ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.14
usd:
339.42
bux:
120291.74
2026. március 30. hétfő
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Donald Trump amerikai elnök kabinetülést tart a washingtoni Fehér Házban 2026. március 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Will Oliver

Trump szerint Irán elfogadta az amerikai követelések főbb pontjait, Irán tagadja ezt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Irán elfogadta a Teheránnak Pakisztánon keresztül eljuttatott 15 pontos amerikai követelések nagy részét, ám Irán tagadta ezt.

Az elnök az elnöki különgép fedélzetén nyilatkozva újságíróknak elmondta: Irán elfogadta a feltételek többségét, és jelenleg néhány további kérdésről folynak egyeztetések. Megegyeztek velünk a tervben. Pakisztán közvetítésével tizenöt dolgot kértünk, és ezeknek nagy részével kapcsolatban még néhány más dolgot is kérni fogunk – mondta Trump.

Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy Irán tíz tartályhajónyi olajat adott át az Egyesült Államoknak, amit még további húsz tartályhajónyi szállítmány követ – mint fogalmazott – annak bizonyítékaként, hogy komolyan gondolják a megállapodást. Ez utóbbi szállítmány holnap indul meg.

Trump kijelentette, hogy Iránban rezsimváltás következett be a háború során, mivel az eredeti és az azt követő vezetés tagjai meghaltak, a jelenlegi tárgyalópartnerek pedig egy teljesen új csoportot alkotnak. „Ez egy teljesen más embercsoport, amit én rezsimváltásnak tekintek, és őszintén szólva nagyon észszerűek voltak” – fogalmazott az amerikai elnök.

Eszmail Bagáei iráni külügyminisztériumi szóvivő hétfőn közölte, hogy Teherán visszautasítja az amerikai elnök azon állítását, miszerint az iszlám rezsim elfogadta az amerikai követelések nagy részét, és az amerikai javaslatot túlzónak, irreálisnak és észszerűtlennek minősítette.

Mint mondta, Irán és az Egyesült Államok között jelenleg nem folynak közvetlen tárgyalások, az amerikai üzenetet kizárólag közvetítőkön keresztül kapják meg.

Bagáei azt is hangsúlyozta, hogy Irán nem vett részt a Pakisztán által szervezett, regionális országokat tömörítő közelmúltbeli találkozókon, mivel azok egy Teherán által el nem fogadott keretrendszer szerint zajlanak.

Pakisztán a múlt hétvégén bejelentette, hogy kész vendégül látni és elősegíteni az amerikai–iráni tárgyalásokat.

Kezdőlap    Külföld    Trump szerint Irán elfogadta az amerikai követelések főbb pontjait, Irán tagadja ezt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Rákosrendező egyszerre lehetne zöld és igazságos is: mit tervez Budapest?

Rákosrendező lehet Budapest jövőjének a mintapéldája, de ez attól is függ, mennyire sikerül összehangolni a zöld és szociális célokat – mondta Tosics Iván, a Városkutatás Kft. ügyvezető igazgatója az InfoRádióban. Hozzátette: a területre tervezett Parkváros egyszerre zöld és befogadó fejlesztése csak akkor valósulhat meg, ha több erős önkormányzati eszköz áll rendelkezésre.
A miniszterelnök szerint a Tisza elkészítette azt a forgatókönyvet, amellyel leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tizenhét milliárdos beruházást hajt végre egy chipsgyártó vállalat Magyarországon

A belga SUGO FOOD Kft. körülbelül 17,5 milliárd forint értékű bajai beruházásával tovább erősödik a hazai élelmiszeripar, amelynek teljesítménye már így is sorozatosan rekordokat dönt - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint hétfőn a városban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan termékekkel robbant a hazai üzletlánc: indulhat a roham az új melegételekért

Egyszerre erősíti saját márkás húskészítményeit és bővíti a gyors, azonnal fogyasztható ételek kínálatát a boltlánc.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×