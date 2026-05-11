Boris Pistorius német védelmi miniszter a sajtó képviselõinek nyilatkozik a nemzetközi békefenntartó missziókról szóló, miniszteri szintû ENSZ-találkozó kezdete elõtt Berlinben 2025. május 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Váratlanul Kijevben bukkant föl a német védelmi miniszter

Infostart / MTI

Előre be nem jelentett látogatásra érkezett Boris Pistorius német védelmi miniszter hétfőn Kijevbe, ahol az ukrán vezetéssel a két ország védelmi ipari együttműködésének bővítéséről tárgyal.

A német politikus a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva közölte: az új közös projektek középpontjában a legmodernebb, különböző hatótávolságú pilóta nélküli rendszerek fejlesztése áll, beleértve a nagy hatótávolságú, mélységi csapásmérő képességeket is.

Pistorius szerint Németország és Ukrajna stratégiai partnersége mindkét fél számára előnyös, ezért Berlin további közös vállalatok létrehozását támogatja az ukrán védelmi iparral. Hangsúlyozta, hogy a német fél profitálni kíván az ukrán hadsereg harctéri tapasztalataiból, különösen a drónhadviselés területén, ahol Ukrajna az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtott végre.

Berlin az utóbbi hónapokban tovább növelte Ukrajnának nyújtott katonai támogatását. Április közepén a két ország stratégiai partnerségi megállapodást kötött, amely a katonai segítségnyújtáson túl hosszú távú védelmi ipari együttműködést is előirányoz. Ennek részeként Németország finanszírozza több száz Patriot rakéta beszerzését az amerikai Raytheon vállalattól, valamint további Iris-T légvédelmi rendszerek szállításáról is megállapodott a német Diehl Defence céggel.

A tervezett megállapodások között szerepel közepes és nagy hatótávolságú drónok közös gyártása, illetve vegyesvállalat létrehozása is, amelynek célja több ezer pilóta nélküli eszköz előállítása Ukrajna számára.

Németország és nyugati partnerei deklarált célja, hogy Ukrajna minél erősebb pozícióból vehessen részt egy esetleges jövőbeli béketárgyaláson Oroszországgal – írta a dpa.

Kapitány István a parlamenti bizottság előtt: marad a lakossági rezsicsökkentés, nem válunk le teljesen az orosz energiáról

A gazdasági és energetikai miniszterjelölt az első 100 nap kormányfeladatának a legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte bizottsági meghallgatásán. Külön megemlítette a Paks 2 beruházást. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak – hangsúlyozta. Lesz külön turisztikai államtitkárság. A bizottság többsége megszavazta: alkalmasnak találja miniszternek.
 

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Ruszin-Szendi Romulusz: nem mennek magyar katonák Ukrajnába, nem megyünk Csádba, és nem állítjuk vissza a sorkatonaságot

Hétfő délelőtt 10 órakor elkezdődött Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelölti meghallgatása az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtt. A leendő miniszter kritizálta az előző kormány katonákhoz, honvédelemhez való hozzáállását, bejelentette, hogy nem küldünk katonákat sem Ukrajnába, sem Csádba, nem állítják vissza a sorkatonaságot sem.

Vitézy Dávid: indul a vasútépítés új korszaka, rengeteg pénz érkezhet erre Brüsszelből

Vitézy Dávid a Közlekedési és Beruházási Bizottság előtti miniszterjelölti meghallgatásán ismertette a formálódó tárca legfontosabb céljait.

US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

The American national has arrived in Nebraska, while a French woman is isolating in Paris.

