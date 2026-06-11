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2026. június 11. csütörtök Barnabás
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A 2026-os labdarúgó-világbajnokság kabalafigurái.
Nyitókép: Facebook/FIFA World Cup

A labda már kezdőkörben – jöhet minden idők legőrültebb futball-világbajnoksága

Infostart

Ma este Mexikóvárosban játsszák a 2026-os labdarúgó-világbajnokság első mérkőzését, az egyik társrendező fogadja Dél-Afrika csapatát. Megkezdődik minden idők leghosszabb futball-vb-je, amely a számok alapján már most rekordokkal teli.

A FIFA létszámemelésről határozó döntése alapján a három rendező válogatott, az amerikai, a kanadai és a mexikói mellett, további 45 csapat indul. A 48 csapat elképesztő bővítést jelent. A világbajnokságok alaplétszáma 1978-ig a 16 volt (noha 1930-ban, 1938-ban és 1950-ben, kényszerű okokból, még annyi sem alkotta a mezőnyt). 1982-től 1994-ig 24, 1998 óta 32 csapat szerepelt. Most lesz először 48.

A vb-k történetében először lesz egy tornán több mint száz mérkőzés (104), és rekordhosszúságú lesz a torna, 39 napon keresztül tart majd.

A példátlan léptékű létszámemelés azt is jelenti, hogy szinte minden kontinenst, illetve konföderációt rekordszámú csapat képvisel. Bár a világfutballban uralkodó Európa és Dél-Amerika összesen 22 válogatottal lesz jelen, ez a fajta megosztás nyilvánvalóan aránytalan: gondoljunk csak arra, hogy Afrika vagy Ázsia és a Concacaf-térség csak eggyel kevesebb csapatot ad, mint a mi kontinensünk.

  • Afrika: 9 válogatott
  • Ázsia: 9 válogatott
  • Dél-Amerika: 6 válogatott
  • Észak- és Közép-Amerika: 6 válogatott
  • Európa: 16 válogatott
  • Óceánia: 1 válogatott

A rendezők

A futballtörténelemben korábban egyszer, 2002-ben, Ázsiában rendezte két ország a világbajnokságot, Japán és a Koreai Köztársaság. Most nem két, hanem három ország a házigazda: az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó.

A három ország közül a legdélebbi önmagában is rekorderré lép elő: az első ország, amelyben immár harmadszor rendeznek futball-vb-t (1970 és 1986 a két korábbi dátum). Az Egyesült Államok korábban 1994-ben rendezett. Kanada újonc a rendezésben. Ha Mexikó vagy az Egyesült Államok volt a helyszín, a rendező mindig túljutott a csoportkörön, két alkalommal a negyeddöntőben, a legjobb nyolc között búcsúzott a mexikói csapat, a nyolcaddöntőben pedig az amerikai.

A lebonyolítási rend

Az alapsémát tekintve nem változik a lebonyolítási rend a modern idők korábbi tornáihoz képest: a torna első szakaszában csoportmérkőzéseket rendeznek, majd az onnan továbbjutó együttesek már egyenes kieséses rendszerben játszanak tovább. A csoportok biztosan továbbjutó első két helyezettje mellett a harmadikok többsége is versenyben marad, hasonlóan az 1986-os mexikói Mundialhoz. A 48 csapatot 12 csoportba osztották, azok első két-két helyezettje ad 24 csapatot a továbbjutók közé, valamint versenyben marad további nyolc harmadik helyezett is.

A menetrend:

  • Csoportkör, 1. forduló (június 11–17.)
  • Csoportkör, 2. forduló (június 18–23.)
  • Csoportkör, 3. forduló (június 24–27.)
  • A 16 közé jutásért (június 28.–július 3.)
  • Nyolcaddöntő (július 4–7.)
  • Negyeddöntő (július 9–11.)
  • Elődöntő (július 14–15.)
  • A 3. helyért (július 18.)
  • Döntő (július 19.)

Mi dönt a csoportban?

