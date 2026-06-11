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A Batthyány–Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért strukturális átalakítására készül a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szombati Facebook-bejegyzésében az életmentő kezelésekkel és gyógyszerekkel kapcsolatos szakmai és etikai döntéshozatal megnyugtató alapokra helyezésének fontosságát hangsúlyozta.
Nyitókép: Hegedűs Zsolt/Facebook

A kórházi klímákról posztolt megdöbbentő részleteket az egészségügyi miniszter

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Hegedűs Zsolt közölte: jelenleg csak a helyiségek 48 százalékában megfelelő a hűtés a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken, de a kormány azonnal lépett az ügyben.

Miután Magyar Péter miniszterelnök közölte szerda este, hogy a kormányülésen a kabinet többek között arról is döntött, hogy 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosít a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is üzenetet tett közzé a Facebook-oldalán a kórházi klímákról. MInt írja:

„Az aktuális állapot szerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken:

a) 402 db helyiség megfelelő hűtéssel rendelkezik (48%),

b) 303 db helyiségben elégtelen kapacitású klímaberendezés található (36%),

c) 110 db (13%) helyiség hűtése javítás alatt áll.”

„Az 1. priorítású helyszínek és a hűtésrekonstrukciós program 2026. évre vonatkozó becsült forrásigénye összesen 3,668 Mrd forint.

A 2026. évi beavatkozások és fejlesztések elvégzéséhez szükséges, hogy a Kormány a forrást kormányhatározat útján biztosítsa.”

Szerdán megszületett ez a kormányhatározat, a részletek a csütörtökön 11 órakor kezdődő kormányszóvivői sajtótájékoztatón derülnek ki a miniszter közlése szerint.

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A kórházi klímákról posztolt megdöbbentő részleteket az egészségügyi miniszter

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