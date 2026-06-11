Átvilágítás következik a kulturális intézményekben

Nagy Ervin bejegyzésében kiemelte: a kulturális intézményeikből folyamatosan jönnek a segélykiáltások a vezetők hatalmi visszaéléseiről. Az államtitkár szerint a korábbi rendszer lehetőséget biztosított arra, hogy egyesek politikai támogatással félelemben tartsanak egész társulatokat.

Az államtitkár közölte: minden minisztériumi fenntartású intézmény működését át fogják vizsgálni, azokkal kezdve, ahol a legégetőbb a helyzet. Az vizsgálatok után pedig egy olyan szervezet megalakítását kezdeményezik, amely érdemben képes kivizsgálni a visszaéléseket, és etikai eljárásokat kezdeményezhet. „Megvédjük a magyar művészeket, biztonságba helyezzük az állományt és véget vetünk a hatalmi visszaéléseknek” – írta Nagy Ervin.