Húsvéthétfőn, 53 éves korában elhunyt Takács Lajos sztárséf, a hírről Molnár B. Tamás, a Magyar Gasztronómia Egyesület elnöke számolt be a közösségi oldalán – szúrta ki az Index.

Takács Lajos a kortárs magyar gasztronómia egyik meghatározó alakja, akit szakmai körökben gyakran „séflegendaként” emlegetnek. Karrierjét a megalkuvás nélküli, alapanyag-központú konyhaművészet és a folyamatos megújulás jellemzi.

Neve a kultikus Olimpia Étterem megalapításával forrt össze, ahol 2008-ban vezette be az akkoriban úttörőnek számító, naponta változó, táblás menürendszert. Pályafutása alatt számos neves konyhát vezetett vagy segített.

Az Olimpiát követően a „LaciPecsenye” konyhafőnöke volt, majd a japán gasztronómia felé fordult, ahol a fúziós megoldások nagymesterévé vált. Tudását a Kakurega néven induló japán étterem konyháján bizonyította, ahol Pierre tavaly júliusban kóstolta meg a kínálatot.