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Vokó Annamária, a Központi Nyomozó Fõügyészség megbízott osztályvezetõ ügyésze, a nyomozócsoport vezetõje, Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Fõügyészség fõügyésze, Jeney Áron, a Készenléti Rendõrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) igazgatója, Kiss István Zoltán, a KR NNI Korrupció és Gazdasági Bûnözés Elleni Fõosztály Kiemelt Ügyek Osztályának vezetõje és Gál Kristóf, az Országos Rendõr-fõkapitányság (ORFK) szóvivõje (b-j) az MNB ügyében folytatott nyomozásról tartott sajtóbeszélgetésen az ORFK Rendõrségi Igazgatási Központban 2026. május 29-én. Az Állami Számvevõszék korábbi jelentései alapján két szálon folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyében 2025 április óta: az egyik a jegybanki alapítványok és az MNB épületének felújításával összefüggõ hûtlen kezelés, a másik pénzmosás gyanúja miatt.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Lemond, távozik posztjáról a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője

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Fürcht Pál a június 8-án benyújtott lemondását elsődlegesen az úgynevezett aranykonvojügyben a közte és a KNYF nyomozásának felügyeletét ellátó Legfőbb Ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta.

Benyújtotta lemondását a Legfőbb Ügyészségnek Fürcht Pál főügyész, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője – közölte a Legfőbb Ügyészség Kommunikációs és Sajtófőosztálya csütörtökön.

A közlemény szerint Fürcht Pál a június 8-án benyújtott lemondását elsődlegesen az úgynevezett aranykonvojügyben a közte és a KNYF nyomozásának felügyeletét ellátó Legfőbb Ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta.

Ahogy a közleményben írják, az ukrán pénzszállítók elfogása kapcsán a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen jogellenes fogvatartás bűntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban eljárás. Ezen ügyben egyes nyomozástaktikai kérdésekben - bizonyos nyomozati cselekmények és a gyanúsítottként potenciálisan szóba jöhető személyek kihallgatásának sorrendje miatt - szakmai vita alakult ki a KNYF és a szakfőosztály vezetője között.

A Legfőbb Ügyészség szakfőosztályának szakmai álláspontja szerint egyes magas beosztású érintettek kapcsán már most megfogalmazódott bűncselekmény megalapozott gyanúja, míg a nyomozó ügyészség az eljárási cselekmények más sorrendjét preferálta.

A konfliktushelyzet feloldásaként Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész - az illetékes szakfőosztály vezetőjének javaslatára, az elfogultság látszatát is kerülendő, az említett és egy további ügyben – a Legfőbb Ügyészség másik szakmai szervezeti egységét jelölte ki a nyomozás további felügyeletére – írták a közleményben.

Hozzátették: a legfőbb ügyész többször kinyilvánította és írásos utasításba is adta, hogy a nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. A kérdéses nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani.

A közlemény szerint Fürcht Pál főügyész vezetői beosztásáról való lemondása egyoldalú nyilatkozat, amely a vonatkozó jogszabály alapján hat hónapon belül lép hatályba. A főügyésznek a nyomozásfelügyeleti területen egy legfőbb ügyészségi ügyészi álláshelyet ajánlottak fel.

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