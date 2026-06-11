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A Hanon Systems Hungary Kft. telephelye a pécsi Inpark ipari parkban 2026. június 5-én. Kétórás figyelmeztetõ sztrájkot jelentett be erre a napra a Vasas Szakszervezet a cég telephelyére.
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Újabb hazai telephelyen kezdtek szrájkba a Hanon dolgozói

Infostart / MTI

A vállalat alkalmazottjai számára egységesen 10 százalékos béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke jelezte: ha nem lép a munkáltató, legközelebb akár nyolcórás, egész műszakot felölelő munkabeszüntetés is lehet.

A múlt pénteki, pécsi telephelyen tartott kétórás figyelmeztető sztrájk után csütörtökön a székesfehérvári telephelyen tartottak kétórás munkabeszüntetést a dolgozók a Hanon Systems Hungary Kft.-nél – közölte a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke.

László Zoltán szerint fegyelmezetten, jó hangulatban telt a két óra, a mintegy 400 munkavállaló 92 százaléka nem vette fel reggel a munkát. Megjegyezte: a dolgozók elszántak, amit jelez, hogy nemcsak a háromműszakos munkarendben foglalkoztatott fizikai állomány, hanem az irodában dolgozók is részt vettek a sztrájkban.

A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke közölte: a munkabeszüntetésre azért volt szükség, mert eredménytelen volt a munkáltató és a sztrájkbizottság közötti egyeztetés, amelyen az országban három telehelyen működő vállalat dolgozói számára egységesen 10 százalékos béremelést szeretnének elérni.

A dolgozók ugyanis elfogadhatatlannak tartják, hogy a 2025-ben végrehajtott háromszázalékos béremelés után 2026-ra a munkáltató 4 százalékos béremelést ígért, és azt is csak részben hajtotta végre.

László Zoltán arról is beszélt, hogy ha a munkáltató nem lép, nem ül le velük tárgyalni vagy nem teljesíti a követeléseiket, akkor folytatják tovább, és a következő lépés egy nyolcórás, egész műszakot felölelő munkabeszüntetés lehet. Megemlítette, hogy egy hetet adtak a cégvezetésnek, aztán a pécsi és a fehérvári telephely összes tisztségviselőjét megkérdezve döntenek a folytatásról.

A dél-koreai autóipari beszállító magyarországi tevékenységéről három éve tett bejelentést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, ami szerint a cégcsoport 43 milliárd forint értékű beruházással 250 munkahelyet teremt Székesfehérváron, Pécsen és Rétságon. A beruházást az állam 5,7 milliárd forinttal támogatta.

A Hanon Sytems a cégcsoport honlapja szerint világszerte több mint 20 ezer főt alkalmaz félszáz telephelyen Ázsiában, Európában, az amerikai kontinensen és a Dél-afrikai Köztársaságban.

A fenti három magyarországi telephelyen termelő Hanon Systems Hungary Kft. a legfrissebb, nyilvánosan elérhető cégadatok szerint 2024-ben közel 2000 munkavállalót foglalkoztatott, és túlnyomórészt exportra termelve 129,1 milliárd forint bevételt ért el 5,8 milliárd forint veszteség mellett. A társaság egy évvel korábban 116,3 milliárd forint bevételt és 1,8 milliárd forint profitot realizált.

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