Trump szerint Irán elfogadta az amerikai követelések főbb pontjait, Irán tagadja ezt

Az elnök az elnöki különgép fedélzetén nyilatkozva újságíróknak elmondta: Irán elfogadta a feltételek többségét, és jelenleg néhány további kérdésről folynak egyeztetések. Megegyeztek velünk a tervben. Pakisztán közvetítésével tizenöt dolgot kértünk, és ezeknek nagy részével kapcsolatban még néhány más dolgot is kérni fogunk – mondta Trump.

Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy Irán tíz tartályhajónyi olajat adott át az Egyesült Államoknak, amit még további húsz tartályhajónyi szállítmány követ – mint fogalmazott – annak bizonyítékaként, hogy komolyan gondolják a megállapodást. Ez utóbbi szállítmány holnap indul meg.

Trump kijelentette, hogy Iránban rezsimváltás következett be a háború során, mivel az eredeti és az azt követő vezetés tagjai meghaltak, a jelenlegi tárgyalópartnerek pedig egy teljesen új csoportot alkotnak. „Ez egy teljesen más embercsoport, amit én rezsimváltásnak tekintek, és őszintén szólva nagyon észszerűek voltak” – fogalmazott az amerikai elnök.

Eszmail Bagáei iráni külügyminisztériumi szóvivő hétfőn közölte, hogy Teherán visszautasítja az amerikai elnök azon állítását, miszerint az iszlám rezsim elfogadta az amerikai követelések nagy részét, és az amerikai javaslatot túlzónak, irreálisnak és észszerűtlennek minősítette.

Mint mondta, Irán és az Egyesült Államok között jelenleg nem folynak közvetlen tárgyalások, az amerikai üzenetet kizárólag közvetítőkön keresztül kapják meg.

Bagáei azt is hangsúlyozta, hogy Irán nem vett részt a Pakisztán által szervezett, regionális országokat tömörítő közelmúltbeli találkozókon, mivel azok egy Teherán által el nem fogadott keretrendszer szerint zajlanak.

Pakisztán a múlt hétvégén bejelentette, hogy kész vendégül látni és elősegíteni az amerikai–iráni tárgyalásokat.