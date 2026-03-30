Irán megy tovább a maga útján – kivégzések

A Mizan Online, az iráni igazságszolgáltatás hírportálján megjelent tájékoztatás szerint a két elítélt az 1980-as évek óta emigrációban működő Népi Mudzsahedin (MEK) tagja volt, amelyet Irán terrorszervezetnek tekint. A közlemény arra nem tér ki, hogy a két halálra ítélt részt vett-e a januárban kirobbant tömegtüntetéseken, és arra sem, hogy mikor vették őket őrizetbe, csak annyit ír, hogy a kivégzettek „városi zavargásokban és terrorcselekményekben” vettek részt, melyek több ember halálát okozták.

„Miután az ítéletet megvizsgálta és végleg megerősítette a legfelsőbb bíróság, Akbar Danesvarkart és Mohammed Tagavi-Szandegit felakasztották” – írta a Mizan Online, amely szerint a két férfi a hatalom megdöntésére tevékenységet végzett, és megsértette a nemzetbiztonságot.

Jogvédő szervezetek szerint a világon Kína után Iránban hajtják végre a legtöbb halálos ítéletet.

Iránban január elején a megélhetési költségek emelkedése miatt robbantak ki tiltakozások, amelyek végül kormányellenes tömegtüntetésekké duzzadtak. A hatósági fellépésnek emberi jogi szervezetek szerint több ezer halálos áldozatuk volt. Irán hivatalosan mintegy 3 ezer ember halálát ismerte el, de a kormány szerint az erőszakért Irán és az Egyesült Államok által szervezett „terrorcselekmények” okolhatók.