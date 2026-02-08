ARÉNA - PODCASTOK
Mundruczó Kornél új filmje a Berlinalén – Amy Adams főszereplésével

Infostart / MTI

Február 16-án lesz Mundruczó Kornél At the Sea című amerikai–magyar koprodukciójának világpremierje a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos versenyprogramjában – közölték az alkotók.

Az Amy Adams főszereplésével készült alkotás producerei között két magyar szakember is szerepel, Petrányi Viktória (Proton Cinema) és Oblath Zsófia. Vágói Jancsó Dávid és Nagy Ilka Janka, a forgatókönyvét a rendezővel közösen Wéber Kata jegyzi – emelték ki a közleményben.

A film Laura (Amy Adams) történetét követi, aki egy ittas vezetés okozta baleset, majd az azt követő rehabilitáció után hazatérve próbálja „szerencsésen túlélni” az első hétvégét családja körében. A teljes felépüléshez azonban ki kell lépnie híres apja árnyékából, aki a szemében egyszerre bálványozott hős és pusztító szörnyeteg. A film a függőség és a mentális egészség gyakran félreértett vagy elhallgatott rétegeit tárja fel – fogalmaztak a tájékoztatóban.

„Ez a film életem egy kihívásokkal teli időszakában talált meg, amikor az otthonomtól távol, egyfajta kulturális száműzetésben kellett egy egészen új fejezetet nyitnom” – idézték a közleményben Mundruczó Kornélt, aki hozzátette: „talán éppen ezért is vonzódtam egy végsőkig személyes történethez, amely az élet komplexitását vagy még inkább egy középéleti válság dinamikáját monumentális gesztusok helyett apró pillanatok ábrázolásán keresztül mutatja be”.

A rendező hangsúlyozta: „hiszem, hogy a személyes történetekből merített erőnek különös súlya van ebben a zaklatott, bizonytalan, háborúktól tépázott világban”.

A közleményben idézték Wéber Kata forgatókönyvírót is, aki szerint a társadalom sokszor leegyszerűsíti vagy elbagatellizálja a nők alkoholhoz fűződő viszonyát: „sokak számára az ivás nem a mámor, hanem a teherbírás egyik eszköze, segít elviselni az érzelmi feszültséget és a szűnni nem akaró elvárásokat magunkkal szemben egy olyan világban, ahol a sebezhetőséget a gyengeséggel azonosítják”.

Hozzáfűzte: „ebben a megvilágításban a függőség nem látványos összeomlás, hanem belső elidegenedés, néma válasz a fájdalomra”.

A közleményben felidézték, hogy a többszörösen díjazott rendező korábban olyan filmeket készített, mint a Szép napok (2002), a Johanna (2005), a Delta (2008), a Szelíd teremtés – A Frankenstein-terv (2010), a Fehér isten (2014), a Jupiter holdja (2017) és az Evolúció (2021). Első angol nyelvű filmje a Pieces of a Woman volt 2020-ban.

Új filmjében, amelynek operatőre Yorick Le Saux, szerepel még Murray Bartlett, Brett Goldstein, Chloe East, Dan Levy, Jenny Slate és Rainn Wilson is – áll a közleményben.