Természetesen alapvetően a szerzett pontszám. Pontegyenlőség esetén pedig

  • az érintett csapatok között lejátszott csoportmérkőzéseken szerzett legtöbb pont (egymás elleni eredmény);
  • az érintett csapatok között lejátszott csoportmérkőzéseken elért nagyobb gólkülönbség;
  • az érintett csapatok között lejátszott csoportmérkőzéseken szerzett legtöbb gól.

Ha a fenti kritériumok alapján a csapatok között még mindig nem lehet dönteni, akkor a fenti kritériumokat kizárólag az azonos helyezést elért csapatok közötti mérkőzésekre kell újra alkalmazni a végső helyezésük meghatározásához. Ha ez az eljárás nem vezet döntéshez, akkor a következő kritériumok érvényesek:

  • nagyobb gólkülönbség az összes csoportmérkőzésen;
  • a legtöbb gól az összes csoportmérkőzésen;
  • a legmagasabb „fair play” pontszám az összes csoportmérkőzésen;
  • jobb helyezés a legfrissebb FIFA-világranglistán;
  • jobb helyezés a régebbi FIFA férfi világranglistán, amíg a csapatok között nincs különbség.

A csoportok beosztása

  • A csoport: Mexikó, Koreai Köztársaság, Dél-afrikai Köztársaság, Csehország
  • B csoport: Kanada, Svájc, Katar, Bosznia-Hercegovina
  • C csoport: Brazília, Marokkó, Skócia, Haiti
  • D csoport: Egyesült Államok, Ausztrália, Paraguay, Törökország
  • E csoport: Németország, Ecuador, Elefántcsontpart, Curaçao
  • F csoport: Hollandia, Japán, Tunézia, Svédország
  • G csoport: Belgium, Irán, Egyiptom, Új-Zéland
  • H csoport: Spanyolország, Uruguay, Szaúd-Arábia, Zöld-foki Köztársaság
  • I csoport: Franciaország, Szenegál, Norvégia, Irak
  • J csoport: Argentína, Ausztria, Algéria, Jordánia
  • K csoport: Portugália, Kolumbia, Üzbegisztán, Kongói DK
  • L csoport: Anglia, Horvátország, Panama, Ghána

A kezdési időpontok

Rendkívül nagy a szórás: magyar idő szerint a legkorábbi esti kezdési időpont a 18 óra, de lesznek mérkőzések 19, 21, 22, 23 órakor és éjfélkor is. Találhatók hajnali kezdési időpontok is: 1, 1.30, 2, 3, 4, 5 és kivételes esetben 6.

A keretek

A 48 csapat összesen 1248 játékost nevezett be a tornára. Nincs olyan válogatott, amelynek a keretében ne lenne légiós, de a katari és a szaúd-arábiai keretben 25 hazai klubban szereplő játékos szerepel. Ellenben a Zöld-foki-szigetek, Curaçao, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Elefántcsontpart, Szenegál és Uruguay keretében kizárólag légiósok kaptak helyet.

Az uruguayi az egyetlen bajnokság, amely ad játékost a tornára, de nem ad a „hazai” csapatéba. A kanadai és az új-zélandi keretben vannak hazai klubokból beválogatott játékosok, de nincsenek a kanadai vagy új-zélandi hazai bajnokságban alkalmazott játékosok. Az érintett kanadai játékosok az amerikai Major League Soccerben; az új-zélandiak pedig az ausztrál A-League-ben játszanak. A holland keretben van a legtöbb játékos egyetlen külföldi ligából, 15 játékosa angol egyesület tagja.

Az országok közül, amelyeknek csapata nem jutott ki a tornára, Olaszország adja a legtöbb vb-résztvevő légióst, 71-et.

A magyar bajnokságból három játékost válogattak be, az algériai Nadir Benbuali az ETO, a haiti Lenny Joseph a Ferencváros, a Zöld-foki szigeteket képviselő Laros Duarte a Puskás Akadémia alkalmazottja.

