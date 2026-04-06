2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Takács Lajos sztárséf

Infostart

A magyar gasztronómia egyik meghatározó alakja 53 éves volt. Az Olimpia Étterem alapítója pályafutása alatt a Kakurega néven induló japán vendéglátóhelyen villogtatta meg tudását, ahol lapunk tavaly járt kóstolón.

Húsvéthétfőn, 53 éves korában elhunyt Takács Lajos sztárséf, a hírről Molnár B. Tamás, a Magyar Gasztronómia Egyesület elnöke számolt be a közösségi oldalán – szúrta ki az Index.

Takács Lajos a kortárs magyar gasztronómia egyik meghatározó alakja, akit szakmai körökben gyakran „séflegendaként” emlegetnek. Karrierjét a megalkuvás nélküli, alapanyag-központú konyhaművészet és a folyamatos megújulás jellemzi.

Neve a kultikus Olimpia Étterem megalapításával forrt össze, ahol 2008-ban vezette be az akkoriban úttörőnek számító, naponta változó, táblás menürendszert. Pályafutása alatt számos neves konyhát vezetett vagy segített.

Az Olimpiát követően a „LaciPecsenye” konyhafőnöke volt, majd a japán gasztronómia felé fordult, ahol a fúziós megoldások nagymesterévé vált. Tudását a Kakurega néven induló japán étterem konyháján bizonyította, ahol Pierre tavaly júliusban kóstolta meg a kínálatot.

Tényleg jön a drágább kütyük kora, vagy múlófélben a memória-pánik?

Tényleg jön a drágább kütyük kora, vagy múlófélben a memória-pánik?

Néhány hete még úgy tűnt: az AI-forradalom miatt tartósan drágábbak lesznek a számítógépek, telefonok és minden, amiben memória van. Március végére azonban váratlan fordulat látszik kibontakozni – egyes DDR5 memóriák ára látványosan esni kezdett. Akkor most elmaradt a „RAMageddon” vagy csak rövid időre lélegezhetünk fel?
Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn

Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn

Az Egyesült Államok, Irán és több regionális közvetítő egy 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal, miközben vasárnap éjjel újabb súlyos légicsapások érték Iránt, többek között lakossági célpontokat. Ráadásul a korábban meghatározott ultimátum a Hormuzi-szoros újranyitására kedden lejár. Teherán eközben továbbra is az elrettentés politikáját követi, és minden további támadásra azonnali válaszcsapást ígért. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború fejleményeivel.

Kikerülhetetlen katasztrófa felé robog az angol foci: súlyos bajban van sok klub, de mi a megoldás?

Kikerülhetetlen katasztrófa felé robog az angol foci: súlyos bajban van sok klub, de mi a megoldás?

Az angol másodosztály, a Championship klubjai az elmúlt tíz évben összesen több mint 3 milliárd angol fontos veszteséget halmoztak fel.

Israel attacks major Iranian petrochemical site after Trump's infrastructure threats

Israel attacks major Iranian petrochemical site after Trump's infrastructure threats

Israel claims the site produces half of Iran's petrochemical output. The Israeli attack follows Donald Trump threatening more US attacks if the Strait of Hormuz is not open by Tuesday.

2026. április 6. 11:56
Meghalt Molnár Edit
2026. április 6. 08:00
Húsvéthétfő – egy nap életigenlésről, vízről, haddelhaddról, termékenységről és egy nagy félreértésről
