2026. március 30. hétfő
Iráni rakéták.
Irán megy tovább a maga útján – kivégzések

Kivégeztek két embert Iránban, akiket amiatt ítéltek el, hogy betiltott szervezethez tartoztak és a hatalom megdöntésére tettek kísérletet – közölte hétfőn az iráni igazságszolgáltatás.

A Mizan Online, az iráni igazságszolgáltatás hírportálján megjelent tájékoztatás szerint a két elítélt az 1980-as évek óta emigrációban működő Népi Mudzsahedin (MEK) tagja volt, amelyet Irán terrorszervezetnek tekint. A közlemény arra nem tér ki, hogy a két halálra ítélt részt vett-e a januárban kirobbant tömegtüntetéseken, és arra sem, hogy mikor vették őket őrizetbe, csak annyit ír, hogy a kivégzettek „városi zavargásokban és terrorcselekményekben” vettek részt, melyek több ember halálát okozták.

„Miután az ítéletet megvizsgálta és végleg megerősítette a legfelsőbb bíróság, Akbar Danesvarkart és Mohammed Tagavi-Szandegit felakasztották” – írta a Mizan Online, amely szerint a két férfi a hatalom megdöntésére tevékenységet végzett, és megsértette a nemzetbiztonságot.

Jogvédő szervezetek szerint a világon Kína után Iránban hajtják végre a legtöbb halálos ítéletet.

Iránban január elején a megélhetési költségek emelkedése miatt robbantak ki tiltakozások, amelyek végül kormányellenes tömegtüntetésekké duzzadtak. A hatósági fellépésnek emberi jogi szervezetek szerint több ezer halálos áldozatuk volt. Irán hivatalosan mintegy 3 ezer ember halálát ismerte el, de a kormány szerint az erőszakért Irán és az Egyesült Államok által szervezett „terrorcselekmények” okolhatók.

Hatalmas áttörést értek el: forradalmasíthatják az akkumulátorokat ezzel az újítással a kutatók

A Surrey-i Egyetem kutatói olyan új lítiumion-akkumulátor-anódot fejlesztettek ki, amely a szilícium és a szénnanocsövek kombinációjára épül. Ez a megoldás az eddig mért legmagasabb energiatárolási kapacitások egyikét nyújtja, miközben több száz töltési cikluson át megőrzi a stabilitását. Az eredmény jelentősen növelheti az elektromos járművek hatótávolságát, valamint a hordozható elektronikai eszközök élettartamát - írta meg a TechXplore.

Súlyos tévhitben él az öröklés kapcsán a legtöbb magyar: nagyot koppannak a hagyatéki tárgyaláson

A közjegyzők onnan számítva, hogy megkapták a dokumentumokat az önkormányzattól, túlnyomó részben egy éven belül átadják a hagyatékot az örökösöknek.

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

