Váratlanul Kijevben bukkant föl a német védelmi miniszter

A német politikus a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva közölte: az új közös projektek középpontjában a legmodernebb, különböző hatótávolságú pilóta nélküli rendszerek fejlesztése áll, beleértve a nagy hatótávolságú, mélységi csapásmérő képességeket is.

Pistorius szerint Németország és Ukrajna stratégiai partnersége mindkét fél számára előnyös, ezért Berlin további közös vállalatok létrehozását támogatja az ukrán védelmi iparral. Hangsúlyozta, hogy a német fél profitálni kíván az ukrán hadsereg harctéri tapasztalataiból, különösen a drónhadviselés területén, ahol Ukrajna az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtott végre.

Berlin az utóbbi hónapokban tovább növelte Ukrajnának nyújtott katonai támogatását. Április közepén a két ország stratégiai partnerségi megállapodást kötött, amely a katonai segítségnyújtáson túl hosszú távú védelmi ipari együttműködést is előirányoz. Ennek részeként Németország finanszírozza több száz Patriot rakéta beszerzését az amerikai Raytheon vállalattól, valamint további Iris-T légvédelmi rendszerek szállításáról is megállapodott a német Diehl Defence céggel.

A tervezett megállapodások között szerepel közepes és nagy hatótávolságú drónok közös gyártása, illetve vegyesvállalat létrehozása is, amelynek célja több ezer pilóta nélküli eszköz előállítása Ukrajna számára.

Németország és nyugati partnerei deklarált célja, hogy Ukrajna minél erősebb pozícióból vehessen részt egy esetleges jövőbeli béketárgyaláson Oroszországgal – írta a dpa.