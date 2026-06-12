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Telt ház előtt tartotta diplomaátadó ünnepségét a Mathias Corvinus Collegium 2026. június 11-én budapesti központjában. A végzős hallgatókat Szalai Zoltán főigazgató, Orbán Balázs kuratóriumi elnök és Tombor András alapító köszöntötte.
Nyitókép: MCC

„Ne hagyjátok abba az álmodást!” – Diplomaosztót tartott az MCC

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Ünnepélyes keretek között, telt ház előtt tartotta diplomaátadó ünnepségét a Mathias Corvinus Collegium (MCC) június 11-én budapesti központjában. A végzős hallgatókat Szalai Zoltán főigazgató, Orbán Balázs kuratóriumi elnök és Tombor András alapító köszöntötte, akik a tudás, a közösség, a nemzeti identitás és a tehetséggondozás jelentőségéről beszéltek.

Június 11-én ünnepélyes keretek között tartotta diplomaátadó ünnepségét a Mathias Corvinus Collegium (MCC) budapesti, Tas vezér utcai központjában. A zsúfolásig megtelt díszteremben az ünnepség műsorát az MCC ARS, az intézmény középiskolásoknak szóló országos művészeti programjának résztvevői tették színesebbé fellépéseikkel.

Telt ház előtt tartotta diplomaátadó ünnepségét a Mathias Corvinus Collegium 2026. június 11-én budapesti központjában. A végzős hallgatókat Szalai Zoltán főigazgató, Orbán Balázs kuratóriumi elnök és Tombor András alapító köszöntötte.
Telt ház előtt tartotta diplomaátadó ünnepségét a Mathias Corvinus Collegium 2026. június 11-én budapesti központjában. A végzős hallgatókat Szalai Zoltán főigazgató, Orbán Balázs kuratóriumi elnök köszöntötte.

Az MCC diplomaátadó ünnepségén Szalai Zoltán főigazgató arról beszélt, hogy a jövő oktatásának egyszerre kell versenyképes tudást és eligazodási képességet adnia a hallgatóknak. Felidézte, hogy nemrég arról kérdezték, milyennek képzeli a jövő oktatását, amely szerinte három fontos terület köré épül. „Amely előreviszi a diákokat, karrierüket segíti.”

  • Az első a mesterséges intelligencia, amelynek használata véleménye szerint olyan alapvető készséggé válhat, mint ma az írás.
  • A második a geopolitika, hiszen a nemzetközi folyamatok és konfliktusok ma sokkal közvetlenebbül hatnak a diákok és a munkavállalók életére, mint korábban.
  • Harmadik elemként az identitás és a közvetlen környezet ismeretét emelte ki.
Telt ház előtt tartotta diplomaátadó ünnepségét a Mathias Corvinus Collegium 2026. június 11-én budapesti központjában. A végzős hallgatókat Szalai Zoltán főigazgató, Orbán Balázs kuratóriumi elnök és Tombor András alapító köszöntötte.
Orbán Balázs kuratóriumi elnök (balra): „nem elsősorban a diploma vagy a tanulmányi eredmények számítanak, hanem a hallgató álmai és az azokért folytatott küzdelem”

Szalai Zoltán szerint az MCC egyszerre képes globális és versenyképes tudást nyújtani hallgatóinak, amit programjai és ösztöndíjai is szolgálnak. Beszédében kiemelte, hogy

az intézmény mára több mint harminc helyszínen működik, és több mint nyolcezer diák vesz részt a képzéseiben.

Hangsúlyozta, hogy az MCC nem budapesti központú szervezetként tekint magára, hanem országos hálózatként, amely igyekszik minél közelebb kerülni a helyi közösségekhez.

A főigazgató arról is beszélt, hogy az MCC az elmúlt időszakban számos támadás kereszttüzébe került, ugyanakkor munkatársaival azon dolgoznak, hogy az intézmény hosszú távon is megőrizze működését és értékeit.

A hallgatóknak azt üzente, hogy vállaljanak felelősséget azokért az ügyekért, amelyeket fontosnak tartanak.

Orbán Balázs, az MCC kuratóriumának elnöke beszédében arról elmélkedett, mi alapján ítélhető meg egy fiatal teljesítménye. Szerinte nem elsősorban a diploma vagy a tanulmányi eredmény számít, hanem az álmai és az azokért folytatott küzdelem.

Telt ház előtt tartotta diplomaátadó ünnepségét a Mathias Corvinus Collegium 2026. június 11-én budapesti központjában. A végzős hallgatókat Szalai Zoltán főigazgató, Orbán Balázs kuratóriumi elnök (képünkön) és Tombor András alapító köszöntötte.
Orbán Balázs, az MCC kuratóriumának elnöke: a magyar identitás nem jelent bezárkózást, és az MCC célja, hogy hallgatói a nemzetközi térben is sikeresek legyenek.