Két futballista akad a benevezettek között, aki ötödik osztályú klubból került ki a világbajnokságra. Az új-zélandi Tommy Smith az angol Braintree Town, a haiti Josué Duverger a német Cosmos Koblenz játékosa.

Avatnak új világbajnokot?

Az eddigi tornák győztesei közül az angol, az argentin, a brazil, a francia, a német, a spanyol és az uruguayi ott lesz a tornán, az olasz nem. A korábbi „csak” ezüstérmesek közül a hollandok, a csehek, a svédek és a horvátok ott lesznek a tornán – a magyar nem… Az előzetes esélyek alapján, ha olyan csapat nyeri a világbajnokságot, amelyik még korábban nem nyert, akkor erre a holland, a portugál, esetleg a norvég lehet leginkább esélyes.

Szabályváltozások

A nézők a helyszínen és a tévékészülékek előtt néhány új szabály alkalmazásával találkozhatnak. A tornán a játékvezetők már nemcsak akkor számolhatnak vissza kézujjaik felmutatásával, ha a kapus kezében van a labda, hanem bedobásoknál és kirúgásoknál is. Ha egy csapat az idő lejártáig nem végzi el a műveletet, az ellenfél kapja meg a labdát. Ez bedobásnál öt, kirúgásnál tíz másodperc. Hasonló célt szolgál, hogy a lecserélt labdarúgónak tíz másodpercen belül el kell hagyni a pályát, különben a cseréjének legalább egy percet még a partvonalon kívül kell töltenie. Ha pedig egy futballista ápolásra szorul, legalább egy percet a pályán kívül kell töltenie – ez alól vannak kivételek.

Az időjárástól és hőmérséklettől függetlenül kötelező lesz a két ivószünet nagyjából a 22. és a 67. perc környékén. Ezzel a FIFA minden meccsen egyenlő feltételeket kíván biztosítani.

A videoasszisztens (VAR) az eddigieken túl további három esetet vizsgálhat, illetve jelezhet a játékvezetőnek: piros lapot eredményező második sárga lapot, ha nem a megfelelő futballista kapja a piros vagy sárga lapot, valamint a helytelenül megítélt szögleteket.

A mérkőzések előtt nemcsak a két kezdőtizenegy hallgatja majd a pályán a himnuszokat, hanem a cserejátékosok. Így 26-26 futballista áll majd a játéktéren. Eleinte biztosan fura látvány lesz.

Kabalaállatok

A torna hivatalos kabalafiguráit 2025. szeptember 25-én leplezték le: a kanadai Maple, a mexikói Zayu és az amerikai Clutch. Maple egy jávorszarvas, Zayu egy jaguár, Clutch pedig egy kopasz sas. Szándék szerint tükrözik az adott ország kulturális örökségét.

A hivatalos meccslabda

A hivatalos mérkőzéslabdát Adidas Triondának nevezték el. A dizájnon piros, zöld és kék színek láthatók, a három szín Kanadát, Mexikót és az Egyesült Államokat jelképezi, ezek valamelyike a rendező országok zászlaján is szerepel. Fehér hullám köti össze az egyes színeket, a névadás spanyolul a három (tri) és a hullám (onda) szavakból ered. A labdán a három rendező ország nemzeti szimbólumai is szerepelnek (egy juharlevél Kanadát, egy szirti sas Mexikót és egy ötágú csillag az Egyesült Államokat jelöli), az arany díszítések a világbajnoki trófeát jelképezik.

Díjazás

A torna teljes díjazása 871 millió dollár lesz, ami 431 millió dollárral több, mint az előző torna nyereményalapja. A teljesítményalapú nyereményalap mellett minden résztvevő csapat 10 millió dolláros alapkifizetést és 2,5 millió dolláros felkészülési díjat is kap a verseny előtt.

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Kezdőlap    Sport    A labda már kezdőkörben – jöhet minden idők legőrültebb futball-világbajnoksága

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