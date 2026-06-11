ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.28
usd:
308.3
bux:
133628.35
2026. június 11. csütörtök Barnabás
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Varga Zs. András, a Kúria elnöke beszédet mond a Háromszáz éves a Kúria címmel rendezett jogtörténeti konferencián a Kúrián 2023. június 19-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Mulasztásos alkotmánysértést állapított meg az Ab

Infostart / MTI

A Bírák Etikai Kódexével összefüggésben mulasztásos alkotmánysértést állapított meg az Alkotmánybíróság (Ab), ezért felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2027. március 31-ig tegyen eleget – tudatta a testület honlapján.

Az Ab közleménye szerint Varga Zs. András, a Kúria elnöke fordult a kódex miatt az Ab-hoz.

Indítványa szerint az minden bíróra kötelező, fegyelmi eljárásban is számon kérhető magatartási szabályokat tartalmaz, így ténylegesen jogi normaként működik. Az új kódex elfogadásakor pedig a Országos Bírói Tanács túllépte felhatalmazását, ugyanis a törvény csak az egyszeri elfogadásra adott jogot, módosításra vagy újraalkotásra nem.

A Kúria elnöke kifogásolta azt is, hogy az új kódexből kimaradt az alaptörvényre való hivatkozás, ami szerinte elszakítja a bírói hivatást az alaptörvénytől, és veszélyezteti a jogállamiságot, a bírói függetlenséget és a pártatlanságot.

Az Ab megállapította, hogy a kódex tartalmát érdemben nem vizsgálhatja, miután az nem normatív aktus. Ugyanakkor az Ab hivatalból alkotmányos követelményként rögzítette, hogy a bíróra vonatkozó bármely, szolgálati jogviszonyát érintő elvárás kizárólag törvényi felhatalmazáson alapulhat.

Az etikai szabályok önmagukban nem képeznek törvényalkotási tárgykört, ha azonban kihatnak a bírák jogállására, a hozzájuk kapcsolódó garanciákat törvényi szinten kell rendezni. Mivel pedig a hatályos szabályozás ilyen garanciákat nem tartalmaz, az Ab mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet állapított meg.

Az Ab felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2027. március 31-ig tegyen eleget.

A többségi véleményhez öt alkotmánybíró fűzött különvéleményt.

A Kúria MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleménye szerint „a Kúria elnöke üdvözli az Alkotmánybíróság ma közzétett döntését, mert lényegét tekintve megfelel a Bírák Etikai Kódexével kapcsolatos utólagos normakontroll-indítványa eredeti céljának”.

„A Kúria elnökének indítványa azt célozta, hogy a 16/2022. (III. 02.) OBT határozattal elfogadott Bírák Etikai Kódexe ne legyen alkalmazható a bírák fegyelmi ügyeit vizsgáló szolgálati bíróságok eljárásában. Alkotmányos követelmény és mulasztás megállapítását azonban a Kúria elnöke nem indítványozhatta, erre jogosultsággal nem rendelkezett, ilyet az Alkotmánybíróság csak hivatalból állapíthatott meg. Az indítvány ezért csak megsemmisítésre irányulhatott, míg az Alkotmánybíróságnak lehetősége volt annál hatékonyabb jogkövetkezményeket alkalmazni” – áll a Kúria közleményében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Mulasztásos alkotmánysértést állapított meg az Ab

alkotmánybíróság

kúria

alkotmánysértés

etikai kódex

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Két lépcsőben újítja meg a kormány a kórházi klímákat – itt vannak a részletek és az intézmények listája

Két lépcsőben újítja meg a kormány a kórházi klímákat – itt vannak a részletek és az intézmények listája

Egyrészt egy azonnali, 3,668 milliárd forintos összegből megjavítják a rossz klímákat az egészségügyi intézményekben, hogy ezen a nyáron ne álljanak elő olyan problémák, mint korábban, másrészt november 30-ig előkészítenek egy széles körű programot az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett, teljes körű megújítására.
 

„Rajta vagyunk az állami vagyon visszaszerzésén” – kormányszóvivői sajtótájékoztató Magyar Péterrel

A kórházi klímákról posztolt megdöbbentő részleteket az egészségügyi miniszter

Jön a vagyonadó: Magyar Péter üzent a kormányülés után

Budapest megúszta: itt a rendelet az önkormányzatok befizetési kötelezettségéről

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
Lesz-e előre hozott főpolgármester-választás Budapesten? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.11. csütörtök, 18:00
Dénes Ferenc sportközgazdász
Dénes Tamás az InfoRádió főmunkatársa, futballtörténész és -szakíró
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mélységi támadásokkal folytatódik a háború, de a frontvonal alig mozdul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Mélységi támadásokkal folytatódik a háború, de a frontvonal alig mozdul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Mélységi csapásokkal folytatódik a háború: Oroszország és Ukrajna egyaránt nagy hatótávolságú drónokkal és rakétákkal támadja egymás belső területeit. A frontvonalon minimális a mozgás: az oroszok Kosztyantynivkára (Donyeck) és Zaliznyicsnyére (Zaporizzsja) fókuszálják szárazföldi műveleteiket. Közben hamarosan amerikai delegáció érkezik Oroszországba, Moszkva pedig Európával is hajlandó lenne tárgyalni. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Különleges vendég költözött a vidéki tófürdőre: végül kilakoltatták a négylábú fürdőmestert + Videó

Különleges vendég költözött a vidéki tófürdőre: végül kilakoltatták a négylábú fürdőmestert + Videó

Nem mindennapi vendég költözött a szombathelyi Tófürdő területére: egy hód jelent meg a strandnál a nyitás előtti munkálatok idején.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US will hit Iran 'very hard' tonight and threatens to take Kharg Island

Trump says US will hit Iran 'very hard' tonight and threatens to take Kharg Island

The US president vows to "assume total control" of Iran's oil and gas markets in the "not too distant future". It comes after the US confirmed it struck a ship near Oman after three Indian sailors were killed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 11. 16:28
Örülhetnek a napelemesek: meghosszabbította a lakossági pályázat határidejét a kormány
2026. június 11. 15:08
Sulyok Tamás államfő az Alkotmánybírósághoz fordult
×
×