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Nagy Ervin színmûvész, a Tisza Párt kulturális megbízottja beszédet mond az Eurocine Budapest 2026 nemzetközi filmipari szakkiállítás megnyitóján a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 2026. május 8-án.
Nyitókép: Lakatos Péter

Átvilágítás következik a kulturális intézményekben

Infostart / MTI

Valamennyi minisztériumi fenntartású kulturális intézmény működésének átvizsgálását, valamint a hatalmi visszaélések kivizsgálására alkalmas etikai szervezet létrehozását fogja szorgalmazni a tárca - közölte a kultúráért felelős államtitkár csütörtökön a közösségi oldalán.

Nagy Ervin bejegyzésében kiemelte: a kulturális intézményeikből folyamatosan jönnek a segélykiáltások a vezetők hatalmi visszaéléseiről. Az államtitkár szerint a korábbi rendszer lehetőséget biztosított arra, hogy egyesek politikai támogatással félelemben tartsanak egész társulatokat.

Az államtitkár közölte: minden minisztériumi fenntartású intézmény működését át fogják vizsgálni, azokkal kezdve, ahol a legégetőbb a helyzet. Az vizsgálatok után pedig egy olyan szervezet megalakítását kezdeményezik, amely érdemben képes kivizsgálni a visszaéléseket, és etikai eljárásokat kezdeményezhet. „Megvédjük a magyar művészeket, biztonságba helyezzük az állományt és véget vetünk a hatalmi visszaéléseknek” – írta Nagy Ervin.

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Kezdőlap    Belföld    Átvilágítás következik a kulturális intézményekben

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