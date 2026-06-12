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Baleset, tűzoltók az M1-es autópályán
Nyitókép: BM OKF

M1-duplatragédia – Rettenetes képeket tett közzé a katasztrófavédelem

Infostart

Egymással összefüggő két baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé, előbb egy kamion rohant munkagépekbe, majd a torlódásban történt tömegszerencsétlenség. Megrázó fotók.

Mint az Infostart is megírta, nyolcan haltak meg ma reggel az M1-es autópályán; munkagépekkel ütközött egy gyümölcsöt szállító kamion péntek reggel az M1-es 115-ös kilométerszelvényében, Töltéstava térségében, az országhatár felé vezető oldalon.

Az ütközés után a kamion kigyulladt, a járműben egyedül utazó sofőr életét veszítette.

A győri hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, habosított vízsugarakkal megfékezték a lángokat, majd munkagép segítségével megbontották a kamion rakterét és visszahűtötték a felhevült részeket. Az egységek áramtalanították a munkagépeket, amelyek szintén megsérültek a balesetben – közölte a katasztrófavédelem, amely képgalériát is közzétett az eseményekről.

A tűzeset miatt feltorlódott sorban, a 113-as kilométernél nyerges kamionba hajtott hátulról egy kilencszemélyes kisbusz. Kilencen utaztak a járműben, közülük heten életüket veszítették, ketten pedig súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedtek, őket a győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók emelték ki a roncsok közül.

Az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták.

A képeket ITT lehet megnézni.

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Rettenetes képeket tett közzé a katasztrófavédelem
M1-duplatragédia nyolc halottal

Rettenetes képeket tett közzé a katasztrófavédelem
Egymással összefüggő két baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé, előbb egy kamion rohant munkagépekbe, majd a torlódásban történt tömegszerencsétlenség. Megrázó fotók.
 

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