Úgy fogalmazott, hogy az MCC közösségét olyan fiatalok alkotják, akik komoly célokat tűznek maguk elé, és hajlandók dolgozni azok megvalósításáért.

Hangsúlyozta, hogy az intézmény nem pusztán oktatási szervezetként tekint magára, hanem olyan közösségként, amely egyszerre ad át tudást és értékeket.

Orbán Balázs szerint az MCC több alapelvre épül. Ezek között említette, hogy az oktatásnak figyelembe kell vennie az egyéni képességeket és fejlődési utakat, a tanulás pedig közösségi tevékenység. Fontosnak nevezte azt is, hogy a tehetséggondozás társadalmi háttértől függetlenül mindenki számára elérhető legyen, valamint hogy a magyar nemzeti közösség a határokon túl is egységet alkot, ezért az MCC kiemelt figyelmet fordít a külhoni képzésekre is.

Kiemelte továbbá a társadalmi felelősségvállalás jelentőségét, hangsúlyozva, hogy

nemcsak az egyéni fejlődés, hanem a közösség szolgálata is fontos feladat.

Beszédében felidézte azt a korábbi álmot is, hogy az intézményhez kötődjön az egykori országos munkásőrségi központ lebontása, illetve átalakítása.

Alapelvként a nemzetközi versenyképességet is megnevezte. Szerinte a magyar identitás nem jelent bezárkózást, és az MCC célja, hogy hallgatói a nemzetközi térben is sikeresek legyenek.
Ennek érdekében az intézmény számos külföldi egyetemmel és szakmai partnerrel működik együtt.

Orbán Balázs külön köszönetet mondott Tombor Balázsnak és Tombor Andrásnak mint alapítóknak, valamint Szalai Zoltánnak, Lánczi Péternek és Deli Gergelynek az intézmény építésében végzett munkájukért.

Telt ház előtt tartotta diplomaátadó ünnepségét a Mathias Corvinus Collegium 2026. június 11-én budapesti központjában. A végzős hallgatókat Szalai Zoltán főigazgató, Orbán Balázs kuratóriumi elnök és Tombor András alapító köszöntötte.
Telt ház előtt tartotta diplomaátadó ünnepségét a Mathias Corvinus Collegium 2026. június 11-én budapesti központjában

A kuratóriumi elnök ugyanakkor arról is beszélt, hogy az MCC előtt nehezebb időszak állhat. Úgy fogalmazott: a mostani kormányzat számára nem annyira fontos az MCC és a tehetséggondozás támogatása, mint korábban volt, ezért a közösségnek kihívásokkal teli időszakra kell felkészülnie. Hozzátette:

az MCC értékei mellett a jövőben is kiállnak, mert szerinte az intézmény nem vagyonról vagy ingatlanokról, hanem közösségről, kiállásról és értékekről szól.

A hallgatóknak azt üzente, hogy ne mondjanak le álmaikról, hanem továbbra is küzdjenek azok megvalósításáért.

Telt ház előtt tartotta diplomaátadó ünnepségét a Mathias Corvinus Collegium 2026. június 11-én budapesti központjában. A végzős hallgatókat Szalai Zoltán főigazgató, Orbán Balázs kuratóriumi elnök és Tombor András alapító köszöntötte.
Telt ház előtt tartotta diplomaátadó ünnepségét a Mathias Corvinus Collegium 2026. június 11-én budapesti központjában

Tombor András, az MCC alapítója személyes hangvételű beszédében arról beszélt, hogy öt év után tért vissza az intézménybe, amelynek létrehozásában korábban negyedszázadon át vett részt. A hallgatóknak három tanácsot fogalmazott meg. Először azt, hogy

legyen erejük, másodszor azt, hogy legyen tudásuk, harmadszor pedig azt, hogy legyen jellemük.

Úgy fogalmazott, hogy a boldogság és a siker nemcsak szakmai teljesítményt, hanem erkölcsi tartást is feltételez. Kiemelte az MCC latin mottóját is: „Bonus intra, melior exi” – vagyis „Jóként lépj be, jobbként távozz”.

Telt ház előtt tartotta diplomaátadó ünnepségét a Mathias Corvinus Collegium 2026. június 11-én budapesti központjában. A végzős hallgatókat Szalai Zoltán főigazgató, Orbán Balázs kuratóriumi elnök és Tombor András alapító köszöntötte.

Tombor András szerint az intézmény alapelvei időtállóak, és velük szemben semmilyen törvény nem állhat. Beszédében arra is utalt, hogy az MCC közössége jelenleg nehéz időszakot él át, és véleménye szerint a nehezebb időszak még csak most következik. A hallgatókat arra biztatta, hogy maradjanak elkötelezettek, szolgálják hazájukat, és biztosította őket arról, hogy a jövőben is számíthatnak rá.

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Kezdőlap    Belföld    „Ne hagyjátok abba az álmodást!” – Diplomaosztót tartott az MCC

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