2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
Szentendre, 2018. május 21.Népviseletbe öltözött résztvevők a Pünkösdi Örökség Ünnepen a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban (Skanzenban) 2018. május 21-én.
Nyitókép: MTI Fotó: Mónus Márton

Ilyen volt a korabeli pünkösdi Tinder

Infostart

A pünkösdi ünnepkör egyházi jelentősége mellett a hagyományos falusi közösségekben a termékenységhez, a közösségi összetartozáshoz és a párválasztáshoz kapcsolódó népszokásoknak is kiemelt színtere volt – erről beszélt Máté György néprajzkutató, a Dornyay Béla Múzeum muzeológusa.

A nool.hu-ban a szakember kifejtette: a húsvét utáni ötvenedik napon ünnepelt pünkösd a keresztény egyház születése mellett a népi kultúrában számos olyan rítust hordoz, amelyek máig meghatározzák a közösségi emlékezetet.

Ezek közül az egyik leglátványosabb a pünkösdi királynéjárás volt, amely során a fiatal lányok házról házra járva énekeltek és mondtak jókívánságokat a gazdáknak, a rítus végén pedig a magasba emelték a legfiatalabb lányt, ezzel szimbolizálva a jó termést és a bőséget.

Máté György a beszélgetésben kitért a korabeli párválasztási és ismerkedési szokásokra is, kiemelve a komatál- vagy mátkatálküldés hagyományát. A fiatalok ilyenkor étellel, borral és a termékenységet jelképező tojással díszített tálakat küldtek egymásnak. Ez a gesztus nemcsak életre szóló barátságokat és későbbi keresztkomaságokat pecsételt meg, hanem

gyakran a nyílt udvarlási, párválasztási szándék kifejezésére is szolgált.

A korszak másik jellegzetes, a fiatal férfiak erejét és ügyességét tesztelő szokása a pünkösdi királyválasztás volt.

A különböző versenyvizsgákon győztes legény egy éven át különleges privilégiumokat és megbecsülést élvezett a faluban – ebből a szokásból ered a múló dicsőségre utaló „rövid, mint a pünkösdi királyság” közmondás is.

A néprajzkutató hangsúlyozta: bár a hagyományok eredeti formájukban már ritkábban jelennek meg a mindennapokban, az intézményi programoknak és a hagyományőrző egyesületeknek köszönhetően a pünkösdi örökség ma is a magyar kultúra szerves része.

Az idén „szuper El Niño" alakulhat ki, különleges hőséget hoz

Jövőre ismét rekordhőséget okozhat – Európában is – az El Niño néven ismert időjárási jelenség. Kutatók szerint a következő El Nino a nyári hónapokban alakulhat ki, aminek nyomán 2027 az eddig ismert legmelegebb év lehet – Nagy-Britanniában pedig ismét 40 fok fölé ugorhat a hőmérséklet.
Putyin bajban van, bevetették az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Kaupo Rosin, az Észt Külügyi Hírszerző Szolgálat vezetője a CNN-nek elemezte a helyzetet. Szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre nagyobb gondban van, a frontvonalon nem képes elérni sikereket, folyamatosan növekednek a veszteségek, miközben már nem képesek elegendő embert toborozni. Az ukrán csapások közben egyre nagyobb károkat okoznak a hátországban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az amerikai és európai partnerektől származó értesülések szerint Oroszország az Oresnyik rakétarendszerrel készül csapást mérni Ukrajnára. Kijev jelenleg is ellenőrzi ezeket az információkat - számolt be a RBK. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Kitálaltak a hazai szakértők: így úszhatod meg a legkomolyabb büntetéseket, ha a NAV-val van dolgod

Az adóhivatal már rég nem az a szerv, amelyik csak figyelmeztetés nélkül osztja a bírságokat, mégis sokaknak még ma is görcsbe rándul a gyomra, ha levelet kap a NAV-tól.

Rubio says 'significant progress' made in Iran talks as details of potential deal emerge

Reports say a current ceasefire could be extended for up to 60 days as US President Donald Trump says a deal has been "largely negotiated".

