarkú Kutya Párt és a Szolidaritás Pártja - Munkáspárt pártlistáját vette nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság a kérelmek sorrendjében mai ülésén. Az országos lista bejelentésének határideje szombat 16 óra volt. A határidőig hét pártlistát jelentettek be. A Tea Párt Közösség országos listájának nyilvántartásba vételét - mivel a párt nem felelt meg az országoslista-állítás feltételeinek - az NVB visszautasította. Korábban már nyilvántartásba vették a Mi Hazánk önálló listáját, a Fidesz-KDNP közös listáját, valamint a Demokratikus Koalíció önálló listáját.

A légterek csak részlegesen vannak nyitva a Közel-Keleten, ezért további mentesítő járatok érkeznek a térségbe - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismertetése szerint 171 utassal tér vissza szombaton két gép Szaúd-Arábia fővárosából, Rijádból, Katarban rekedt magyarokat hoznak haza, akiket a nagykövetség szervezésében autóbuszokkal szállítottak át Szaúd-Arábiába. Hozzátette: vasárnap is megy egy mentesítő járat Rijádba, akkor a Bahreinben, Kuvaitban és Szaúd-Arábiában rekedt magyarokat hozzák haza.

Korábban nem támadott iráni célpontok elleni csapásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi-oldalán azt írta, hogy kormánya megadást vár Teherántól, ellenkező esetben teljes összeomlással számol. Szerinte Irán a folyamatos amerikai–izraeli katonai nyomás hatására visszafogja a szomszédos országok elleni támadásokat. Előzőleg Maszúd Peszeskján iráni államfő bocsánatot kért és azt ígérte, hogy leállítják a környező államok elleni támadásaikat.

Az Egyesült Arab Emírségeket szombaton is érték újabb iráni drón- és rakétatámadások, ami miatt rövid időre leállították a forgalmat a dubaji repülőtéren. Az emírségek légvédelme 15 ballisztikus rakétát és 119 drónt elfogott. Katarban szintén rakétákat fogtak el, Szaúd-Arábiában pedig három olyan ballisztikus rakéta becsapódását akadályozták meg, amelyetet egy légibázis irányába indítottak el Iránból. Tizenhét elfogott drón célpontja pedig a Sajba olajmező volt az ország délkeleti részén.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet szerint mintegy 20 ezer hajós rekedt a Perzsa-öbölben az Irán elleni izraeli–amerikai offenzíva következményeként. A szervezet főtitkára elfogadhatatlannak nevezte a helyzetet, és sürgette a hajósok biztonságának, jogainak és mentális egészségének védelmét.

Az amerikai elnök szerint Kuba készen állna megállapodni Washingtonnal, ezért a kubai ügyek kezelésével Marco Rubio külügyminisztert bízta meg. Donald Trump úgy fogalmazott: Kuba 5 évtized után most először mutat hajlandóságot az egyezségre, miközben Washington jelenleg elsősorban az Iránnal zajló konfliktusra összpontosít.

Egy fokozattal rontotta Budapest hitelbesorolását a Moody’s a főváros és a kormány közötti viszony romlására és az ebből eredő likviditási stresszre hivatkozva. A hitelminősítő az alapszintű adósminősítést is csökkentette, és negatív kilátást fűzött az új osztályzatokhoz. A döntést súlyosbította a szolidaritási hozzájárulás körüli vita, a januári forráselvonás és a szigorodó folyószámlahitel-feltételek. A Moody’s ugyanakkor kiemelte, hogy Budapest adósságrátája csökkenő pályán van, és 2027-re várhatóan 30 százalékra mérséklődik.

Ismét megjelent a madárinfluenza a Kiskunságban. A fertőzést Kiskunfélegyházán, egy 5 ezres mulard kacsa állományban mutatták ki; a szárnyasokat leölik. A betegség az év elején először két szentesi gazdaságban jelent meg; majd az Alföld más részein;